مدير رمز المصادقة الثنائية ذاتي الاستضافة للويب والجوالانشر
Ackee is a self-hosted Node.js analytics tool for privacy-focused website trackingانشر
تطبيق تمويل شخصي يركز على الخصوصية مع ميزانية الظرفانشر
واجهة إدارة قواعد بيانات كاملة الميزات تدعم أكثر من 11 نظامًا لقواعد البياناتانشر
Self-hosted travel tracker and trip planner with interactive mapsانشر
All-in-one workspace combining docs, whiteboards, and databases with AIانشر
Free open-source accounting software for small businesses and freelancersانشر
واجهة ويب لتنزيل مقاطع الفيديو من يوتيوب ومواقع أخرىانشر
Ampache is a web-based audio/video streaming application and media managerانشر
AnonUpload is a secure anonymous file sharing application without database requirementsانشر
Open-source Q&A platform for team knowledge sharing and community buildingانشر
Lightweight REST API for sending push notifications to 120+ servicesانشر
Open-source low-code platform for building internal tools and applicationsانشر
حل أرشفة إنترنت مستضاف ذاتيًا لحفظ صفحات الويب والوسائطانشر
خادم كتب صوتية وبودكاست مستضاف ذاتيًا مع دعم متعدد المستخدمينانشر
Open-source identity provider focused on flexibility and versatilityانشر
Modern download automation tool for torrents and usenet with real-time IRC monitoringانشر
Baby tracking app helping parents monitor daily activities and healthانشر
Self-hosted cocktail recipe manager and home bar inventory trackerانشر
إدارة الترجمات التلقائية ورفيق التنزيل لـ Sonarr و Radarrانشر
Privacy-first browser-based PDF toolkit for merging, splitting, converting, and editing PDFsانشر
Lightweight server monitoring platform with Docker statistics and alertsانشر
AI-powered note-taking and microblogging platform with Markdown support and task managementانشر
Personal Data Server for the Bluesky decentralized social networkانشر
Modern digital library management app with automatic metadata and integrated readerانشر
Ebook and audiobook collection manager, a community revival of Readarrانشر
Headless Chrome browser as a service for web scraping and automationانشر
Personal finance budgeting app for expense tracking and financial planningانشر
Low-code platform for building business apps and workflows in minutesانشر
Self-hosted error tracking platform for application monitoringانشر
Open-source low-code API integration and workflow automation platformانشر
Open-source scheduling platform for booking meetings and appointmentsانشر
Calibre-Web هو تطبيق ويب لتصفح وقراءة وإدارة مكتبة كتبك الإلكترونيةانشر
Open-source podcast hosting platform with analytics and social featuresانشر
Centrifugo is a scalable real-time messaging server for building live applicationsانشر
Website change detection and monitoring tool with visual selection and notificationsانشر
Privacy-focused ChatGPT web interface with local data storage and conversation managementانشر
Open source server monitoring and uptime tracking applicationانشر
Open-source embedding database for AI applications and semantic searchانشر
WordPress fork without Gutenberg block editor, focused on stabilityانشر
مساعد ذكاء اصطناعي شخصي مع دعم المراسلة متعدد القنواتانشر
Web-based database management tool for comprehensive data administrationانشر
Cloudflare Tunnel daemon للوصول الآمن عن بعد دون فتح المنافذانشر
Lightweight headless CMS platform for content management and APIsانشر
Real-time collaborative markdown editor for documentation and note-takingانشر
Self-hosted online file converter supporting 1000+ formatsانشر
Open-source web crawler for AI applications with LLM-ready outputانشر
Multi-server task scheduler and runner with web-based interfaceانشر
أداة قائمة على الويب لعمليات التشفير والترميز والضغط وتحليل البياناتانشر
Self-hosted federated messenger with end-to-end encryption and topic-based threadsانشر
عميل BitTorrent خفيف الوزن مع واجهة ويب ودعم المكونات الإضافيةانشر
قاعدة بيانات Denoland من نوع مفتاح-قيمة لـ Deno Deployانشر
Headless CMS that wraps databases with dynamic API and admin appانشر
Private Docker registry for storing and distributing container imagesانشر
