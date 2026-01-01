DenoKV adalah database key-value modern yang dirancang khusus untuk aplikasi Deno, menawarkan API native JavaScript dengan jaminan konsistensi yang kuat dan kemampuan replikasi global. Dibangun oleh para kreator Deno, ini menyediakan solusi penyimpanan data yang sederhana namun kuat bagi developer yang terintegrasi dengan mulus dengan runtime Deno dan ekosistem deployment.

Kasus Penggunaan Umum

Developer web menggunakan DenoKV untuk menyimpan data sesi, preferensi pengguna, dan status aplikasi dengan konsistensi terjamin di seluruh deployment terdistribusi. Developer API memanfaatkannya untuk caching respons, penghitung pembatasan kecepatan, dan menyimpan kunci API dengan operasi atomik. Aplikasi real-time memanfaatkan DenoKV untuk mengelola koneksi WebSocket, informasi kehadiran, dan status pengeditan kolaboratif. Proyek edge computing menerapkannya untuk menyimpan data konfigurasi, fitur flag, dan konten spesifik pengguna di edge dengan akses latensi rendah.

Fitur Utama

Transaksi ACID dengan jaminan konsistensi yang kuat

API native JavaScript yang dirancang untuk Deno

Pembuatan versi otomatis dan resolusi konflik

Dukungan untuk operasi atomik di berbagai kunci

Indeks sekunder untuk kueri yang efisien

Dukungan bawaan untuk objek biner besar

Backend SQLite untuk penyimpanan persisten yang andal

Autentikasi berbasis token untuk akses aman

Operasi latensi rendah yang dioptimalkan untuk deployment edge

Kompatibel dengan Deno Deploy untuk distribusi global

Mengapa menerapkan DenoKV di Hostinger VPS

Menerapkan DenoKV di Hostinger VPS memberi Anda kontrol penuh atas lapisan data aplikasi Deno Anda dengan performa dan biaya yang dapat diprediksi. VPS memastikan database Anda mempertahankan akses latensi rendah yang konsisten tanpa harga variabel dari layanan terkelola. Dengan sumber daya khusus, DenoKV dapat menangani operasi throughput tinggi dan dataset besar secara efisien. Backend SQLite menyediakan persistensi yang sangat kuat dengan backup otomatis, sementara autentikasi berbasis token menjaga data Anda tetap aman. Deployment yang di-host sendiri ini sempurna untuk aplikasi Deno yang membutuhkan penyimpanan key-value yang andal tanpa vendor lock-in.