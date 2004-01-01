DenoKVは、Denoアプリケーション向けに特別に設計された現代的なキーバリューデータベースであり、強力な一貫性保証とグローバルレプリケーション機能を備えたJavaScriptネイティブAPIを提供します。Denoの作成者によって構築され、Denoランタイムおよびデプロイメントエコシステムとシームレスに統合される、シンプルでありながら強力なデータストレージソリューションを開発者に提供します。

一般的なユースケース

Web開発者は、セッションデータ、ユーザー設定、アプリケーションの状態を、分散デプロイメント全体で保証された一貫性をもって保存するためにDenoKVを使用します。API開発者は、応答のキャッシュ、レート制限カウンター、およびAPIキーをアトミック操作で保存するためにDenoKVを活用します。リアルタイムアプリケーションは、WebSocket接続、プレゼンス情報、共同編集の状態を管理するためにDenoKVを利用します。エッジコンピューティングプロジェクトは、構成データ、機能フラグ、ユーザー固有のコンテンツをエッジで低遅延アクセスで保存するためにDenoKVをデプロイします。

主な機能

強力な一貫性保証を備えたACIDトランザクション

Deno向けに設計されたJavaScriptネイティブAPI

自動バージョン管理と競合解決

複数のキーにわたるアトミック操作のサポート

効率的なクエリのためのセカンダリインデックス

大規模バイナリオブジェクトの組み込みサポート

信頼性の高い永続ストレージのためのSQLiteバックエンド

安全なアクセスのためのトークンベース認証

エッジデプロイメント向けに最適化された低遅延操作

グローバル配信のためのDeno Deployとの互換性

Hostinger VPSにDenoKVをデプロイする理由

Hostinger VPSにDenoKVをデプロイすることで、予測可能なパフォーマンスとコストでDenoアプリケーションのデータレイヤーを完全に制御できます。VPSは、マネージドサービスの変動する料金なしに、データベースが一貫した低遅延アクセスを維持することを保証します。専用リソースにより、DenoKVは高スループットの操作と大規模なデータセットを効率的に処理できます。SQLiteバックエンドは自動バックアップによる堅牢な永続性を提供し、トークンベース認証はデータを安全に保ちます。このセルフホスト型デプロイメントは、ベンダーロックインなしで信頼性の高いキーバリューストレージを必要とするDenoアプリケーションに最適です。