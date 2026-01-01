DenoKV
מאגר הנתונים מפתח-ערך של Denoland עבור Deno Deploy
בחר תוכנית VPS לפריסה DenoKV
מתחדש ב-36.99 ₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
אודות DenoKV
DenoKV הוא מסד נתונים מודרני מסוג מפתח-ערך שתוכנן במיוחד עבור יישומי Deno, המציע API מקורי של JavaScript עם הבטחות עקביות חזקות ויכולות שכפול גלובליות. נבנה על ידי יוצרי Deno, הוא מספק למפתחים פתרון אחסון נתונים פשוט אך עוצמתי המשתלב בצורה חלקה עם סביבת הריצה ומערכת הפריסה של Deno.
מקרי שימוש נפוצים
מפתחי אתרים משתמשים ב-DenoKV לאחסון נתוני סשן, העדפות משתמשים ומצב יישומים עם עקביות מובטחת על פני פריסות מבוזרות. מפתחי API ממנפים אותו לשמירת תגובות במטמון, מונים להגבלת קצב ואחסון מפתחות API עם פעולות אטומיות. יישומי זמן אמת מנצלים את DenoKV לניהול חיבורי WebSocket, מידע נוכחות ומצב עריכה שיתופית. פרויקטים של מחשוב קצה פורסים אותו לאחסון נתוני תצורה, דגלי תכונות ותוכן ספציפי למשתמש בקצה עם גישה בעלת השהיה נמוכה.
תכונות עיקריות
- טרנזקציות ACID עם הבטחות עקביות חזקות
- API מקורי של JavaScript שתוכנן עבור Deno
- ניהול גרסאות אוטומטי ופתרון קונפליקטים
- תמיכה בפעולות אטומיות על פני מפתחות מרובים
- אינדקסים משניים לשאילתות יעילות
- תמיכה מובנית באובייקטים בינאריים גדולים
- קצה אחורי של SQLite לאחסון מתמשך ואמין
- אימות מבוסס אסימונים לגישה מאובטחת
- פעולות בעלות השהיה נמוכה המותאמות לפריסת קצה
- תואם ל-Deno Deploy להפצה גלובלית
למה לפרוס את DenoKV ב-Hostinger VPS
פריסת DenoKV ב-Hostinger VPS מעניקה לכם שליטה מלאה על שכבת הנתונים של יישום ה-Deno שלכם עם ביצועים ועלויות צפויים. ה-VPS מבטיח שמסד הנתונים שלכם ישמור על גישה עקבית בעלת השהיה נמוכה ללא התמחור המשתנה של שירותים מנוהלים. עם משאבים ייעודיים, DenoKV יכול לטפל ביעילות בפעולות בעלות תפוקה גבוהה ובמערכי נתונים גדולים. קצה אחורי של SQLite מספק עמידות איתנה עם גיבויים אוטומטיים, בעוד שאימות מבוסס אסימונים שומר על אבטחת הנתונים שלכם. פריסה עצמית זו מושלמת עבור יישומי Deno הדורשים אחסון מפתח-ערך אמין ללא נעילת ספק.
בחר תוכנית VPS לפריסה DenoKV
מתחדש ב-36.99 ₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.