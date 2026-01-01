DenoKV là một cơ sở dữ liệu key-value hiện đại được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng Deno, cung cấp một API gốc JavaScript với các đảm bảo tính nhất quán mạnh mẽ và khả năng sao chép toàn cầu. Được xây dựng bởi những người tạo ra Deno, nó cung cấp cho các nhà phát triển một giải pháp lưu trữ dữ liệu đơn giản nhưng mạnh mẽ, tích hợp liền mạch với môi trường chạy Deno và hệ sinh thái triển khai.

Các Trường Hợp Sử Dụng Phổ Biến

Các nhà phát triển web sử dụng DenoKV để lưu trữ dữ liệu phiên, tùy chọn người dùng và trạng thái ứng dụng với tính nhất quán được đảm bảo trên các triển khai phân tán. Các nhà phát triển API tận dụng nó để lưu trữ bộ nhớ đệm phản hồi, bộ đếm giới hạn tốc độ và lưu trữ khóa API với các thao tác nguyên tử. Các ứng dụng thời gian thực sử dụng DenoKV để quản lý kết nối WebSocket, thông tin hiện diện và trạng thái chỉnh sửa cộng tác. Các dự án điện toán biên triển khai nó để lưu trữ dữ liệu cấu hình, cờ tính năng và nội dung dành riêng cho người dùng ở biên với quyền truy cập độ trễ thấp.

Các Tính Năng Chính

Giao dịch ACID với các đảm bảo tính nhất quán mạnh mẽ

API gốc JavaScript được thiết kế cho Deno

Tự động lập phiên bản và giải quyết xung đột

Hỗ trợ các thao tác nguyên tử trên nhiều khóa

Chỉ mục thứ cấp cho các truy vấn hiệu quả

Hỗ trợ tích hợp cho các đối tượng nhị phân lớn

Backend SQLite cho lưu trữ bền vững đáng tin cậy

Xác thực dựa trên token để truy cập an toàn

Các thao tác độ trễ thấp được tối ưu hóa cho triển khai biên

Tương thích với Deno Deploy để phân phối toàn cầu

Tại sao nên triển khai DenoKV trên Hostinger VPS

Triển khai DenoKV trên Hostinger VPS mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát lớp dữ liệu của ứng dụng Deno với hiệu suất và chi phí có thể dự đoán được. VPS đảm bảo cơ sở dữ liệu của bạn duy trì quyền truy cập độ trễ thấp nhất quán mà không phải chịu chi phí biến đổi của các dịch vụ được quản lý. Với các tài nguyên chuyên dụng, DenoKV có thể xử lý các hoạt động thông lượng cao và tập dữ liệu lớn một cách hiệu quả. Backend SQLite cung cấp khả năng lưu trữ bền vững vững chắc với các bản sao lưu tự động, trong khi xác thực dựa trên token giữ cho dữ liệu của bạn an toàn. Triển khai tự host này hoàn hảo cho các ứng dụng Deno yêu cầu lưu trữ key-value đáng tin cậy mà không bị khóa nhà cung cấp.