Adminer

Volwaardige databasebeheerinterface die 11+ databasesystemen ondersteunt

Kies een VPS-abonnement om te implementeren Adminer

KVM 1
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
€  4,99 /mnd

Wordt verlengd voor €9,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!

Over Adminer

Adminer is een elegante, lichtgewicht databasebeheertool die functionaliteit van bedrijfsniveau in een opmerkelijk klein pakket combineert. Oorspronkelijk gemaakt als een eenvoudiger alternatief voor phpMyAdmin, ondersteunt Adminer een indrukwekkend scala aan databasesystemen, waaronder MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, Firebird, SimpleDB, Elasticsearch en MongoDB – allemaal via één enkele, uniforme interface. Ondanks zijn minimale voetafdruk biedt Adminer uitgebreide databasebeheermogelijkheden, waaronder het doorbladeren van tabellen, het bewerken van records, het uitvoeren van SQL-query's, het beheren van gebruikers en rechten, het importeren en exporteren van gegevens en het bekijken van databaseschema's. De schone, intuïtieve interface maakt complexe databasebewerkingen toegankelijk voor zowel beginners als ervaren ontwikkelaars.

Veelvoorkomende gebruiksscenario's

Adminer is perfect voor webontwikkelaars die snelle, betrouwbare toegang nodig hebben tot hun applicatiedatabases zonder de overhead van het installeren en configureren van complexe databasebeheertools. Databasebeheerders waarderen Adminer's vermogen om meerdere databasetypen vanuit één interface te beheren, waardoor het ideaal is voor omgevingen met heterogene databasesystemen. DevOps-engineers gebruiken Adminer voor snelle databaseprobleemoplossing en gegevensinspectie tijdens implementatie- en debugsessies. Freelancers en bureaus maken gebruik van de lichtgewicht aard van Adminer om klanten eenvoudige databasetoegang te bieden zonder SSH bloot te stellen of complexe toolinstallaties te vereisen.

Belangrijkste functies

  • Ondersteuning voor 11+ databasesystemen in één tool
  • Ongelooflijk lichtgewicht (één PHP-bestand)
  • Verbinden met meerdere databases tegelijk
  • Aangepaste SQL-query's uitvoeren met syntaxiskleuring
  • Databasegegevens doorbladeren, bewerken en verwijderen
  • Gegevens importeren en exporteren (SQL, CSV)
  • Tabellen en schema's maken en wijzigen
  • Gebruikers en rechten beheren
  • Relaties van externe sleutels bekijken
  • Beschikbaar in 43 talen

Waarom Adminer implementeren op Hostinger VPS

Adminer implementeren op een Hostinger VPS geeft je direct toegang tot databasebeheer voor al je op VPS gehoste databases, zonder zware desktopapplicaties of complexe webgebaseerde tools te installeren. Met minimale resourcevereisten draait Adminer efficiënt naast je andere services en biedt het een webgebaseerde interface die overal toegankelijk is. De geïsoleerde omgeving van Hostinger VPS zorgt ervoor dat je databasegegevens en -data veilig blijven, terwijl ze toch gemakkelijk toegankelijk zijn wanneer je databasebewerkingen moet uitvoeren. Dit maakt Hostinger VPS ideaal voor het draaien van Adminer als je favoriete databasebeheerinterface voor ontwikkelings-, debug- en administratieve taken.

