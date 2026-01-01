DenoKV
A base de dados chave-valor da Denoland para Deno Deploy
Selecione o plano VPS para implementação DenoKV
Renovado por 9,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
Sobre DenoKV
DenoKV é uma base de dados chave-valor moderna especificamente concebida para aplicações Deno, oferecendo uma API nativa de JavaScript com fortes garantias de consistência e capacidades de replicação global. Construída pelos criadores do Deno, fornece aos programadores uma solução de armazenamento de dados simples mas poderosa que se integra perfeitamente com o ambiente de execução Deno e o ecossistema de implementação.
Casos de Uso Comuns
Programadores web utilizam o DenoKV para armazenar dados de sessão, preferências de utilizador e estado da aplicação com consistência garantida em implementações distribuídas. Programadores de API aproveitam-no para cache de respostas, contadores de limitação de taxa e armazenamento de chaves de API com operações atómicas. Aplicações em tempo real utilizam o DenoKV para gerir ligações WebSocket, informações de presença e estado de edição colaborativa. Projetos de edge computing implementam-no para armazenar dados de configuração, feature flags e conteúdo específico do utilizador na edge com acesso de baixa latência.
Principais Funcionalidades
- Transações ACID com fortes garantias de consistência
- API nativa de JavaScript concebida para Deno
- Controlo de versões automático e resolução de conflitos
- Suporte para operações atómicas em várias chaves
- Índices secundários para consultas eficientes
- Suporte integrado para grandes objetos binários
- Backend SQLite para armazenamento persistente fiável
- Autenticação baseada em tokens para acesso seguro
- Operações de baixa latência otimizadas para implementação na edge
- Compatível com Deno Deploy para distribuição global
Porquê implementar o DenoKV no VPS da Hostinger
Implementar o DenoKV no VPS da Hostinger oferece controlo total sobre a camada de dados da sua aplicação Deno com desempenho e custos previsíveis. O VPS garante que a sua base de dados mantém um acesso consistente de baixa latência sem o preço variável dos serviços geridos. Com recursos dedicados, o DenoKV pode lidar com operações de alto débito e grandes conjuntos de dados de forma eficiente. O backend SQLite oferece persistência sólida com backups automáticos, enquanto a autenticação baseada em tokens mantém os seus dados seguros. Esta implementação autoalojada é perfeita para aplicações Deno que exigem armazenamento chave-valor fiável sem dependência de fornecedor.
Selecione o plano VPS para implementação DenoKV
Renovado por 9,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.