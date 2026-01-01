DenoKV

O banco de dados chave-valor Denoland para Deno Deploy

Sobre DenoKV

DenoKV é um banco de dados chave-valor moderno projetado especificamente para aplicações Deno, oferecendo uma API nativa de JavaScript com fortes garantias de consistência e capacidades de replicação global. Construído pelos criadores do Deno, ele oferece aos desenvolvedores uma solução de armazenamento de dados simples, mas poderosa, que se integra perfeitamente com o ambiente de execução Deno e o ecossistema de implantação.

Casos de Uso Comuns

Desenvolvedores web utilizam o DenoKV para armazenar dados de sessão, preferências do usuário e estado da aplicação com consistência garantida em implantações distribuídas. Desenvolvedores de API o utilizam para cache de respostas, contadores de limite de taxa e armazenamento de chaves de API com operações atômicas. Aplicações em tempo real utilizam o DenoKV para gerenciar conexões WebSocket, informações de presença e estado de edição colaborativa. Projetos de edge computing o implantam para armazenar dados de configuração, sinalizadores de recursos e conteúdo específico do usuário na edge com acesso de baixa latência.

Principais Recursos

  • Transações ACID com fortes garantias de consistência
  • API nativa de JavaScript projetada para Deno
  • Versionamento automático e resolução de conflitos
  • Suporte para operações atômicas em múltiplas chaves
  • Índices secundários para consultas eficientes
  • Suporte integrado para grandes objetos binários
  • Backend SQLite para armazenamento persistente confiável
  • Autenticação baseada em token para acesso seguro
  • Operações de baixa latência otimizadas para implantação em edge
  • Compatível com Deno Deploy para distribuição global

Por que implantar o DenoKV na VPS da Hostinger

Implantar o DenoKV na VPS da Hostinger lhe dá controle total sobre a camada de dados da sua aplicação Deno com desempenho e custos previsíveis. A VPS garante que seu banco de dados mantenha acesso consistente de baixa latência sem a precificação variável de serviços gerenciados. Com recursos dedicados, o DenoKV pode lidar com operações de alto rendimento e grandes conjuntos de dados de forma eficiente. O backend SQLite oferece persistência sólida com backups automáticos, enquanto a autenticação baseada em token mantém seus dados seguros. Esta implantação auto-hospedada é perfeita para aplicações Deno que exigem armazenamento chave-valor confiável sem dependência de fornecedor.

