DenoKV
La base de datos clave-valor de Denoland para Deno Deploy
Elija el plan VPS para implementar DenoKV
Se renueva a AR$ 18.699,00/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
Acerca de DenoKV
DenoKV es una base de datos clave-valor moderna diseñada específicamente para aplicaciones Deno, que ofrece una API nativa de JavaScript con sólidas garantías de consistencia y capacidades de replicación global. Creada por los desarrolladores de Deno, proporciona a los programadores una solución de almacenamiento de datos simple pero potente que se integra a la perfección con el entorno de ejecución y el ecosistema de implementación de Deno.
Casos de Uso Comunes
Los desarrolladores web utilizan DenoKV para almacenar datos de sesión, preferencias de usuario y el estado de la aplicación con consistencia garantizada en implementaciones distribuidas. Los desarrolladores de API lo aprovechan para almacenar en caché respuestas, contadores de limitación de velocidad y claves de API con operaciones atómicas. Las aplicaciones en tiempo real utilizan DenoKV para gestionar conexiones WebSocket, información de presencia y el estado de edición colaborativa. Los proyectos de edge computing lo implementan para almacenar datos de configuración, indicadores de características y contenido específico del usuario en el borde con acceso de baja latencia.
Características Clave
- Transacciones ACID con sólidas garantías de consistencia
- API nativa de JavaScript diseñada para Deno
- Versionado automático y resolución de conflictos
- Soporte para operaciones atómicas en múltiples claves
- Índices secundarios para consultas eficientes
- Soporte integrado para objetos binarios grandes
- Backend SQLite para almacenamiento persistente y confiable
- Autenticación basada en tokens para un acceso seguro
- Operaciones de baja latencia optimizadas para implementación en el borde
- Compatible con Deno Deploy para distribución global
Por qué implementar DenoKV en Hostinger VPS
Implementar DenoKV en Hostinger VPS te brinda control total sobre la capa de datos de tu aplicación Deno con un rendimiento y costos predecibles. El VPS asegura que tu base de datos mantenga un acceso consistente de baja latencia sin la variabilidad de precios de los servicios gestionados. Con recursos dedicados, DenoKV puede manejar operaciones de alto rendimiento y grandes conjuntos de datos de manera eficiente. El backend SQLite proporciona una persistencia sólida como una roca con copias de seguridad automáticas, mientras que la autenticación basada en tokens mantiene tus datos seguros. Esta implementación autoalojada es perfecta para aplicaciones Deno que requieren un almacenamiento clave-valor confiable sin dependencia de proveedor.
Elija el plan VPS para implementar DenoKV
Se renueva a AR$ 18.699,00/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.