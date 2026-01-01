DenoKV
La base de données clé-valeur Denoland pour Deno Deploy
À propos DenoKV
DenoKV est une base de données clé-valeur moderne spécifiquement conçue pour les applications Deno, offrant une API JavaScript native avec de solides garanties de cohérence et des capacités de réplication globale. Développée par les créateurs de Deno, elle offre aux développeurs une solution de stockage de données simple mais puissante qui s'intègre parfaitement à l'environnement d'exécution et à l'écosystème de déploiement de Deno.
Cas d'utilisation courants
Les développeurs web utilisent DenoKV pour stocker les données de session, les préférences utilisateur et l'état des applications avec une cohérence garantie sur les déploiements distribués. Les développeurs d'API l'exploitent pour la mise en cache des réponses, les compteurs de limitation de débit et le stockage des clés d'API avec des opérations atomiques. Les applications en temps réel utilisent DenoKV pour gérer les connexions WebSocket, les informations de présence et l'état d'édition collaborative. Les projets d'edge computing le déploient pour stocker les données de configuration, les indicateurs de fonctionnalités et le contenu spécifique à l'utilisateur en périphérie avec un accès à faible latence.
Fonctionnalités clés
- Transactions ACID avec de solides garanties de cohérence
- API JavaScript native conçue pour Deno
- Gestion automatique des versions et résolution des conflits
- Prise en charge des opérations atomiques sur plusieurs clés
- Index secondaires pour des requêtes efficaces
- Prise en charge intégrée des objets binaires volumineux
- Backend SQLite pour un stockage persistant fiable
- Authentification basée sur des jetons pour un accès sécurisé
- Opérations à faible latence optimisées pour le déploiement en périphérie
- Compatible avec Deno Deploy pour une distribution mondiale
Pourquoi déployer DenoKV sur un VPS Hostinger
Le déploiement de DenoKV sur un VPS Hostinger vous donne un contrôle total sur la couche de données de votre application Deno avec des performances et des coûts prévisibles. Le VPS garantit que votre base de données maintient un accès constant à faible latence sans la tarification variable des services gérés. Avec des ressources dédiées, DenoKV peut gérer efficacement les opérations à haut débit et les grands ensembles de données. Le backend SQLite offre une persistance à toute épreuve avec des sauvegardes automatiques, tandis que l'authentification basée sur des jetons sécurise vos données. Ce déploiement auto-hébergé est parfait pour les applications Deno nécessitant un stockage clé-valeur fiable sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