Dockge is a fancy, easy-to-use, and reactive self-hosted Docker Compose stack managerانشر
منصة ويكي وتوثيق تعاونية مع تحرير في الوقت الفعليانشر
Open-source document signing platform for digital signaturesانشر
Open-source document signing platform with e-signature capabilitiesانشر
Open-source no-code platform for building AI voice agents in minutesانشر
Lightweight file-based wiki platform for documentation and knowledge basesانشر
Open-source ERP/CRM platform for managing business operationsانشر
Unified platform for managing and monitoring domain name portfoliosانشر
Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilitiesانشر
Download Spotify music from YouTube with album art, lyrics, and metadataانشر
Lightweight web UI for viewing Docker container logs in real-timeانشر
خدمة DNS ديناميكية مجانية لربط عناوين IP بالنطاقاتانشر
DumbDo is a stupidly simple, self-hosted to-do list that just worksانشر
حل نسخ احتياطي مشفر يدعم التخزين السحابي والخوادم البعيدةانشر
نظام مجاني لجدولة المواعيد للشركات والمهنيينانشر
Distributed search and analytics engine built on Apache Luceneانشر
Secure Matrix client with end-to-end encryption and cross-platform messagingانشر
خادم وسائط شخصي مع بث تلقائي وتحويل الجهازانشر
Minimalistic web application for sending private and secure encrypted notesانشر
نظام للتحكم في متحكمات ESP8266/ESP32 الدقيقة باستخدام YAMLانشر
Real-time collaborative document editor with live editing and version historyانشر
Open-source WhatsApp API for chatbots, automation, and messaging integrationsانشر
Virtual whiteboard for sketching hand-drawn diagrams and collaborative brainstormingانشر
تطبيق تتبع النفقات الشخصية والعائليةانشر
مشاركة الملفات اللامركزية من نظير إلى نظير باستخدام تقنية IPFSانشر
خادم WireGuard VPN بسيط مع واجهة إدارة الويبانشر
خادم وكيل لتجاوز حماية Cloudflare لاستخلاص بيانات الويبانشر
Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communitiesانشر
Database-less Markdown note-taking app with wikilinks and full-text searchانشر
Self-hosted feature flag management platform with Git integrationانشر
Open-source low-code tool for building LLM orchestration flows and AI agentsانشر
Self-hosted lightweight Git service with web interface and collaboration featuresانشر
أداة رسم تخطيطي متساوي القياس مستندة إلى المتصفح لتصور البنية التحتيةانشر
مجمّع خلاصات RSS مستضاف ذاتيًا لإدارة وقراءة خلاصاتكانشر
Ghost is a powerful platform for professional publishingانشر
Open-source wealth management software for tracking investment portfoliosانشر
Gitea هي منصة استضافة Git خفيفة الوزن ومفتوحة المصدرانشر
GitLab هي منصة DevOps متكاملة لإدارة مستودعات Git و CI/CDانشر
Open-source IT asset management and help desk software for IT operationsانشر
Gogs is a self-hosted Git service for painless project management.انشر
Docker-powered stateless API for seamless PDF conversion and generationانشر
Open-source observability platform for metrics visualization and monitoringانشر
Gamified task manager that turns productivity into an RPG adventureانشر
End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environmentsانشر
Open-source cron job and background task monitoring with instant alertsانشر
Application dashboard for organizing and accessing your web servicesانشر
منصة أتمتة المنزل مفتوحة المصدر للتحكم في الأجهزة الذكيةانشر
Inventory and organization system built for home usersانشر
جسر HomeKit لأجهزة المنزل الذكي غير التابعة لـ Apple باستخدام الإضافاتانشر
بوابة الوصول إلى البنية التحتية مع إخفاء البيانات التلقائي ومسارات التدقيقانشر
Open-source API development and testing platform for developers and teamsانشر
Self-hosted plant management system for tracking care routines and garden organizationانشر
منصة أتمتة ذاتية الاستضافة لإنشاء وكلاء مراقبةانشر
مولد مواقع ثابتة فائق السرعة مبني بلغة Goانشر
Immich هو حل لإدارة الصور ومقاطع الفيديو ذاتي الاستضافة وعالي الأداء.انشر
Unified time series platform with Flux queries and integrated web UIانشر
نظام فواتير مبسط مستضاف ذاتيًا للمستقلين والفرق الصغيرةانشر
Collection of handy online tools for developers and IT professionalsانشر
