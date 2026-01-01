DenoKV

DenoKV

Deno Deploy के लिए Denoland की-वैल्यू डेटाबेस

तैनात करने के लिए वीपीएस प्लान चुनें DenoKV

KVM 1
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
₹  399.00 /माह

2 वर्ष के लिए ₹739.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।

के बारे में DenoKV

DenoKV एक आधुनिक की-वैल्यू डेटाबेस है जिसे विशेष रूप से Deno एप्लिकेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो मजबूत कंसिस्टेंसी गारंटी और वैश्विक प्रतिकृति क्षमताओं के साथ जावास्क्रिप्ट-नेटिव API प्रदान करता है। Deno के निर्माताओं द्वारा निर्मित, यह डेवलपर्स को एक सरल लेकिन शक्तिशाली डेटा स्टोरेज समाधान प्रदान करता है जो Deno रनटाइम और डिप्लॉयमेंट इकोसिस्टम के साथ सहजता से एकीकृत होता है।

सामान्य उपयोग के मामले

वेब डेवलपर्स DenoKV का उपयोग सेशन डेटा, उपयोगकर्ता प्राथमिकताएँ और एप्लिकेशन स्थिति को डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट में गारंटीड कंसिस्टेंसी के साथ स्टोर करने के लिए करते हैं। API डेवलपर्स इसका उपयोग रिस्पॉन्स कैश करने, रेट लिमिटिंग काउंटर और एटॉमिक ऑपरेशन के साथ API कीज़ स्टोर करने के लिए करते हैं। रीयल-टाइम एप्लिकेशन DenoKV का उपयोग वेबसॉकेट कनेक्शन, उपस्थिति जानकारी और सहयोगात्मक संपादन स्थिति को मैनेज करने के लिए करते हैं। एज कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट इसे कॉन्फ़िगरेशन डेटा, फीचर फ्लैग और उपयोगकर्ता-विशिष्ट सामग्री को कम विलंबता एक्सेस के साथ एज पर स्टोर करने के लिए डिप्लॉय करते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

  • मजबूत कंसिस्टेंसी गारंटी के साथ ACID ट्रांजेक्शन
  • Deno के लिए डिज़ाइन किया गया जावास्क्रिप्ट-नेटिव API
  • स्वचालित वर्जनिंग और कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्यूशन
  • कई कीज़ पर एटॉमिक ऑपरेशन के लिए सपोर्ट
  • कुशल क्वेरी के लिए सेकेंडरी इंडेक्स
  • बड़े बाइनरी ऑब्जेक्ट के लिए बिल्ट-इन सपोर्ट
  • विश्वसनीय परसिस्टेंट स्टोरेज के लिए SQLite बैकएंड
  • सुरक्षित एक्सेस के लिए टोकन-आधारित प्रमाणीकरण
  • एज डिप्लॉयमेंट के लिए ऑप्टीमाइज़्ड कम विलंबता ऑपरेशन
  • वैश्विक वितरण के लिए Deno Deploy के साथ संगत

Hostinger VPS पर DenoKV क्यों डिप्लॉय करें

Hostinger VPS पर DenoKV डिप्लॉय करना आपको अनुमानित परफॉरमेंस और लागत के साथ अपने Deno एप्लिकेशन के डेटा लेयर पर पूर्ण नियंत्रण देता है। VPS सुनिश्चित करता है कि आपका डेटाबेस मैनेज्ड सर्विस के परिवर्तनीय मूल्य निर्धारण के बिना लगातार कम विलंबता एक्सेस बनाए रखे। समर्पित संसाधनों के साथ, DenoKV हाई-थ्रूपुट ऑपरेशन और बड़े डेटासेट को कुशलता से संभाल सकता है। SQLite बैकएंड स्वचालित बैकअप के साथ मजबूत परसिस्टेंस प्रदान करता है, जबकि टोकन-आधारित प्रमाणीकरण आपके डेटा को सुरक्षित रखता है। यह सेल्फ-होस्टेड डिप्लॉयमेंट Deno एप्लिकेशन के लिए एकदम सही है जिन्हें वेंडर लॉक-इन के बिना विश्वसनीय की-वैल्यू स्टोरेज की आवश्यकता होती है।

तैनात करने के लिए वीपीएस प्लान चुनें DenoKV

KVM 1
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
₹  399.00 /माह

2 वर्ष के लिए ₹739.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।

इस श्रेणी में अन्य ऐप्स देखें

Elasticsearch

Elasticsearch

Distributed search and analytics engine built on Apache Lucene

InfluxDB 2

InfluxDB 2

Unified time series platform with Flux queries and integrated web UI

MariaDB

MariaDB

ओपन-सोर्स रिलेशनल डेटाबेस सर्वर और MySQL ड्रॉप-इन रिप्लेसमेंट।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।