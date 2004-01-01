Adminerは、驚くほど小さなパッケージにエンタープライズグレードの機能を詰め込んだ、エレガントで軽量なデータベース管理ツールです。phpMyAdminのよりシンプルな代替として開発されたAdminerは、MySQL、MariaDB、PostgreSQL、SQLite、MS SQL、Oracle、Firebird、SimpleDB、Elasticsearch、MongoDBなど、幅広いデータベースシステムを単一の統合インターフェースでサポートしています。最小限のフットプリントにもかかわらず、Adminerはテーブルの閲覧、レコードの編集、SQLクエリの実行、ユーザーと権限の管理、データのインポートとエクスポート、データベーススキーマの表示など、包括的なデータベース管理機能を提供します。そのクリーンで直感的なインターフェースにより、複雑なデータベース操作は初心者から経験豊富な開発者まで利用しやすくなっています。

一般的なユースケース

Adminerは、複雑なデータベース管理ツールのインストールや設定の手間をかけずに、アプリケーションデータベースへの迅速かつ信頼性の高いアクセスを必要とするウェブ開発者に最適です。データベース管理者は、Adminerが単一のインターフェースから複数のデータベースタイプを管理できる機能を高く評価しており、異種データベースシステムを持つ環境に理想的です。DevOpsエンジニアは、デプロイメントおよびデバッグセッション中に、迅速なデータベースのトラブルシューティングとデータ検査のためにAdminerを使用します。フリーランサーや代理店は、Adminerの軽量な特性を活用して、SSHを公開したり複雑なツールをインストールしたりすることなく、クライアントにシンプルなデータベースアクセスを提供します。

主な機能

1つのツールで11以上のデータベースシステムをサポート

驚くほど軽量（単一のPHPファイル）

複数のデータベースに同時に接続

構文ハイライト付きでカスタムSQLクエリを実行

データベースレコードの閲覧、編集、削除

データのインポートとエクスポート（SQL、CSV）

テーブルとスキーマの作成と変更

ユーザーと権限の管理

外部キー関係の表示

43言語で利用可能

Hostinger VPSにAdminerをデプロイする理由

Hostinger VPSにAdminerをデプロイすると、重いデスクトップアプリケーションや複雑なウェブベースのツールをインストールすることなく、すべてのVPSホスト型データベースのデータベース管理に即座にアクセスできます。最小限のリソース要件で、Adminerは他のサービスと並行して効率的に動作し、どこからでもアクセス可能なウェブベースのインターフェースを提供します。Hostinger VPSの分離された環境は、データベース操作を実行する必要があるときに簡単にアクセスできる一方で、データベースの資格情報とデータが安全に保たれることを保証します。これにより、Hostinger VPSは、開発、デバッグ、および管理タスクのための頼りになるデータベース管理インターフェースとしてAdminerを実行するのに理想的です。