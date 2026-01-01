DenoKV — це сучасна база даних типу ключ-значення, спеціально розроблена для застосунків Deno, що пропонує JavaScript-нативний API з надійними гарантіями узгодженості та можливостями глобальної реплікації. Створена розробниками Deno, вона надає розробникам просте, але потужне рішення для зберігання даних, яке бездоганно інтегрується з середовищем виконання Deno та екосистемою розгортання.

Поширені випадки використання

Веб-розробники використовують DenoKV для зберігання даних сесій, налаштувань користувачів та стану застосунків з гарантованою узгодженістю в розподілених розгортаннях. Розробники API використовують її для кешування відповідей, лічильників обмеження швидкості та зберігання ключів API за допомогою атомарних операцій. Застосунки реального часу використовують DenoKV для керування з'єднаннями WebSocket, інформацією про присутність та станом спільного редагування. Проєкти периферійних обчислень розгортають її для зберігання конфігураційних даних, функціональних прапорців та вмісту, специфічного для користувачів, на периферії з низькою затримкою доступу.

Ключові функції

ACID-транзакції з надійними гарантіями узгодженості

JavaScript-нативний API, розроблений для Deno

Автоматичне версіонування та вирішення конфліктів

Підтримка атомарних операцій для кількох ключів

Вторинні індекси для ефективних запитів

Вбудована підтримка великих бінарних об'єктів

Бекенд SQLite для надійного постійного зберігання

Автентифікація на основі токенів для безпечного доступу

Операції з низькою затримкою, оптимізовані для периферійного розгортання

Сумісність з Deno Deploy для глобального розповсюдження

Чому варто розгорнути DenoKV на Hostinger VPS

Розгортання DenoKV на Hostinger VPS дає повний контроль над рівнем даних вашого застосунку Deno з передбачуваною продуктивністю та витратами. VPS гарантує, що ваша база даних підтримує постійний доступ з низькою затримкою без змінної цінової політики керованих сервісів. Завдяки виділеним ресурсам DenoKV може ефективно обробляти операції з високою пропускною здатністю та великі набори даних. Бекенд SQLite забезпечує надійну постійність з автоматичним резервним копіюванням, тоді як автентифікація на основі токенів зберігає ваші дані в безпеці. Це самостійне розгортання ідеально підходить для застосунків Deno, які потребують надійного сховища ключ-значення без прив'язки до постачальника.