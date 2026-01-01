DenoKV
Deno Deploy용 Denoland 키-값 데이터베이스
배포할 VPS 플랜을 선택하세요DenoKV
2 년간 ₩14,709/월의 가격으로 갱신. 언제든 취소 가능.
DenoKV 소개
DenoKV는 Deno 애플리케이션을 위해 특별히 설계된 최신 키-값 데이터베이스로, 강력한 일관성 보장과 전역 복제 기능을 갖춘 JavaScript 네이티브 API를 제공합니다. Deno 개발자들이 구축한 DenoKV는 Deno 런타임 및 배포 생태계와 완벽하게 통합되는 간단하면서도 강력한 데이터 저장 솔루션을 개발자에게 제공합니다.
일반적인 사용 사례
웹 개발자는 DenoKV를 사용하여 분산 배포 전반에 걸쳐 일관성을 보장하며 세션 데이터, 사용자 기본 설정 및 애플리케이션 상태를 저장합니다. API 개발자는 원자적(atomic) 작업을 통해 응답 캐싱, 속도 제한 카운터 및 API 키 저장에 DenoKV를 활용합니다. 실시간 애플리케이션은 WebSocket 연결, 현재 상태 정보 및 협업 편집 상태 관리에 DenoKV를 활용합니다. 엣지 컴퓨팅 프로젝트는 낮은 지연 시간으로 액세스할 수 있도록 엣지에서 구성 데이터, 기능 플래그 및 사용자별 콘텐츠를 저장하기 위해 DenoKV를 배포합니다.
주요 기능
- 강력한 일관성 보장을 갖춘 ACID 트랜잭션
- Deno를 위해 설계된 JavaScript 네이티브 API
- 자동 버전 관리 및 충돌 해결
- 여러 키에 걸친 원자적(atomic) 작업 지원
- 효율적인 쿼리를 위한 보조 인덱스
- 대용량 바이너리 객체에 대한 내장 지원
- 안정적인 영구 저장을 위한 SQLite 백엔드
- 보안 액세스를 위한 토큰 기반 인증
- 엣지 배포에 최적화된 낮은 지연 시간 작업
- 전역 배포를 위한 Deno Deploy와 호환
호스팅어 VPS에 DenoKV를 배포해야 하는 이유
호스팅어 VPS에 DenoKV를 배포하면 예측 가능한 성능과 비용으로 Deno 애플리케이션의 데이터 계층을 완벽하게 제어할 수 있습니다. VPS는 관리형 서비스의 가변적인 가격 없이 데이터베이스가 일관된 낮은 지연 시간 액세스를 유지하도록 보장합니다. 전용 리소스를 통해 DenoKV는 높은 처리량 작업과 대규모 데이터 세트를 효율적으로 처리할 수 있습니다. SQLite 백엔드는 자동 백업을 통해 견고한 영구성을 제공하며, 토큰 기반 인증은 데이터를 안전하게 유지합니다. 이 자체 호스팅 배포는 공급업체 종속 없이 안정적인 키-값 스토리지를 필요로 하는 Deno 애플리케이션에 완벽합니다.
배포할 VPS 플랜을 선택하세요DenoKV
2 년간 ₩14,709/월의 가격으로 갱신. 언제든 취소 가능.