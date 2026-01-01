DenoKV
O banco de dados chave-valor Denoland para Deno Deploy
Selecione o plano VPS para implantação DenoKV
Renovação por R$ 47,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
Sobre DenoKV
DenoKV é um banco de dados chave-valor moderno projetado especificamente para aplicações Deno, oferecendo uma API nativa de JavaScript com fortes garantias de consistência e capacidades de replicação global. Construído pelos criadores do Deno, ele oferece aos desenvolvedores uma solução de armazenamento de dados simples, mas poderosa, que se integra perfeitamente com o ambiente de execução Deno e o ecossistema de implantação.
Casos de Uso Comuns
Desenvolvedores web utilizam o DenoKV para armazenar dados de sessão, preferências do usuário e estado da aplicação com consistência garantida em implantações distribuídas. Desenvolvedores de API o utilizam para cache de respostas, contadores de limite de taxa e armazenamento de chaves de API com operações atômicas. Aplicações em tempo real utilizam o DenoKV para gerenciar conexões WebSocket, informações de presença e estado de edição colaborativa. Projetos de edge computing o implantam para armazenar dados de configuração, sinalizadores de recursos e conteúdo específico do usuário na edge com acesso de baixa latência.
Principais Recursos
- Transações ACID com fortes garantias de consistência
- API nativa de JavaScript projetada para Deno
- Versionamento automático e resolução de conflitos
- Suporte para operações atômicas em múltiplas chaves
- Índices secundários para consultas eficientes
- Suporte integrado para grandes objetos binários
- Backend SQLite para armazenamento persistente confiável
- Autenticação baseada em token para acesso seguro
- Operações de baixa latência otimizadas para implantação em edge
- Compatível com Deno Deploy para distribuição global
Por que implantar o DenoKV na VPS da Hostinger
Implantar o DenoKV na VPS da Hostinger lhe dá controle total sobre a camada de dados da sua aplicação Deno com desempenho e custos previsíveis. A VPS garante que seu banco de dados mantenha acesso consistente de baixa latência sem a precificação variável de serviços gerenciados. Com recursos dedicados, o DenoKV pode lidar com operações de alto rendimento e grandes conjuntos de dados de forma eficiente. O backend SQLite oferece persistência sólida com backups automáticos, enquanto a autenticação baseada em token mantém seus dados seguros. Esta implantação auto-hospedada é perfeita para aplicações Deno que exigem armazenamento chave-valor confiável sem dependência de fornecedor.
Selecione o plano VPS para implantação DenoKV
Renovação por R$ 47,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.