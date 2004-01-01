Duplicati
Duplicati Hakkında
Duplicati, güvenli, şifreli bulut ve uzaktan yedeklemeler için tasarlanmış kapsamlı bir yedekleme çözümüdür. Gizlilik ve verimlilik göz önünde bulundurularak geliştirilen bu çözüm, verilerinizi depolama hedeflerine yüklemeden önce güçlü AES-256 şifrelemesi kullanarak otomatik olarak şifreler ve yedeklerinizin üçüncü taraf bulut hizmetlerinde bile gizli kalmasını sağlar. 20'den fazla depolama arka ucu desteği, artımlı yedeklemeler ve gelişmiş tekilleştirme ile Duplicati, kritik veri koruma ihtiyaçlarını yöneten ev kullanıcıları ve işletmeler için güvenilir bir yedekleme çözümü haline gelmiştir.
Yaygın Kullanım Durumları
Ev kullanıcıları, önemli dosyaları, fotoğrafları ve belgeleri Google Drive veya Backblaze B2 gibi bulut depolama hizmetlerine otomatik olarak yedeklemek için Duplicati'yi kullanır ve devam eden abonelik maliyetleri olmadan veri koruması sağlar. Sistem yöneticileri, şifreli yedekleri S3 uyumlu depolama alanına veya uzaktan SSH sunucularına göndererek sunucu yedekleme otomasyonu için kullanır. Küçük işletmeler, uygun fiyatlı bulut depolama sağlayıcılarını kullanarak uygun maliyetli saha dışı yedekleme stratejileri için bundan faydalanır. Gizliliğe önem veren kullanıcılar, içeriği ifşa etmeden hassas verileri üçüncü taraf bulut hizmetlerine güvenli bir şekilde yedeklemek için güçlü şifrelemesini kullanır.
Temel Özellikler
- Tüm yedeklemeler için parola korumalı güçlü AES-256 şifrelemesi
- 20'den fazla depolama arka ucu desteği (Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Backblaze B2 ve daha fazlası)
- Standart protokol desteği (FTP, SFTP, WebDAV, SSH)
- Verimli depolama ve bandwidth kullanımı için artımlı yedeklemeler
- Yedekleme boyutunu en aza indirmek için blok düzeyinde tekilleştirme
- Birden fazla algoritma seçeneğiyle sıkıştırma
- Esnek zamanlama ile zamanlanmış yedekleme otomasyonu
- Kolay yapılandırma için web tabanlı kullanıcı arayüzü
- Otomatik temizleme ile yedekleme saklama politikaları
- Kolay geri yükleme yetenekleriyle felaket kurtarma
- Yedekleme doğrulama ve tutarlılık kontrolleri
- Yedekleme durumu için e-posta bildirimleri
- Ağ hassasiyeti olan ortamlar için bandwidth kısıtlaması
- Gelişmiş otomasyon için komut satırı arayüzü
- Çapraz platform desteği (Windows, macOS, Linux)
Duplicati'yi Hostinger VPS'e neden kurmalısınız?
Duplicati'yi Hostinger VPS'e kurmak, tek tek makineleri yüklemeden birden fazla sistem için merkezi yedekleme yönetimi sağlar. VPS ortamı, kaynak bilgisayarlar çevrimdışı veya kapalı olsa bile yedeklemelerin tutarlı güvenilirlikle zamanında çalışmasını garanti eder. İş istasyonu performansını etkilemeden şifreleme ve sıkıştırma işlemleri için ayrılmış kaynaklardan, hızlı bulut yüklemeleri için kurumsal düzeyde ağ bağlantısından ve yedekleme pencerelerinin asla kaçırılmamasını sağlayan 7/24 kullanılabilirlikten faydalanırsınız. Hostinger'ın güvenilir çalışma süresi, yedekleme zamanlamalarınızın tutarlı bir şekilde yürütüldüğü anlamına gelirken, yeterli bandwidth büyük ilk yedeklemeleri ve günlük artımlı yedeklemeleri karşılar. Yalıtılmış ortam, yedekleme şifreleme anahtarları ve bulut depolama kimlik bilgileri için gelişmiş güvenlik sunar; kalıcı depolama ise dikkatlice yapılandırılmış yedekleme işlerinizi ve saklama politikalarınızı kapsayıcı güncellemeler boyunca korur.
