O Adminer é uma ferramenta de gestão de bases de dados elegante e leve que integra funcionalidades de nível empresarial num pacote notavelmente pequeno. Originalmente criado como uma alternativa mais simples ao phpMyAdmin, o Adminer suporta uma impressionante variedade de sistemas de bases de dados, incluindo MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, Firebird, SimpleDB, Elasticsearch e MongoDB – tudo através de uma interface única e unificada. Apesar da sua pegada mínima, o Adminer oferece capacidades abrangentes de gestão de bases de dados, incluindo a navegação em tabelas, edição de registos, execução de consultas SQL, gestão de utilizadores e permissões, importação e exportação de dados e visualização de esquemas de bases de dados. A sua interface limpa e intuitiva torna as operações complexas de bases de dados acessíveis tanto a iniciantes como a programadores experientes.

Casos de Uso Comuns

O Adminer é perfeito para programadores web que precisam de acesso rápido e fiável às suas bases de dados de aplicações, sem a sobrecarga de instalar e configurar ferramentas complexas de gestão de bases de dados. Os administradores de bases de dados apreciam a capacidade do Adminer de gerir vários tipos de bases de dados a partir de uma única interface, tornando-o ideal para ambientes com sistemas de bases de dados heterogéneos. Os engenheiros de DevOps utilizam o Adminer para a resolução rápida de problemas de bases de dados e inspeção de dados durante as sessões de implementação e depuração. Freelancers e agências aproveitam a natureza leve do Adminer para fornecer aos clientes acesso simples a bases de dados, sem expor SSH ou exigir instalações complexas de ferramentas.

Principais Funcionalidades

Suporte para mais de 11 sistemas de bases de dados numa única ferramenta

Incrivelmente leve (ficheiro PHP único)

Ligar a várias bases de dados em simultâneo

Executar consultas SQL personalizadas com realce de sintaxe

Navegar, editar e eliminar registos de bases de dados

Importar e exportar dados (SQL, CSV)

Criar e modificar tabelas e esquemas

Gerir utilizadores e permissões

Visualizar relações de chaves estrangeiras

Disponível em 43 idiomas

Porquê implementar o Adminer no Hostinger VPS

A implementação do Adminer num Hostinger VPS oferece acesso instantâneo à gestão de bases de dados para todas as suas bases de dados alojadas em VPS, sem instalar aplicações de desktop pesadas ou ferramentas complexas baseadas na web. Com requisitos mínimos de recursos, o Adminer funciona eficientemente juntamente com os seus outros serviços, fornecendo uma interface baseada na web acessível a partir de qualquer lugar. O ambiente isolado do Hostinger VPS garante que as suas credenciais de bases de dados e dados permanecem seguros, sendo ainda facilmente acessíveis quando precisa de realizar operações de bases de dados. Isto torna o Hostinger VPS ideal para executar o Adminer como a sua interface de gestão de bases de dados preferida para tarefas de desenvolvimento, depuração e administração.