DenoKV هي قاعدة بيانات حديثة من نوع مفتاح-قيمة مصممة خصيصًا لتطبيقات Deno، وتقدم واجهة برمجة تطبيقات (API) أصلية لـ JavaScript مع ضمانات اتساق قوية وإمكانيات النسخ المتماثل العالمي. تم بناؤها بواسطة مطوري Deno، وتوفر للمطورين حلاً بسيطًا وقويًا لتخزين البيانات يندمج بسلاسة مع بيئة تشغيل Deno ونظام النشر البيئي الخاص به.

حالات الاستخدام الشائعة

يستخدم مطورو الويب DenoKV لتخزين بيانات الجلسة وتفضيلات المستخدم وحالة التطبيق مع اتساق مضمون عبر عمليات النشر الموزعة. يستفيد مطورو واجهات برمجة التطبيقات (API) منه لتخزين الاستجابات مؤقتًا، وعدادات تحديد المعدل، وتخزين مفاتيح API مع عمليات ذرية. تستخدم تطبيقات الوقت الفعلي DenoKV لإدارة اتصالات WebSocket ومعلومات التواجد وحالة التحرير التعاوني. تنشر مشاريع الحوسبة الطرفية DenoKV لتخزين بيانات التكوين وعلامات الميزات والمحتوى الخاص بالمستخدم على الحافة مع وصول بزمن انتقال منخفض.

الميزات الرئيسية

معاملات ACID مع ضمانات اتساق قوية

واجهة برمجة تطبيقات (API) أصلية لـ JavaScript مصممة لـ Deno

تحديد الإصدار التلقائي وحل التعارضات

دعم العمليات الذرية عبر مفاتيح متعددة

فهارس ثانوية للاستعلامات الفعالة

دعم مدمج للكائنات الثنائية الكبيرة

الواجهة الخلفية SQLite لتخزين دائم موثوق

المصادقة المستندة إلى الرمز المميز للوصول الآمن

عمليات بزمن انتقال منخفض محسّنة للنشر على الحافة

متوافق مع Deno Deploy للتوزيع العالمي

لماذا تنشر DenoKV على Hostinger VPS

يمنحك نشر DenoKV على Hostinger VPS تحكمًا كاملاً في طبقة بيانات تطبيق Deno الخاص بك مع أداء وتكاليف يمكن التنبؤ بها. يضمن الخادم الافتراضي الخاص (VPS) أن تحافظ قاعدة بياناتك على وصول ثابت بزمن انتقال منخفض دون التسعير المتغير للخدمات المُدارة. مع الموارد المخصصة، يمكن لـ DenoKV التعامل مع العمليات عالية الإنتاجية ومجموعات البيانات الكبيرة بكفاءة. توفر الواجهة الخلفية SQLite استمرارية قوية مع نسخ احتياطية تلقائية، بينما تحافظ المصادقة المستندة إلى الرمز المميز على أمان بياناتك. هذا النشر المستضاف ذاتيًا مثالي لتطبيقات Deno التي تتطلب تخزينًا موثوقًا من نوع مفتاح-قيمة دون الارتباط بمزود واحد.