Duplicati, güvenli, şifreli bulut ve uzaktan yedeklemeler için tasarlanmış kapsamlı bir yedekleme çözümüdür. Gizlilik ve verimlilik göz önünde bulundurularak geliştirilen bu çözüm, verilerinizi depolama hedeflerine yüklemeden önce güçlü AES-256 şifrelemesi kullanarak otomatik olarak şifreler ve yedeklerinizin üçüncü taraf bulut hizmetlerinde bile gizli kalmasını sağlar. 20'den fazla depolama arka ucu desteği, artımlı yedeklemeler ve gelişmiş tekilleştirme ile Duplicati, kritik veri koruma ihtiyaçlarını yöneten ev kullanıcıları ve işletmeler için güvenilir bir yedekleme çözümü haline gelmiştir.

Yaygın Kullanım Durumları

Ev kullanıcıları, önemli dosyaları, fotoğrafları ve belgeleri Google Drive veya Backblaze B2 gibi bulut depolama hizmetlerine otomatik olarak yedeklemek için Duplicati'yi kullanır ve devam eden abonelik maliyetleri olmadan veri koruması sağlar. Sistem yöneticileri, şifreli yedekleri S3 uyumlu depolama alanına veya uzaktan SSH sunucularına göndererek sunucu yedekleme otomasyonu için kullanır. Küçük işletmeler, uygun fiyatlı bulut depolama sağlayıcılarını kullanarak uygun maliyetli saha dışı yedekleme stratejileri için bundan faydalanır. Gizliliğe önem veren kullanıcılar, içeriği ifşa etmeden hassas verileri üçüncü taraf bulut hizmetlerine güvenli bir şekilde yedeklemek için güçlü şifrelemesini kullanır.

Temel Özellikler

Tüm yedeklemeler için parola korumalı güçlü AES-256 şifrelemesi

20'den fazla depolama arka ucu desteği (Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Backblaze B2 ve daha fazlası)

Standart protokol desteği (FTP, SFTP, WebDAV, SSH)

Verimli depolama ve bandwidth kullanımı için artımlı yedeklemeler

Yedekleme boyutunu en aza indirmek için blok düzeyinde tekilleştirme

Birden fazla algoritma seçeneğiyle sıkıştırma

Esnek zamanlama ile zamanlanmış yedekleme otomasyonu

Kolay yapılandırma için web tabanlı kullanıcı arayüzü

Otomatik temizleme ile yedekleme saklama politikaları

Kolay geri yükleme yetenekleriyle felaket kurtarma

Yedekleme doğrulama ve tutarlılık kontrolleri

Yedekleme durumu için e-posta bildirimleri

Ağ hassasiyeti olan ortamlar için bandwidth kısıtlaması

Gelişmiş otomasyon için komut satırı arayüzü

Çapraz platform desteği (Windows, macOS, Linux)

Duplicati'yi Hostinger VPS'e neden kurmalısınız?

Duplicati'yi Hostinger VPS'e kurmak, tek tek makineleri yüklemeden birden fazla sistem için merkezi yedekleme yönetimi sağlar. VPS ortamı, kaynak bilgisayarlar çevrimdışı veya kapalı olsa bile yedeklemelerin tutarlı güvenilirlikle zamanında çalışmasını garanti eder. İş istasyonu performansını etkilemeden şifreleme ve sıkıştırma işlemleri için ayrılmış kaynaklardan, hızlı bulut yüklemeleri için kurumsal düzeyde ağ bağlantısından ve yedekleme pencerelerinin asla kaçırılmamasını sağlayan 7/24 kullanılabilirlikten faydalanırsınız. Hostinger'ın güvenilir çalışma süresi, yedekleme zamanlamalarınızın tutarlı bir şekilde yürütüldüğü anlamına gelirken, yeterli bandwidth büyük ilk yedeklemeleri ve günlük artımlı yedeklemeleri karşılar. Yalıtılmış ortam, yedekleme şifreleme anahtarları ve bulut depolama kimlik bilgileri için gelişmiş güvenlik sunar; kalıcı depolama ise dikkatlice yapılandırılmış yedekleme işlerinizi ve saklama politikalarınızı kapsayıcı güncellemeler boyunca korur.