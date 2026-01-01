Duplicati é uma solução de backup abrangente projetada para backups seguros, criptografados na nuvem e remotos. Desenvolvido com privacidade e eficiência em mente, ele criptografa automaticamente seus dados usando criptografia AES-256 forte antes de fazer o upload para os destinos de armazenamento, garantindo que seus backups permaneçam privados mesmo em serviços de nuvem de terceiros. Com suporte para mais de 20 backends de armazenamento, backups incrementais e deduplicação avançada, o Duplicati se tornou uma solução de backup confiável para usuários domésticos e empresas que gerenciam necessidades críticas de proteção de dados.

Casos de Uso Comuns

Usuários domésticos implementam o Duplicati para fazer backup automático de arquivos importantes, fotos e documentos para serviços de armazenamento em nuvem como Google Drive ou Backblaze B2, garantindo a proteção dos dados sem custos de assinatura contínuos. Administradores de sistema o utilizam para automação de backup de servidor, enviando backups criptografados para armazenamento compatível com S3 ou servidores SSH remotos. Pequenas empresas o aproveitam para estratégias de backup externo econômicas usando provedores de armazenamento em nuvem acessíveis. Usuários preocupados com a privacidade utilizam sua forte criptografia para fazer backup seguro de dados sensíveis em serviços de nuvem de terceiros sem expor o conteúdo.

Principais Recursos

Criptografia AES-256 forte para todos os backups com proteção por senha

Suporte para mais de 20 backends de armazenamento (Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Backblaze B2 e mais)

Suporte a protocolos padrão (FTP, SFTP, WebDAV, SSH)

Backups incrementais para uso eficiente de armazenamento e largura de banda

Deduplicação em nível de bloco para minimizar o tamanho do backup

Compressão com múltiplas opções de algoritmo

Automação de backup agendado com agendamento flexível

Interface de usuário baseada na web para fácil configuração

Políticas de retenção de backup com limpeza automática

Recuperação de desastres com recursos de restauração fáceis

Verificação de backup e verificações de consistência

Notificações por e-mail para status de backup

Limitação de largura de banda para ambientes sensíveis à rede

Interface de linha de comando para automação avançada

Suporte multiplataforma (Windows, macOS, Linux)

Por que implementar o Duplicati no VPS da Hostinger

Implementar o Duplicati no VPS da Hostinger oferece gerenciamento centralizado de backup para múltiplos sistemas sem sobrecarregar máquinas individuais. O ambiente VPS garante que os backups sejam executados no prazo com confiabilidade consistente, mesmo quando os computadores de origem estão offline ou desligados. Você se beneficia de recursos dedicados para processamento de criptografia e compressão sem impactar o desempenho da estação de trabalho, conectividade de rede de nível empresarial para uploads rápidos na nuvem e disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantindo que as janelas de backup nunca sejam perdidas. O uptime confiável da Hostinger significa que seus agendamentos de backup são executados de forma consistente, enquanto a largura de banda suficiente acomoda grandes backups iniciais e incrementais diários. O ambiente isolado oferece segurança aprimorada para chaves de criptografia de backup e credenciais de armazenamento em nuvem, com armazenamento persistente protegendo seus trabalhos de backup cuidadosamente configurados e políticas de retenção em todas as atualizações de contêiner.