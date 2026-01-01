DenoKV

DenoKV

Baza danych klucz-wartość Denoland dla Deno Deploy

Wybierz plan VPS do wdrożenia DenoKV

KVM 1
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
21,99  zł /mies.

Odnawia się w cenie 42,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.

O DenoKV

DenoKV to nowoczesna baza danych klucz-wartość zaprojektowana specjalnie dla aplikacji Deno, oferująca natywne dla JavaScript API z silnymi gwarancjami spójności i możliwościami globalnej replikacji. Stworzona przez twórców Deno, zapewnia programistom proste, ale potężne rozwiązanie do przechowywania danych, które bezproblemowo integruje się ze środowiskiem uruchomieniowym Deno i ekosystemem wdrożeniowym.

Typowe zastosowania

Deweloperzy stron internetowych używają DenoKV do przechowywania danych sesji, preferencji użytkowników i stanu aplikacji z gwarantowaną spójnością w rozproszonych wdrożeniach. Deweloperzy API wykorzystują ją do buforowania odpowiedzi, liczników limitów żądań i przechowywania kluczy API z operacjami atomowymi. Aplikacje czasu rzeczywistego wykorzystują DenoKV do zarządzania połączeniami WebSocket, informacjami o obecności i stanem edycji kolaboracyjnej. Projekty edge computing wdrażają ją do przechowywania danych konfiguracyjnych, flag funkcji i treści specyficznych dla użytkownika na brzegu sieci z dostępem o niskim opóźnieniu.

Kluczowe funkcje

  • Transakcje ACID z silnymi gwarancjami spójności
  • Natywne dla JavaScript API zaprojektowane dla Deno
  • Automatyczne wersjonowanie i rozwiązywanie konfliktów
  • Obsługa operacji atomowych na wielu kluczach
  • Indeksy pomocnicze dla wydajnych zapytań
  • Wbudowana obsługa dużych obiektów binarnych
  • Backend SQLite dla niezawodnego trwałego przechowywania danych
  • Uwierzytelnianie oparte na tokenach dla bezpiecznego dostępu
  • Operacje o niskim opóźnieniu zoptymalizowane pod kątem wdrożeń brzegowych
  • Kompatybilny z Deno Deploy dla globalnej dystrybucji

Dlaczego warto wdrożyć DenoKV na Hostinger VPS

Wdrożenie DenoKV na Hostinger VPS daje Ci pełną kontrolę nad warstwą danych Twojej aplikacji Deno z przewidywalną wydajnością i kosztami. VPS zapewnia Twojej bazie danych stały dostęp o niskim opóźnieniu bez zmiennych cen usług zarządzanych. Dzięki dedykowanym zasobom DenoKV może efektywnie obsługiwać operacje o wysokiej przepustowości i duże zbiory danych. Backend SQLite zapewnia niezawodną trwałość z automatycznymi kopiami zapasowymi, a uwierzytelnianie oparte na tokenach zapewnia bezpieczeństwo Twoich danych. To samodzielne wdrożenie jest idealne dla aplikacji Deno wymagających niezawodnego przechowywania danych klucz-wartość bez uzależnienia od dostawcy.

Wybierz plan VPS do wdrożenia DenoKV

KVM 1
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
21,99  zł /mies.

Odnawia się w cenie 42,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.

Przeglądaj inne aplikacje w tej kategorii

Elasticsearch

Elasticsearch

Distributed search and analytics engine built on Apache Lucene

InfluxDB 2

InfluxDB 2

Unified time series platform with Flux queries and integrated web UI

MariaDB

MariaDB

Serwer relacyjnej bazy danych o otwartym kodzie źródłowym i bezpośredni zamiennik MySQL

Dbamy o Twoją prywatność

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie, które są niezbędne do prawidłowego działania witryny oraz do zbierania danych o Twojej interakcji z nią, a także w celach marketingowych. Akceptując, zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam, personalizacji i analiz, zgodnie z naszą Polityką plików cookie.