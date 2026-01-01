Duplicati
Šifruotas atsarginių kopijų sprendimas, palaikantis debesų saugyklą ir nuotolinius serverius
Apie Duplicati
Duplicati yra išsamus atsarginių kopijų kūrimo sprendimas, skirtas saugioms, šifruotoms atsarginėms kopijoms debesyje ir nuotoliniu būdu. Sukurtas atsižvelgiant į privatumą ir efektyvumą, jis automatiškai šifruoja tavo duomenis, naudodamas stiprų AES-256 šifravimą, prieš įkeliant juos į saugyklas, užtikrindamas, kad tavo atsarginės kopijos išliktų privačios net ir trečiųjų šalių debesų paslaugose. Palaikydamas daugiau nei 20 saugyklų sistemų, laipsniškas atsargines kopijas ir pažangų dubliavimo šalinimą, Duplicati tapo patikimu atsarginių kopijų kūrimo sprendimu namų vartotojams ir įmonėms, valdančioms kritinius duomenų apsaugos poreikius.
dažniausi naudojimo atvejai
Namų vartotojai diegia Duplicati, kad automatiškai sukurtų svarbių failų, nuotraukų ir dokumentų atsargines kopijas į debesų saugyklos paslaugas, tokias kaip Google Drive ar Backblaze B2, užtikrindami duomenų apsaugą be nuolatinių prenumeratos išlaidų. Sistemų administratoriai jį naudoja serverių atsarginių kopijų kūrimo automatizavimui, siųsdami šifruotas atsargines kopijas į S3 suderinamas saugyklas arba nuotolinius SSH serverius. Mažos įmonės jį naudoja ekonomiškoms atsarginių kopijų kūrimo ne vietoje strategijoms, pasitelkdamos prieinamus debesų saugyklos paslaugų teikėjus. Privatumui jautrūs vartotojai naudoja stiprų šifravimą, kad saugiai sukurtų jautrių duomenų atsargines kopijas trečiųjų šalių debesų paslaugose, neatskleisdami turinio.
pagrindinės funkcijos
- Stiprus AES-256 šifravimas visoms atsarginėms kopijoms su slaptažodžio apsauga
- Daugiau nei 20 saugyklų sistemų palaikymas (Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Backblaze B2 ir kt.)
- Standartinių protokolų palaikymas (FTP, SFTP, WebDAV, SSH)
- Laipsniškos atsarginės kopijos efektyviam saugojimui ir pralaidumo naudojimui
- Blokų lygio dubliavimo šalinimas, siekiant sumažinti atsarginės kopijos dydį
- Suspaudimas su keliomis algoritmo parinktimis
- Suplanuotas atsarginių kopijų kūrimo automatizavimas su lanksčiu planavimu
- Žiniatinklio vartotojo sąsaja lengvam konfigūravimui
- Atsarginių kopijų saugojimo taisyklės su automatiniu valymu
- Atsigavimas po nelaimių su lengvomis atkūrimo galimybėmis
- Atsarginių kopijų patvirtinimas ir nuoseklumo patikrinimai
- El. pašto pranešimai apie atsarginių kopijų būseną
- Pralaidumo ribojimas tinklui jautriose aplinkose
- Komandinės eilutės sąsaja pažangiam automatizavimui
- Kelių platformų palaikymas (Windows, macOS, Linux)
kodėl verta diegti duplicati hostinger vps
Duplicati diegimas Hostinger VPS suteikia centralizuotą atsarginių kopijų valdymą kelioms sistemoms, neapkraunant atskirų mašinų. VPS aplinka užtikrina, kad atsarginės kopijos būtų kuriamos pagal tvarkaraštį ir nuolat patikimai, net kai šaltinio kompiuteriai yra neprisijungę arba išjungti. Tu gauni naudos iš dedikuotų išteklių šifravimo ir suspaudimo apdorojimui, nepaveikiant darbo stoties našumo, įmonės lygio tinklo ryšio greitam įkėlimui į debesį ir visą parą, 7 dienas per savaitę, prieinamumo, užtikrinančio, kad atsarginių kopijų kūrimo laikas niekada nebūtų praleistas. Hostinger patikimas veikimo laikas reiškia, kad tavo atsarginių kopijų kūrimo tvarkaraščiai vykdomi nuosekliai, o pakankamas pralaidumas leidžia atlikti dideles pradines atsargines kopijas ir kasdienes laipsniškas kopijas. Izoliuota aplinka užtikrina didesnį saugumą atsarginių kopijų šifravimo raktams ir debesų saugyklos prisijungimo duomenims, o nuolatinė saugykla apsaugo tavo kruopščiai sukonfigūruotas atsarginių kopijų užduotis ir saugojimo taisykles atnaujinant konteinerius.
