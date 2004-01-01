DenoKV, Deno uygulamaları için özel olarak tasarlanmış modern bir anahtar-değer veritabanıdır. Güçlü tutarlılık garantileri ve küresel replikasyon yetenekleriyle JavaScript-yerel bir API sunar. Deno'nun yaratıcıları tarafından geliştirilen bu çözüm, geliştiricilere Deno çalışma zamanı ve dağıtım ekosistemiyle sorunsuz bir şekilde entegre olan basit ama güçlü bir veri depolama çözümü sunar.

Yaygın Kullanım Durumları

Web geliştiricileri, dağıtılmış dağıtımlar arasında garantili tutarlılıkla oturum verilerini, kullanıcı tercihlerini ve uygulama durumunu depolamak için DenoKV'yi kullanır. API geliştiricileri, yanıtları önbelleğe almak, hız sınırlama sayaçları ve atomik işlemlerle API anahtarlarını depolamak için bundan yararlanır. Gerçek zamanlı uygulamalar, WebSocket bağlantılarını, varlık bilgilerini ve işbirliğine dayalı düzenleme durumunu yönetmek için DenoKV'yi kullanır. Uç bilişim projeleri, yapılandırma verilerini, özellik bayraklarını ve kullanıcıya özel içeriği düşük gecikmeli erişimle uçta depolamak için dağıtır.

Temel Özellikler

Güçlü tutarlılık garantileriyle ACID işlemleri

Deno için tasarlanmış JavaScript-yerel API

Otomatik sürüm oluşturma ve çakışma çözümü

Birden çok anahtar üzerinde atomik işlemler için destek

Verimli sorgular için ikincil dizinler

Büyük ikili nesneler için yerleşik destek

Güvenilir kalıcı depolama için SQLite arka ucu

Güvenli erişim için jeton tabanlı kimlik doğrulama

Uç dağıtım için optimize edilmiş düşük gecikmeli işlemler

Küresel dağıtım için Deno Deploy ile uyumlu

Neden Hostinger VPS'te DenoKV dağıtmalı?

DenoKV'yi Hostinger VPS'te dağıtmak, Deno uygulamanızın veri katmanı üzerinde öngörülebilir performans ve maliyetlerle tam kontrol sağlar. VPS, veritabanınızın yönetilen hizmetlerin değişken fiyatlandırması olmadan tutarlı düşük gecikmeli erişimi sürdürmesini sağlar. Özel kaynaklarla DenoKV, yüksek verimli işlemleri ve büyük veri kümelerini verimli bir şekilde yönetebilir. SQLite arka ucu, otomatik yedeklemelerle sağlam kalıcılık sağlarken, jeton tabanlı kimlik doğrulama ise verilerinizi güvende tutar. Bu kendi kendine barındırılan dağıtım, satıcıya bağımlılık olmadan güvenilir anahtar-değer depolama gerektiren Deno uygulamaları için mükemmeldir.