Adminer
Interfaz de gestión de bases de datos completa, compatible con más de 11 sistemas de bases de datos
Elija el plan VPS para implementar Adminer
Se renueva a AR$ 18.699,00/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
Acerca de Adminer
Adminer es una herramienta de gestión de bases de datos elegante y ligera que concentra funcionalidad de nivel empresarial en un paquete notablemente pequeño. Originalmente creado como una alternativa más simple a phpMyAdmin, Adminer soporta una impresionante gama de sistemas de bases de datos, incluyendo MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, Firebird, SimpleDB, Elasticsearch y MongoDB, todo a través de una interfaz única y unificada. A pesar de su huella mínima, Adminer ofrece capacidades completas de gestión de bases de datos, incluyendo la navegación de tablas, edición de registros, ejecución de consultas SQL, gestión de usuarios y permisos, importación y exportación de datos, y visualización de esquemas de bases de datos. Su interfaz limpia e intuitiva hace que las operaciones complejas de bases de datos sean accesibles tanto para principiantes como para desarrolladores experimentados.
Casos de Uso Comunes
Adminer es perfecto para desarrolladores web que necesitan acceso rápido y confiable a las bases de datos de sus aplicaciones sin la sobrecarga de instalar y configurar herramientas complejas de gestión de bases de datos. Los administradores de bases de datos aprecian la capacidad de Adminer para gestionar múltiples tipos de bases de datos desde una única interfaz, lo que lo hace ideal para entornos con sistemas de bases de datos heterogéneos. Los ingenieros de DevOps utilizan Adminer para la resolución rápida de problemas de bases de datos y la inspección de datos durante las sesiones de despliegue y depuración. Los freelancers y agencias aprovechan la naturaleza ligera de Adminer para proporcionar a los clientes un acceso sencillo a las bases de datos sin exponer SSH o requerir instalaciones de herramientas complejas.
Características Clave
- Soporte para más de 11 sistemas de bases de datos en una sola herramienta
- Increíblemente ligero (un solo archivo PHP)
- Conexión a múltiples bases de datos simultáneamente
- Ejecución de consultas SQL personalizadas con resaltado de sintaxis
- Navegar, editar y eliminar registros de bases de datos
- Importar y exportar datos (SQL, CSV)
- Crear y modificar tablas y esquemas
- Gestionar usuarios y permisos
- Ver relaciones de clave externa
- Disponible en 43 idiomas
¿Por qué desplegar Adminer en un VPS de Hostinger?
Desplegar Adminer en un VPS de Hostinger te da acceso instantáneo a la gestión de bases de datos para todas tus bases de datos alojadas en VPS sin instalar aplicaciones de escritorio pesadas o herramientas web complejas. Con requisitos mínimos de recursos, Adminer se ejecuta de manera eficiente junto con tus otros servicios, proporcionando una interfaz web accesible desde cualquier lugar. El entorno aislado del VPS de Hostinger asegura que tus credenciales de bases de datos y tus datos permanezcan seguros, a la vez que son fácilmente accesibles cuando necesitas realizar operaciones de bases de datos. Esto hace que el VPS de Hostinger sea ideal para ejecutar Adminer como tu interfaz de gestión de bases de datos preferida para tareas de desarrollo, depuración y administración.
Elija el plan VPS para implementar Adminer
Se renueva a AR$ 18.699,00/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.