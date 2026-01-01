Adminer — це елегантний, легкий інструмент для керування базами даних, який поєднує функціональність корпоративного рівня в надзвичайно компактному пакеті. Спочатку створений як простіша альтернатива phpMyAdmin, Adminer підтримує вражаючий спектр систем баз даних, включаючи MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, Firebird, SimpleDB, Elasticsearch та MongoDB — все через єдиний уніфікований інтерфейс. Незважаючи на мінімальні вимоги, Adminer надає комплексні можливості керування базами даних, включаючи перегляд таблиць, редагування записів, виконання SQL-запитів, керування користувачами та дозволами, імпорт та експорт даних, а також перегляд схем баз даних. Його чистий, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс робить складні операції з базами даних доступними як для початківців, так і для досвідчених розробників.

Поширені випадки використання

Adminer ідеально підходить для веб-розробників, яким потрібен швидкий, надійний доступ до баз даних своїх застосунків без необхідності встановлення та налаштування складних інструментів керування базами даних. Адміністратори баз даних цінують здатність Adminer керувати кількома типами баз даних з єдиного інтерфейсу, що робить його ідеальним для середовищ з гетерогенними системами баз даних. Інженери DevOps використовують Adminer для швидкого усунення несправностей баз даних та перевірки даних під час розгортання та налагодження. Фрілансери та агентства використовують легкість Adminer, щоб надати клієнтам простий доступ до баз даних без розкриття SSH або необхідності складних інсталяцій інструментів.

Ключові особливості

Підтримка понад 11 систем баз даних в одному інструменті

Надзвичайно легкий (один PHP-файл)

Підключення до кількох баз даних одночасно

Виконання власних SQL-запитів з підсвічуванням синтаксису

Перегляд, редагування та видалення записів баз даних

Імпорт та експорт даних (SQL, CSV)

Створення та зміна таблиць і схем

Керування користувачами та дозволами

Перегляд зв'язків зовнішніх ключів

Доступний 43 мовами

Чому варто розгорнути Adminer на Hostinger VPS

Розгортання Adminer на Hostinger VPS надає миттєвий доступ до керування базами даних для всіх ваших баз даних, розміщених на VPS, без встановлення важких настільних застосунків або складних веб-інструментів. З мінімальними вимогами до ресурсів Adminer ефективно працює поряд з іншими вашими сервісами, надаючи веб-інтерфейс, доступний з будь-якого місця. Ізольоване середовище Hostinger VPS гарантує, що ваші облікові дані бази даних та дані залишаються захищеними, будучи при цьому легко доступними, коли вам потрібно виконувати операції з базами даних. Це робить Hostinger VPS ідеальним для запуску Adminer як вашого основного інтерфейсу керування базами даних для розробки, налагодження та адміністративних завдань.