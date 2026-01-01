DenoKV est une base de données clé-valeur moderne spécifiquement conçue pour les applications Deno, offrant une API JavaScript native avec de solides garanties de cohérence et des capacités de réplication globale. Développée par les créateurs de Deno, elle offre aux développeurs une solution de stockage de données simple mais puissante qui s'intègre parfaitement à l'environnement d'exécution et à l'écosystème de déploiement de Deno.

Cas d'utilisation courants

Les développeurs web utilisent DenoKV pour stocker les données de session, les préférences utilisateur et l'état des applications avec une cohérence garantie sur les déploiements distribués. Les développeurs d'API l'exploitent pour la mise en cache des réponses, les compteurs de limitation de débit et le stockage des clés d'API avec des opérations atomiques. Les applications en temps réel utilisent DenoKV pour gérer les connexions WebSocket, les informations de présence et l'état d'édition collaborative. Les projets d'edge computing le déploient pour stocker les données de configuration, les indicateurs de fonctionnalités et le contenu spécifique à l'utilisateur en périphérie avec un accès à faible latence.

Fonctionnalités clés

Transactions ACID avec de solides garanties de cohérence

API JavaScript native conçue pour Deno

Gestion automatique des versions et résolution des conflits

Prise en charge des opérations atomiques sur plusieurs clés

Index secondaires pour des requêtes efficaces

Prise en charge intégrée des objets binaires volumineux

Backend SQLite pour un stockage persistant fiable

Authentification basée sur des jetons pour un accès sécurisé

Opérations à faible latence optimisées pour le déploiement en périphérie

Compatible avec Deno Deploy pour une distribution mondiale

Pourquoi déployer DenoKV sur un VPS Hostinger

Le déploiement de DenoKV sur un VPS Hostinger vous donne un contrôle total sur la couche de données de votre application Deno avec des performances et des coûts prévisibles. Le VPS garantit que votre base de données maintient un accès constant à faible latence sans la tarification variable des services gérés. Avec des ressources dédiées, DenoKV peut gérer efficacement les opérations à haut débit et les grands ensembles de données. Le backend SQLite offre une persistance à toute épreuve avec des sauvegardes automatiques, tandis que l'authentification basée sur des jetons sécurise vos données. Ce déploiement auto-hébergé est parfait pour les applications Deno nécessitant un stockage clé-valeur fiable sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.