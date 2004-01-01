DenoKV
Deno Deploy için Denoland anahtar-değer veritabanı
DenoKV Hakkında
DenoKV, Deno uygulamaları için özel olarak tasarlanmış modern bir anahtar-değer veritabanıdır. Güçlü tutarlılık garantileri ve küresel replikasyon yetenekleriyle JavaScript-yerel bir API sunar. Deno'nun yaratıcıları tarafından geliştirilen bu çözüm, geliştiricilere Deno çalışma zamanı ve dağıtım ekosistemiyle sorunsuz bir şekilde entegre olan basit ama güçlü bir veri depolama çözümü sunar.
Yaygın Kullanım Durumları
Web geliştiricileri, dağıtılmış dağıtımlar arasında garantili tutarlılıkla oturum verilerini, kullanıcı tercihlerini ve uygulama durumunu depolamak için DenoKV'yi kullanır. API geliştiricileri, yanıtları önbelleğe almak, hız sınırlama sayaçları ve atomik işlemlerle API anahtarlarını depolamak için bundan yararlanır. Gerçek zamanlı uygulamalar, WebSocket bağlantılarını, varlık bilgilerini ve işbirliğine dayalı düzenleme durumunu yönetmek için DenoKV'yi kullanır. Uç bilişim projeleri, yapılandırma verilerini, özellik bayraklarını ve kullanıcıya özel içeriği düşük gecikmeli erişimle uçta depolamak için dağıtır.
Temel Özellikler
- Güçlü tutarlılık garantileriyle ACID işlemleri
- Deno için tasarlanmış JavaScript-yerel API
- Otomatik sürüm oluşturma ve çakışma çözümü
- Birden çok anahtar üzerinde atomik işlemler için destek
- Verimli sorgular için ikincil dizinler
- Büyük ikili nesneler için yerleşik destek
- Güvenilir kalıcı depolama için SQLite arka ucu
- Güvenli erişim için jeton tabanlı kimlik doğrulama
- Uç dağıtım için optimize edilmiş düşük gecikmeli işlemler
- Küresel dağıtım için Deno Deploy ile uyumlu
Neden Hostinger VPS'te DenoKV dağıtmalı?
DenoKV'yi Hostinger VPS'te dağıtmak, Deno uygulamanızın veri katmanı üzerinde öngörülebilir performans ve maliyetlerle tam kontrol sağlar. VPS, veritabanınızın yönetilen hizmetlerin değişken fiyatlandırması olmadan tutarlı düşük gecikmeli erişimi sürdürmesini sağlar. Özel kaynaklarla DenoKV, yüksek verimli işlemleri ve büyük veri kümelerini verimli bir şekilde yönetebilir. SQLite arka ucu, otomatik yedeklemelerle sağlam kalıcılık sağlarken, jeton tabanlı kimlik doğrulama ise verilerinizi güvende tutar. Bu kendi kendine barındırılan dağıtım, satıcıya bağımlılık olmadan güvenilir anahtar-değer depolama gerektiren Deno uygulamaları için mükemmeldir.
