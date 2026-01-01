DenoKV
Denoland raktų-verčių duomenų bazė, skirta Deno Deploy
Apie DenoKV
DenoKV yra moderni rakto-vertės duomenų bazė, specialiai sukurta Deno programoms, siūlanti JavaScript-native API su stipriomis nuoseklumo garantijomis ir pasaulinio replikavimo galimybėmis. Sukurta Deno kūrėjų, ji suteikia kūrėjams paprastą, bet galingą duomenų saugojimo sprendimą, kuris sklandžiai integruojasi su Deno vykdymo aplinka ir diegimo ekosistema.
Dažniausi naudojimo atvejai
Žiniatinklio kūrėjai naudoja DenoKV sesijos duomenims, naudotojų nuostatoms ir programos būsenai saugoti su garantuotu nuoseklumu paskirstytuose diegimuose. API kūrėjai naudojasi ja atsakymų talpinimui, užklausų ribojimo skaitikliams ir API raktų saugojimui su atominėmis operacijomis. Realaus laiko programos naudoja DenoKV WebSocket jungčių valdymui, būsenos informacijai ir bendradarbiavimo redagavimo būsenai. Kraštinių kompiuterijos (Edge computing) projektai diegia ją konfigūracijos duomenims, funkcijų žymėms ir naudotojui skirtam turiniui krašte su maža delsa.
Pagrindinės savybės
- ACID operacijos su stipriomis nuoseklumo garantijomis
- JavaScript-native API, sukurta Deno
- Automatinis versijavimas ir konfliktų sprendimas
- Atominių operacijų palaikymas keliems raktams
- Antriniai indeksai efektyvioms užklausoms
- Integruotas didelių dvejetainių objektų palaikymas
- SQLite posistemė patikimam nuolatiniam saugojimui
- Autentifikavimas žetonais saugiai prieigai
- Mažos delsos operacijos, optimizuotos kraštiniam diegimui
- Suderinama su Deno Deploy pasauliniam platinimui
Kodėl verta diegti DenoKV Hostinger VPS serveryje
DenoKV diegimas Hostinger VPS serveryje suteikia tau visišką kontrolę virš tavo Deno programos duomenų sluoksnio su nuspėjamu našumu ir kaštais. VPS užtikrina, kad tavo duomenų bazė palaikytų nuolatinę mažos delsos prieigą be kintamos valdomų paslaugų kainodaros. Su dedikuotais resursais DenoKV gali efektyviai apdoroti didelio pralaidumo operacijas ir didelius duomenų rinkinius. SQLite posistemė užtikrina itin patikimą nuolatinį saugojimą su automatinėmis atsarginėmis kopijomis, o autentifikavimas žetonais saugo tavo duomenis. Šis savarankiškai valdomas diegimas puikiai tinka Deno programoms, kurioms reikalingas patikimas rakto-vertės saugojimas be tiekėjo priklausomybės.
