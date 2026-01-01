Duplicati

Over Duplicati

Duplicati is een uitgebreide back-upoplossing, ontworpen voor veilige, versleutelde cloud- en externe back-ups. Ontwikkeld met privacy en efficiëntie in gedachten, versleutelt het automatisch je gegevens met sterke AES-256-encryptie voordat deze naar opslaglocaties worden geüpload, waardoor je back-ups privé blijven, zelfs op cloudservices van derden. Met ondersteuning voor meer dan 20 opslagbackends, incrementele back-ups en geavanceerde deduplicatie, is Duplicati een vertrouwde back-upoplossing geworden voor thuisgebruikers en bedrijven die kritieke gegevensbescherming nodig hebben.

Veelvoorkomende gebruiksscenario's

Thuisgebruikers implementeren Duplicati om belangrijke bestanden, foto's en documenten automatisch te back-uppen naar cloudopslagdiensten zoals Google Drive of Backblaze B2, waardoor gegevensbescherming wordt gewaarborgd zonder doorlopende abonnementskosten. Systeembeheerders gebruiken het voor serverback-upautomatisering, door versleutelde back-ups te verzenden naar S3-compatibele opslag of externe SSH-servers. Kleine bedrijven maken er gebruik van voor kosteneffectieve offsite back-upstrategieën met behulp van betaalbare cloudopslagproviders. Privacybewuste gebruikers gebruiken de sterke encryptie om gevoelige gegevens veilig te back-uppen naar cloudservices van derden zonder inhoud bloot te stellen.

Belangrijkste functies

  • Sterke AES-256-encryptie voor alle back-ups met wachtwoordbeveiliging
  • Ondersteuning voor meer dan 20 opslagbackends (Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Backblaze B2 en meer)
  • Ondersteuning voor standaardprotocollen (FTP, SFTP, WebDAV, SSH)
  • Incrementele back-ups voor efficiënt opslag- en bandbreedtegebruik
  • Deduplicatie op blokniveau om de back-upgrootte te minimaliseren
  • Compressie met meerdere algoritme-opties
  • Geplande back-upautomatisering met flexibele planning
  • Webgebaseerde gebruikersinterface voor eenvoudige configuratie
  • Beleid voor back-upretentie met automatische opschoning
  • Rampenherstel met eenvoudige herstelmogelijkheden
  • Back-upverificatie en consistentiecontroles
  • E-mailmeldingen voor back-upstatus
  • Bandbreedtebeperking voor netwerkgevoelige omgevingen
  • Commandoregelinterface voor geavanceerde automatisering
  • Cross-platform ondersteuning (Windows, macOS, Linux)

Waarom Duplicati implementeren op Hostinger VPS

Duplicati implementeren op Hostinger VPS biedt gecentraliseerd back-upbeheer voor meerdere systemen zonder individuele machines te belasten. De VPS-omgeving zorgt ervoor dat back-ups op schema lopen met consistente betrouwbaarheid, zelfs wanneer broncomputers offline of uitgeschakeld zijn. Je profiteert van dedicated resources voor encryptie- en compressieverwerking zonder de workstationprestaties te beïnvloeden, netwerkconnectiviteit van enterprise-kwaliteit voor snelle clouduploads, en 24/7 beschikbaarheid, zodat back-upvensters nooit worden gemist. De betrouwbare uptime van Hostinger betekent dat je back-upschema's consistent worden uitgevoerd, terwijl voldoende bandbreedte grote initiële back-ups en dagelijkse incrementele back-ups mogelijk maakt. De geïsoleerde omgeving biedt verbeterde beveiliging voor back-upencryptiesleutels en cloudopslagreferenties, met persistente opslag die je zorgvuldig geconfigureerde back-uptaken en retentiebeleid beschermt bij containerupdates.

