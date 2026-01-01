انشر AiToEarn بتثبيت بنقرة واحدة.
وكيل تسويق محتوى بالذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر للشركات الفردية والمبدعين والعلامات التجارية للنشر عبر أكثر من 12 منصة اجتماعية.
اختر خطة VPS مقابل AiToEarn
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام AiToEarn
AiToEarn هو وكيل تسويق محتوى بالذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر يساعد المبدعين والشركات الفردية والعلامات التجارية على إنشاء المحتوى وجدولته وتوزيعه عبر Douyin و Xiaohongshu (Rednote) و Kuaishou و Bilibili و TikTok و YouTube و Facebook و Instagram و Threads و X (Twitter) و Pinterest و LinkedIn من واجهة واحدة.
استضافة AiToEarn ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك يحافظ على رموز الحساب والوسائط التي تم إنشاؤها وتحليلات النشر تحت سيطرتك، ويزيل رسوم SaaS القائمة على المقاعد، ويتيح لك دمج مزودي الذكاء الاصطناعي الخاصين بك وبيانات اعتماد Relay لـ OAuth دون الحاجة إلى التسجيل كمطور على كل منصة.
الميزات الرئيسية لـ AiToEarn
نشر متعدد المنصات
انشر مقاطع الفيديو والمقالات والمشاركات إلى أكثر من 12 شبكة، بما في ذلك Douyin و TikTok و YouTube و Instagram و X و LinkedIn، من سير عمل مشترك واحد.
توليد المحتوى بالذكاء الاصطناعي
وكيل ذكاء اصطناعي مدمج ينشئ محتوى، ويوسع أو يعيد صياغة المسودات، وينتج صورًا ومقاطع فيديو قصيرة مصممة خصيصًا لكل منصة مستهدفة.
OAuth عبر Relay
اربط كل منصة مدعومة بمفتاح API واحد عبر خدمة AiToEarn Relay — لا تتطلب حسابات مطور لكل منصة.
MCP و Agent جاهز
يتيح لك دعم بروتوكول MCP الأصلي تشغيل AiToEarn من Claude و Cursor وبيئات تشغيل الوكلاء الأخرى عبر نفس واجهات برمجة التطبيقات التي تستخدمها واجهة المستخدم للويب.
تخزين مستضاف ذاتيًا
يتضمن متجر كائنات متوافق مع S3، ومجموعة نسخ متماثلة من MongoDB، وذاكرة تخزين مؤقت Redis، بحيث تبقى جميع الوسائط والحسابات وقوائم الانتظار على VPS الخاص بك.
ما أهمية تشغيل AiToEarn على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.
الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.