Torrent tracker proxy translating queries for Sonarr, Radarr, and other automation toolsانشر
Jaeger is an open-source distributed tracing system for monitoring microservicesانشر
خادم وسائط مجاني ومفتوح المصدر لتنظيم وبث مكتبة الوسائط الخاصة بكانشر
أداة إدارة طلبات الوسائط لـ Jellyfin و Emby و Plex مع سير عمل الموافقةانشر
Jenkins is an open-source automation server for CI/CD pipelinesانشر
Open-source CMS for building dynamic websites and web applicationsانشر
Self-hosted synchronization server for Joplin note-taking applicationانشر
تطبيق خفيف الوزن لتدوين الملاحظات وقوائم المراجعة مع Markdown ولوحات كانبانانشر
JupyterLab هو بيئة تطوير تفاعلية قائمة على الويب للدفاتر البرمجية والتعليمات البرمجيةانشر
موجّه إشعارات ذاتي الاستضافة يربط خطافات الويب بمنصات المراسلةانشر
Kanboard is a free and open-source Kanban project management softwareانشر
Karakeep is a self-hosted bookmark manager with AI-powered tagging and searchانشر
مكتبة رقمية مستضافة ذاتيًا للقصص المصورة والمانغا والكتب الإلكترونيةانشر
Open-source identity and access management solution with SSO, OAuth, and SAML supportانشر
بوابة API أصلية سحابيًا مصممة للبيئات الهجينة ومتعددة السحاباتانشر
Langflow is a visual AI workflow builder for creating LLM applicationsانشر
Open-source grammar, style, and spell checker for 25+ languagesانشر
LibreChat is an AI chat interface with RAG support for multi-provider LLM useانشر
Free and open-source machine translation API that is entirely self-hostedانشر
مدير ومنظم آلي للمجموعات الموسيقية لـ Usenet والتورنتانشر
LiteLLM is an AI gateway to call 100+ LLMs using OpenAI formatانشر
خادم قاعدة بيانات علائقية مفتوح المصدر وبديل مباشر لـ MySQLانشر
MaxKB is an open-source platform for building enterprise-grade AI knowledge base agentsانشر
Open-source business intelligence platform for data visualization and analyticsانشر
قاعدة بيانات متجهات مفتوحة المصدر مصممة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبحث عن التشابهانشر
مساعد ذكاء اصطناعي شخصي مع دعم المراسلة متعددة القنواتانشر
قاعدة بيانات NoSQL موجهة بالمستندات مع تخزين مستندات شبيهة بـ JSONانشر
Personal relationship management system for documenting your lifeانشر
Workflow automation platform with visual node-based interfaceانشر
متصفح افتراضي ذاتي الاستضافة لتصفح الويب التعاوني والبثانشر
Nextcloud is a powerful self-hosted productivity platformانشر
Web-based reverse proxy management with free SSL certificatesانشر
Open-source Airtable alternative that turns databases into smart spreadsheetsانشر
منصة مفتوحة المصدر لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM) لإدارة الأعمال والتجارة الإلكترونيةانشر
شغّل نماذج اللغة الكبيرة محليًا بواجهة API بسيطة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.انشر
Self-hosted AI chat interface supporting multiple LLM providers with RAG capabilitiesانشر
Self-hosted HTML5 network speed test without Flash or Javaانشر
أداة لإدارة طلبات الوسائط واكتشافها لـ Plex مع سير عمل للموافقةانشر
Document management system that transforms physical documents into searchable digital archivesانشر
Open-source document management system for scanning, OCR, and organizing PDFsانشر
Perplexica is a privacy-focused AI answering engineانشر
Cross-platform web-based PostgreSQL database browser with zero dependenciesانشر
PhotoPrism هو تطبيق لإدارة الصور مدعوم بالذكاء الاصطناعي للويب اللامركزيانشر
Self-hosted YouTube media manager for automated channel and playlist downloadsانشر
Self-hosted file sharing platform as an alternative to WeTransferانشر
Plausible is a lightweight, privacy-first Google Analytics alternativeانشر
خادم وسائط شائع لبث الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والصورانشر
Open-source backend for your next SaaS and mobile app in a single fileانشر
PostgreSQL هو نظام قواعد بيانات علائقية كائنية قوي ومفتوح المصدرانشر
Open-source social media scheduling platform with AI-powered content creationانشر
Open-source e-commerce platform for creating and managing online storesانشر
Open-source monitoring and alerting toolkit with time-series databaseانشر
مدير فهرسة مركزي لتكامل يوزنت ومتتبعات التورنتانشر
