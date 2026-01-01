Adminer

Adminer

Interface de gestão de bases de dados completa com suporte para mais de 11 sistemas de bases de dados

Selecione o plano VPS para implementação Adminer

KVM 1
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
4,99  € /mês

Renovado por 9,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.

Sobre Adminer

O Adminer é uma ferramenta de gestão de bases de dados elegante e leve que integra funcionalidades de nível empresarial num pacote notavelmente pequeno. Originalmente criado como uma alternativa mais simples ao phpMyAdmin, o Adminer suporta uma impressionante variedade de sistemas de bases de dados, incluindo MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, Firebird, SimpleDB, Elasticsearch e MongoDB – tudo através de uma interface única e unificada. Apesar da sua pegada mínima, o Adminer oferece capacidades abrangentes de gestão de bases de dados, incluindo a navegação em tabelas, edição de registos, execução de consultas SQL, gestão de utilizadores e permissões, importação e exportação de dados e visualização de esquemas de bases de dados. A sua interface limpa e intuitiva torna as operações complexas de bases de dados acessíveis tanto a iniciantes como a programadores experientes.

Casos de Uso Comuns

O Adminer é perfeito para programadores web que precisam de acesso rápido e fiável às suas bases de dados de aplicações, sem a sobrecarga de instalar e configurar ferramentas complexas de gestão de bases de dados. Os administradores de bases de dados apreciam a capacidade do Adminer de gerir vários tipos de bases de dados a partir de uma única interface, tornando-o ideal para ambientes com sistemas de bases de dados heterogéneos. Os engenheiros de DevOps utilizam o Adminer para a resolução rápida de problemas de bases de dados e inspeção de dados durante as sessões de implementação e depuração. Freelancers e agências aproveitam a natureza leve do Adminer para fornecer aos clientes acesso simples a bases de dados, sem expor SSH ou exigir instalações complexas de ferramentas.

Principais Funcionalidades

  • Suporte para mais de 11 sistemas de bases de dados numa única ferramenta
  • Incrivelmente leve (ficheiro PHP único)
  • Ligar a várias bases de dados em simultâneo
  • Executar consultas SQL personalizadas com realce de sintaxe
  • Navegar, editar e eliminar registos de bases de dados
  • Importar e exportar dados (SQL, CSV)
  • Criar e modificar tabelas e esquemas
  • Gerir utilizadores e permissões
  • Visualizar relações de chaves estrangeiras
  • Disponível em 43 idiomas

Porquê implementar o Adminer no Hostinger VPS

A implementação do Adminer num Hostinger VPS oferece acesso instantâneo à gestão de bases de dados para todas as suas bases de dados alojadas em VPS, sem instalar aplicações de desktop pesadas ou ferramentas complexas baseadas na web. Com requisitos mínimos de recursos, o Adminer funciona eficientemente juntamente com os seus outros serviços, fornecendo uma interface baseada na web acessível a partir de qualquer lugar. O ambiente isolado do Hostinger VPS garante que as suas credenciais de bases de dados e dados permanecem seguros, sendo ainda facilmente acessíveis quando precisa de realizar operações de bases de dados. Isto torna o Hostinger VPS ideal para executar o Adminer como a sua interface de gestão de bases de dados preferida para tarefas de desenvolvimento, depuração e administração.

Selecione o plano VPS para implementação Adminer

KVM 1
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
4,99  € /mês

Renovado por 9,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.

Explore outras aplicações nesta categoria.

Appsmith

Appsmith

Open-source low-code platform for building internal tools and applications

Browserless

Browserless

Headless Chrome browser as a service for web scraping and automation

CloudBeaver

CloudBeaver

Web-based database management tool for comprehensive data administration

Preocupamo-nos com a sua privacidade

Este site utiliza cookies que são necessários para que o site funcione corretamente e para obter dados sobre a forma como o utilizador interage com o mesmo, bem como para fins de marketing. Ao aceitar, o utilizador concorda em armazenar cookies no seu dispositivo para fins de segmentação, personalização e análise de anúncios, conforme descrito na nossa Política de cookies.