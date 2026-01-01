DenoKV
Baza danych klucz-wartość Denoland dla Deno Deploy
O DenoKV
DenoKV to nowoczesna baza danych klucz-wartość zaprojektowana specjalnie dla aplikacji Deno, oferująca natywne dla JavaScript API z silnymi gwarancjami spójności i możliwościami globalnej replikacji. Stworzona przez twórców Deno, zapewnia programistom proste, ale potężne rozwiązanie do przechowywania danych, które bezproblemowo integruje się ze środowiskiem uruchomieniowym Deno i ekosystemem wdrożeniowym.
Typowe zastosowania
Deweloperzy stron internetowych używają DenoKV do przechowywania danych sesji, preferencji użytkowników i stanu aplikacji z gwarantowaną spójnością w rozproszonych wdrożeniach. Deweloperzy API wykorzystują ją do buforowania odpowiedzi, liczników limitów żądań i przechowywania kluczy API z operacjami atomowymi. Aplikacje czasu rzeczywistego wykorzystują DenoKV do zarządzania połączeniami WebSocket, informacjami o obecności i stanem edycji kolaboracyjnej. Projekty edge computing wdrażają ją do przechowywania danych konfiguracyjnych, flag funkcji i treści specyficznych dla użytkownika na brzegu sieci z dostępem o niskim opóźnieniu.
Kluczowe funkcje
- Transakcje ACID z silnymi gwarancjami spójności
- Natywne dla JavaScript API zaprojektowane dla Deno
- Automatyczne wersjonowanie i rozwiązywanie konfliktów
- Obsługa operacji atomowych na wielu kluczach
- Indeksy pomocnicze dla wydajnych zapytań
- Wbudowana obsługa dużych obiektów binarnych
- Backend SQLite dla niezawodnego trwałego przechowywania danych
- Uwierzytelnianie oparte na tokenach dla bezpiecznego dostępu
- Operacje o niskim opóźnieniu zoptymalizowane pod kątem wdrożeń brzegowych
- Kompatybilny z Deno Deploy dla globalnej dystrybucji
Dlaczego warto wdrożyć DenoKV na Hostinger VPS
Wdrożenie DenoKV na Hostinger VPS daje Ci pełną kontrolę nad warstwą danych Twojej aplikacji Deno z przewidywalną wydajnością i kosztami. VPS zapewnia Twojej bazie danych stały dostęp o niskim opóźnieniu bez zmiennych cen usług zarządzanych. Dzięki dedykowanym zasobom DenoKV może efektywnie obsługiwać operacje o wysokiej przepustowości i duże zbiory danych. Backend SQLite zapewnia niezawodną trwałość z automatycznymi kopiami zapasowymi, a uwierzytelnianie oparte na tokenach zapewnia bezpieczeństwo Twoich danych. To samodzielne wdrożenie jest idealne dla aplikacji Deno wymagających niezawodnego przechowywania danych klucz-wartość bez uzależnienia od dostawcy.
