Adminer è uno strumento di gestione di database elegante e leggero che racchiude funzionalità di livello enterprise in un pacchetto straordinariamente piccolo. Originariamente creato come alternativa più semplice a phpMyAdmin, Adminer supporta una gamma impressionante di sistemi di database tra cui MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, Firebird, SimpleDB, Elasticsearch e MongoDB, il tutto tramite un'unica interfaccia unificata. Nonostante il suo ingombro minimo, Adminer offre capacità complete di gestione dei database, tra cui la navigazione delle tabelle, la modifica dei record, l'esecuzione di query SQL, la gestione di utenti e permessi, l'importazione e l'esportazione di dati e la visualizzazione degli schemi di database. La sua interfaccia pulita e intuitiva rende le operazioni complesse sui database accessibili sia ai principianti che agli sviluppatori esperti.

Casi d'uso comuni

Adminer è perfetto per gli sviluppatori web che necessitano di un accesso rapido e affidabile ai database delle loro applicazioni senza il sovraccarico di installare e configurare complessi strumenti di gestione dei database. Gli amministratori di database apprezzano la capacità di Adminer di gestire più tipi di database da un'unica interfaccia, rendendolo ideale per ambienti con sistemi di database eterogenei. Gli ingegneri DevOps utilizzano Adminer per la risoluzione rapida dei problemi del database e l'ispezione dei dati durante le sessioni di deployment e debug. Freelance e agenzie sfruttano la natura leggera di Adminer per fornire ai clienti un accesso semplice al database senza esporre SSH o richiedere installazioni complesse di strumenti.

Caratteristiche principali

Supporto per oltre 11 sistemi di database in un unico strumento

Incredibilmente leggero (singolo file PHP)

Connessione a più database contemporaneamente

Esecuzione di query SQL personalizzate con evidenziazione della sintassi

Navigazione, modifica ed eliminazione di record del database

Importazione ed esportazione di dati (SQL, CSV)

Creazione e modifica di tabelle e schemi

Gestione di utenti e permessi

Visualizzazione delle relazioni tra chiavi esterne

Disponibile in 43 lingue

Perché implementare Adminer su Hostinger VPS

L'implementazione di Adminer su un VPS Hostinger ti offre accesso istantaneo alla gestione dei database per tutti i tuoi database ospitati su VPS senza installare pesanti applicazioni desktop o complessi strumenti basati sul web. Con requisiti minimi di risorse, Adminer funziona in modo efficiente insieme agli altri tuoi servizi, fornendo un'interfaccia basata sul web accessibile da qualsiasi luogo. L'ambiente isolato di Hostinger VPS garantisce che le credenziali e i dati del tuo database rimangano sicuri pur essendo facilmente accessibili quando devi eseguire operazioni sul database. Questo rende Hostinger VPS ideale per eseguire Adminer come interfaccia di gestione del database di riferimento per attività di sviluppo, debug e amministrazione.