Open-source game server management panel with Docker isolationانشر
Open-source message broker implementing AMQP for reliable asynchronous messagingانشر
مدير ومنظم آلي لمجموعة الأفلام لـ Usenet والتورنتانشر
نظام حديث لإدارة المستندات مع تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) المتقدمة لأرشيفات قابلة للبحثانشر
Easy-to-use live video streaming server supporting RTMP, HLS, SRT, and WebRTCانشر
Beautiful self-hosted ROM manager for scanning, browsing, and playing retro gamesانشر
Open-source RSS feed generator for websites missing native RSS supportانشر
RustDesk is an open-source remote desktop software for secure remote accessانشر
Privacy-respecting metasearch engine aggregating results from multiple sourcesانشر
Self-hosted bookmark manager for saving and organizing web content offlineانشر
Sim Studio هي منصة مفتوحة المصدر لبناء ونشر سير عمل وكلاء الذكاء الاصطناعيانشر
Skyvern is an AI-powered browser automation tool using LLMs and computer visionانشر
Privacy-first image sharing platform with complete control over your contentانشر
Local file sharing in your browser inspired by Apple AirDropانشر
Snipe-IT is a free, open-source IT asset management system for tracking hardware, software licenses, and depreciationانشر
مدير ومنظم آلي لمجموعات المسلسلات التلفزيونية لليوزنت والتورنتانشر
Open-source file manager for organizing assets across devices and cloud storageانشر
تطبيق تتبع أداء الإنترنت ذاتي الاستضافة مع اختبارات سرعة تلقائيةانشر
Powerful locally hosted web-based PDF manipulation toolانشر
Open-source continuous file synchronization tool for secure peer-to-peer syncingانشر
منصة حديثة ذاتية الاستضافة لإدارة الترجمة للفرق والمطورينانشر
Modern reverse proxy and load balancer with automatic Docker service discoveryانشر
Self-hosted personal knowledge base with hierarchical note organization and scriptingانشر
Automatically sync and download YouTube videos from channels and playlistsانشر
Zero trust network access connector for secure remote resource accessانشر
Umami is a simple, fast, privacy-focused alternative to Google Analyticsانشر
Uptime Kuma is a beautiful, self-hosted monitoring toolانشر
Vaultwarden is a lightweight, self-hosted password manager compatible with Bitwardenانشر
Vikunja is an open-source, self-hostable to-do app with multiple views and collaborationانشر
Visual Studio Code Server
شغّل Visual Studio Code في متصفحك في أي مكانانشر
Database clustering system for horizontal scaling of MySQL databasesانشر
Self-hosted coding time tracker with statistics and productivity insightsانشر
خدمة القراءة لاحقًا ذاتية الاستضافة لحفظ وتنظيم مقالات الويبانشر
Web-based amateur radio logging application for tracking contacts and awardsانشر
Real-time collaborative whiteboard for team brainstorming and remote meetingsانشر
Open-source vector database for AI applications and semantic searchانشر
OSINT tool for comprehensive website analysis, security auditing, and infrastructure intelligenceانشر
Privacy-focused Discord client with enhanced security and custom featuresانشر
Browser-based Linux desktop environment for remote access and productivityانشر
Open-source Kanban board for visual project management and task trackingانشر
Whoogle is a self-hosted, ad-free, privacy-respecting metasearch engineانشر
Wiki.js is a modern, powerful and extensible wiki platform for documentationانشر
Open-source developer platform for building internal tools and workflowsانشر
WireGuard Easy is a web-based VPN management interface for WireGuardانشر
Wizarr is an advanced invitation and user management system for media serversانشر
Open-source CI/CD automation platform with native GitHub integrationانشر
WordPress is the world's most popular website builder and CMSانشر
WPS Office is a comprehensive office suite with document editing capabilitiesانشر
Yamtrack is a self-hosted media tracker for movies, TV, anime, and gamesانشر
Simple NVR video surveillance solution for home and businessانشر
Minimalist self-hosted note-taking app with markdown and full-text searchانشر
Unified encrypted app for notes, passwords, bookmarks, and 2FAانشر