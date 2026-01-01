DenoKV
ฐานข้อมูล Key-Value ของ Denoland สำหรับ Deno Deploy
เกี่ยวกับ DenoKV
DenoKV คือฐานข้อมูลคีย์-แวลูที่ทันสมัยซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับแอปพลิเคชัน Deno โดยนำเสนอ API ที่เป็น JavaScript-native พร้อมการรับประกันความสอดคล้องที่แข็งแกร่งและความสามารถในการจำลองข้อมูลทั่วโลก สร้างโดยผู้สร้าง Deno โดยมอบโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังแก่นักพัฒนา ซึ่งผสานรวมเข้ากับ Deno runtime และระบบนิเวศการปรับใช้ได้อย่างราบรื่น
กรณีการใช้งานทั่วไป
นักพัฒนาเว็บ ใช้ DenoKV เพื่อจัดเก็บข้อมูลเซสชัน การตั้งค่าผู้ใช้ และสถานะแอปพลิเคชัน พร้อมการรับประกันความสอดคล้องในการปรับใช้แบบกระจาย นักพัฒนา API ใช้ประโยชน์จากมันสำหรับการแคชการตอบสนอง ตัวนับการจำกัดอัตรา และการจัดเก็บคีย์ API ด้วยการดำเนินการแบบอะตอมมิก แอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์ ใช้ DenoKV สำหรับการจัดการการเชื่อมต่อ WebSocket ข้อมูลสถานะ และสถานะการแก้ไขร่วมกัน โปรเจกต์ Edge computing ปรับใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลการกำหนดค่า ฟีเจอร์แฟล็ก และเนื้อหาเฉพาะผู้ใช้ ที่ Edge ด้วยการเข้าถึงที่มีความหน่วงต่ำ
คุณสมบัติหลัก
- ธุรกรรม ACID พร้อมการรับประกันความสอดคล้องที่แข็งแกร่ง
- API ที่เป็น JavaScript-native ออกแบบมาสำหรับ Deno
- การกำหนดเวอร์ชันอัตโนมัติและการแก้ไขข้อขัดแย้ง
- รองรับการดำเนินการแบบอะตอมมิกในหลายคีย์
- ดัชนีรองสำหรับการสืบค้นที่มีประสิทธิภาพ
- รองรับออบเจกต์ไบนารีขนาดใหญ่ในตัว
- แบ็กเอนด์ SQLite สำหรับการจัดเก็บข้อมูลถาวรที่เชื่อถือได้
- การรับรองความถูกต้องด้วยโทเค็นเพื่อการเข้าถึงที่ปลอดภัย
- การดำเนินการที่มีความหน่วงต่ำซึ่งปรับให้เหมาะสมสำหรับการปรับใช้ที่ Edge
- เข้ากันได้กับ Deno Deploy สำหรับการกระจายทั่วโลก
ทำไมต้องปรับใช้ DenoKV บน Hostinger VPS
การปรับใช้ DenoKV บน Hostinger VPS ช่วยให้คุณควบคุมเลเยอร์ข้อมูลของแอปพลิเคชัน Deno ได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ได้ VPS ช่วยให้ฐานข้อมูลของคุณรักษาการเข้าถึงที่มีความหน่วงต่ำอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่มีราคาที่ผันแปรของบริการที่มีการจัดการ ด้วยทรัพยากรเฉพาะ DenoKV สามารถจัดการการดำเนินการที่มีปริมาณงานสูงและชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แบ็กเอนด์ SQLite ให้การจัดเก็บข้อมูลถาวรที่แข็งแกร่งพร้อมการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ ในขณะที่การรับรองความถูกต้องด้วยโทเค็นช่วยให้ข้อมูลของคุณปลอดภัย การปรับใช้แบบโฮสต์เองนี้เหมาะสำหรับแอปพลิเคชัน Deno ที่ต้องการการจัดเก็บคีย์-แวลูที่เชื่อถือได้โดยไม่มีการผูกขาดจากผู้จำหน่าย
เลือกแผน VPS ที่จะใช้งาน DenoKV
ต่ออายุที่ ฿269.00/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา