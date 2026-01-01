Adminer

เกี่ยวกับ Adminer

Adminer เป็นเครื่องมือจัดการฐานข้อมูลที่เรียบง่าย น้ำหนักเบา ที่อัดแน่นด้วยฟังก์ชันการทำงานระดับองค์กรไว้ในแพ็กเกจขนาดเล็กอย่างน่าทึ่ง เดิมทีสร้างขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกที่เรียบง่ายกว่า phpMyAdmin Adminer รองรับระบบฐานข้อมูลที่หลากหลายน่าประทับใจ รวมถึง MySQL MariaDB PostgreSQL SQLite MS SQL Oracle Firebird SimpleDB Elasticsearch และ MongoDB ทั้งหมดนี้ผ่านอินเทอร์เฟซเดียวที่รวมเป็นหนึ่ง แม้จะมีขนาดเล็ก Adminer ก็ยังมอบความสามารถในการจัดการฐานข้อมูลที่ครอบคลุม รวมถึงการเรียกดูตาราง การแก้ไขระเบียน การเรียกใช้คิวรี SQL การจัดการผู้ใช้และสิทธิ์ การนำเข้าและส่งออกข้อมูล และการดูสคีมาฐานข้อมูล อินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและใช้งานง่ายทำให้การดำเนินการฐานข้อมูลที่ซับซ้อนเข้าถึงได้ง่ายสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและนักพัฒนาที่มีประสบการณ์

กรณีการใช้งานทั่วไป

Adminer เหมาะสำหรับนักพัฒนาเว็บที่ต้องการเข้าถึงฐานข้อมูลแอปพลิเคชันของตนได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาติดตั้งและกำหนดค่าเครื่องมือจัดการฐานข้อมูลที่ซับซ้อน ผู้ดูแลฐานข้อมูลชื่นชมความสามารถของ Adminer ในการจัดการฐานข้อมูลหลายประเภทจากอินเทอร์เฟซเดียว ทำให้เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีระบบฐานข้อมูลที่หลากหลาย วิศวกร DevOps ใช้ Adminer สำหรับการแก้ไขปัญหาฐานข้อมูลอย่างรวดเร็วและการตรวจสอบข้อมูลระหว่างการปรับใช้และเซสชันการดีบัก ฟรีแลนซ์และเอเจนซี่ใช้ประโยชน์จากลักษณะที่น้ำหนักเบาของ Adminer เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงฐานข้อมูลได้ง่าย โดยไม่ต้องเปิดเผย SSH หรือต้องติดตั้งเครื่องมือที่ซับซ้อน

คุณสมบัติหลัก

  • รองรับระบบฐานข้อมูลมากกว่า 11 ระบบในเครื่องมือเดียว
  • น้ำหนักเบาอย่างไม่น่าเชื่อ (ไฟล์ PHP ไฟล์เดียว)
  • เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหลายรายการพร้อมกัน
  • เรียกใช้คิวรี SQL ที่กำหนดเองพร้อมการเน้นไวยากรณ์
  • เรียกดู แก้ไข และลบระเบียนฐานข้อมูล
  • นำเข้าและส่งออกข้อมูล (SQL, CSV)
  • สร้างและแก้ไขตารางและสคีมา
  • จัดการผู้ใช้และสิทธิ์
  • ดูความสัมพันธ์ของคีย์นอก
  • มีให้บริการใน 43 ภาษา

ทำไมต้องปรับใช้ Adminer บน Hostinger VPS

การปรับใช้ Adminer บน Hostinger VPS ช่วยให้คุณเข้าถึงการจัดการฐานข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลทั้งหมดที่โฮสต์บน VPS ของคุณได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปขนาดใหญ่หรือเครื่องมือบนเว็บที่ซับซ้อน ด้วยความต้องการทรัพยากรที่น้อยที่สุด Adminer ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับบริการอื่นๆ ของคุณ โดยมีอินเทอร์เฟซบนเว็บที่เข้าถึงได้จากทุกที่ สภาพแวดล้อมที่แยกจากกันของ Hostinger VPS ช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลประจำตัวฐานข้อมูลและข้อมูลของคุณยังคงปลอดภัย ในขณะที่ยังคงเข้าถึงได้ง่ายเมื่อคุณต้องการดำเนินการฐานข้อมูล สิ่งนี้ทำให้ Hostinger VPS เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเรียกใช้ Adminer เป็นอินเทอร์เฟซการจัดการฐานข้อมูลหลักของคุณสำหรับงานพัฒนา ดีบัก และการดูแลระบบ

เลือกแผน VPS ที่จะใช้งาน Adminer

KVM 1
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
฿  149.00 /เดือน

ต่ออายุที่ ฿269.00/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา

