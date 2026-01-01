DenoKV הוא מסד נתונים מודרני מסוג מפתח-ערך שתוכנן במיוחד עבור יישומי Deno, המציע API מקורי של JavaScript עם הבטחות עקביות חזקות ויכולות שכפול גלובליות. נבנה על ידי יוצרי Deno, הוא מספק למפתחים פתרון אחסון נתונים פשוט אך עוצמתי המשתלב בצורה חלקה עם סביבת הריצה ומערכת הפריסה של Deno.

מקרי שימוש נפוצים

מפתחי אתרים משתמשים ב-DenoKV לאחסון נתוני סשן, העדפות משתמשים ומצב יישומים עם עקביות מובטחת על פני פריסות מבוזרות. מפתחי API ממנפים אותו לשמירת תגובות במטמון, מונים להגבלת קצב ואחסון מפתחות API עם פעולות אטומיות. יישומי זמן אמת מנצלים את DenoKV לניהול חיבורי WebSocket, מידע נוכחות ומצב עריכה שיתופית. פרויקטים של מחשוב קצה פורסים אותו לאחסון נתוני תצורה, דגלי תכונות ותוכן ספציפי למשתמש בקצה עם גישה בעלת השהיה נמוכה.

תכונות עיקריות

טרנזקציות ACID עם הבטחות עקביות חזקות

API מקורי של JavaScript שתוכנן עבור Deno

ניהול גרסאות אוטומטי ופתרון קונפליקטים

תמיכה בפעולות אטומיות על פני מפתחות מרובים

אינדקסים משניים לשאילתות יעילות

תמיכה מובנית באובייקטים בינאריים גדולים

קצה אחורי של SQLite לאחסון מתמשך ואמין

אימות מבוסס אסימונים לגישה מאובטחת

פעולות בעלות השהיה נמוכה המותאמות לפריסת קצה

תואם ל-Deno Deploy להפצה גלובלית

למה לפרוס את DenoKV ב-Hostinger VPS

פריסת DenoKV ב-Hostinger VPS מעניקה לכם שליטה מלאה על שכבת הנתונים של יישום ה-Deno שלכם עם ביצועים ועלויות צפויים. ה-VPS מבטיח שמסד הנתונים שלכם ישמור על גישה עקבית בעלת השהיה נמוכה ללא התמחור המשתנה של שירותים מנוהלים. עם משאבים ייעודיים, DenoKV יכול לטפל ביעילות בפעולות בעלות תפוקה גבוהה ובמערכי נתונים גדולים. קצה אחורי של SQLite מספק עמידות איתנה עם גיבויים אוטומטיים, בעוד שאימות מבוסס אסימונים שומר על אבטחת הנתונים שלכם. פריסה עצמית זו מושלמת עבור יישומי Deno הדורשים אחסון מפתח-ערך אמין ללא נעילת ספק.