DenoKV
Baza de date cheie-valoare Denoland pentru Deno Deploy
Alegeți planul VPS de implementat DenoKV
Se reînnoiește la prețul de 9,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
Despre DenoKV
DenoKV este o bază de date modernă cheie-valoare, concepută special pentru aplicațiile Deno, oferind un API nativ JavaScript cu garanții puternice de consistență și capabilități de replicare globală. Construită de creatorii Deno, aceasta oferă dezvoltatorilor o soluție de stocare a datelor simplă, dar puternică, care se integrează perfect cu mediul de execuție Deno și ecosistemul de implementare.
Cazuri de utilizare comune
Dezvoltatorii web folosesc DenoKV pentru a stoca date de sesiune, preferințe de utilizator și starea aplicației cu consistență garantată în implementările distribuite. Dezvoltatorii API o utilizează pentru a memora în cache răspunsurile, a limita ratele și a stoca cheile API cu operații atomice. Aplicațiile în timp real folosesc DenoKV pentru a gestiona conexiunile WebSocket, informațiile de prezență și starea de editare colaborativă. Proiectele de edge computing o implementează pentru a stoca date de configurare, indicatori de funcționalitate și conținut specific utilizatorilor la nivel de edge, cu acces cu latență redusă.
Funcționalități cheie
- Tranzacții ACID cu garanții puternice de consistență
- API nativ JavaScript conceput pentru Deno
- Versionare automată și rezolvare a conflictelor
- Suport pentru operații atomice pe mai multe chei
- Indexuri secundare pentru interogări eficiente
- Suport încorporat pentru obiecte binare mari
- Backend SQLite pentru stocare persistentă fiabilă
- Autentificare bazată pe token pentru acces securizat
- Operații cu latență redusă optimizate pentru implementarea la nivel de edge
- Compatibil cu Deno Deploy pentru distribuție globală
De ce să implementezi DenoKV pe Hostinger VPS
Implementarea DenoKV pe Hostinger VPS îți oferă control complet asupra stratului de date al aplicației tale Deno, cu performanțe și costuri previzibile. VPS-ul asigură că baza ta de date menține un acces consistent cu latență redusă, fără prețurile variabile ale serviciilor administrate. Cu resurse dedicate, DenoKV poate gestiona eficient operații cu debit mare și seturi mari de date. Backend-ul SQLite oferă persistență solidă cu backup-uri automate, în timp ce autentificarea bazată pe token îți menține datele securizate. Această implementare auto-găzduită este perfectă pentru aplicațiile Deno care necesită stocare fiabilă cheie-valoare fără blocare la un anumit furnizor.
Alegeți planul VPS de implementat DenoKV
Se reînnoiește la prețul de 9,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.