DenoKV 是一个专为 Deno 应用程序设计的现代键值数据库，提供 JavaScript 原生 API，具有强大的一致性保证和全球复制能力。由 Deno 的创建者构建，它为开发人员提供了一个简单而强大的数据存储解决方案，可与 Deno 运行时和部署生态系统无缝集成。

常见用例

Web 开发人员使用 DenoKV 存储会话数据、用户偏好和应用程序状态，确保分布式部署之间的一致性。API 开发人员利用它进行响应缓存、速率限制计数器以及通过原子操作存储 API 密钥。实时应用程序使用 DenoKV 管理 WebSocket 连接、存在信息和协作编辑状态。边缘计算项目部署它以在边缘存储配置数据、功能标志和用户特定内容，实现低延迟访问。

主要功能

具有强一致性保证的 ACID 事务

专为 Deno 设计的 JavaScript 原生 API

自动版本控制和冲突解决

支持跨多个键的原子操作

用于高效查询的二级索引

内置对大型二进制对象的支持

用于可靠持久存储的 SQLite 后端

基于令牌的身份验证，实现安全访问

针对边缘部署优化的低延迟操作

兼容 Deno Deploy，实现全球分发

为何在 Hostinger VPS 上部署 DenoKV

在 Hostinger VPS 上部署 DenoKV，您可以完全控制 Deno 应用程序的数据层，并获得可预测的性能和成本。VPS 确保您的数据库保持一致的低延迟访问，而无需承担托管服务的可变定价。凭借专用资源，DenoKV 可以高效处理高吞吐量操作和大型数据集。SQLite 后端提供坚如磐石的持久性，并支持自动备份，而基于令牌的身份验证则确保您的数据安全。这种自托管部署非常适合需要可靠键值存储且不希望被供应商锁定的 Deno 应用程序。