DenoKV

A base de dados chave-valor da Denoland para Deno Deploy

Selecione o plano VPS para implementação DenoKV

KVM 1
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
4,99  € /mês

Renovado por 9,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.

Sobre DenoKV

DenoKV é uma base de dados chave-valor moderna especificamente concebida para aplicações Deno, oferecendo uma API nativa de JavaScript com fortes garantias de consistência e capacidades de replicação global. Construída pelos criadores do Deno, fornece aos programadores uma solução de armazenamento de dados simples mas poderosa que se integra perfeitamente com o ambiente de execução Deno e o ecossistema de implementação.

Casos de Uso Comuns

Programadores web utilizam o DenoKV para armazenar dados de sessão, preferências de utilizador e estado da aplicação com consistência garantida em implementações distribuídas. Programadores de API aproveitam-no para cache de respostas, contadores de limitação de taxa e armazenamento de chaves de API com operações atómicas. Aplicações em tempo real utilizam o DenoKV para gerir ligações WebSocket, informações de presença e estado de edição colaborativa. Projetos de edge computing implementam-no para armazenar dados de configuração, feature flags e conteúdo específico do utilizador na edge com acesso de baixa latência.

Principais Funcionalidades

  • Transações ACID com fortes garantias de consistência
  • API nativa de JavaScript concebida para Deno
  • Controlo de versões automático e resolução de conflitos
  • Suporte para operações atómicas em várias chaves
  • Índices secundários para consultas eficientes
  • Suporte integrado para grandes objetos binários
  • Backend SQLite para armazenamento persistente fiável
  • Autenticação baseada em tokens para acesso seguro
  • Operações de baixa latência otimizadas para implementação na edge
  • Compatível com Deno Deploy para distribuição global

Porquê implementar o DenoKV no VPS da Hostinger

Implementar o DenoKV no VPS da Hostinger oferece controlo total sobre a camada de dados da sua aplicação Deno com desempenho e custos previsíveis. O VPS garante que a sua base de dados mantém um acesso consistente de baixa latência sem o preço variável dos serviços geridos. Com recursos dedicados, o DenoKV pode lidar com operações de alto débito e grandes conjuntos de dados de forma eficiente. O backend SQLite oferece persistência sólida com backups automáticos, enquanto a autenticação baseada em tokens mantém os seus dados seguros. Esta implementação autoalojada é perfeita para aplicações Deno que exigem armazenamento chave-valor fiável sem dependência de fornecedor.

