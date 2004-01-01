Duplicatiは、安全で暗号化されたクラウドおよびリモートバックアップのために設計された、包括的なバックアップソリューションです。プライバシーと効率性を念頭に置いて構築されており、ストレージの宛先にアップロードする前に強力なAES-256暗号化を使用してデータを自動的に暗号化します。これにより、サードパーティのクラウドサービス上でもバックアップのプライバシーが保護されます。20以上のストレージバックエンド、増分バックアップ、および高度な重複排除をサポートしており、Duplicatiは、重要なデータ保護ニーズを管理するホームユーザーや企業にとって信頼できるバックアップソリューションとなっています。

一般的なユースケース

ホームユーザーは、Duplicatiを導入して、重要なファイル、写真、ドキュメントをGoogle DriveやBackblaze B2などのクラウドストレージサービスに自動的にバックアップし、継続的なサブスクリプション費用なしでデータ保護を確保しています。システム管理者は、サーバーバックアップの自動化にこれを使用し、暗号化されたバックアップをS3互換ストレージまたはリモートSSHサーバーに送信しています。中小企業は、手頃な価格のクラウドストレージプロバイダーを使用して、費用対効果の高いオフサイトバックアップ戦略にこれを活用しています。プライバシーを重視するユーザーは、その強力な暗号化を利用して、コンテンツを公開することなく、機密データをサードパーティのクラウドサービスに安全にバックアップしています。

主な機能

パスワード保護付きのすべてのバックアップに対する強力なAES-256暗号化

20以上のストレージバックエンドをサポート（Amazon S3、Google Drive、OneDrive、Dropbox、Backblaze B2など）

標準プロトコルサポート（FTP、SFTP、WebDAV、SSH）

効率的なストレージと帯域幅使用のための増分バックアップ

バックアップサイズを最小限に抑えるためのブロックレベル重複排除

複数のアルゴリズムオプションによる圧縮

柔軟なスケジューリングによるスケジュールバックアップ自動化

簡単な設定のためのウェブベースのユーザーインターフェース

自動クリーンアップ付きのバックアップ保持ポリシー

簡単な復元機能による災害復旧

バックアップ検証と整合性チェック

バックアップステータスに関するメール通知

ネットワークに敏感な環境向けの帯域幅スロットリング

高度な自動化のためのコマンドラインインターフェース

クロスプラットフォームサポート（Windows、macOS、Linux）

Hostinger VPSにDuplicatiをデプロイする理由

Hostinger VPSにDuplicatiをデプロイすると、個々のマシンに負担をかけることなく、複数のシステムに対して一元化されたバックアップ管理が提供されます。VPS環境は、ソースコンピューターがオフラインまたは電源がオフになっている場合でも、バックアップがスケジュールどおりに一貫した信頼性で実行されることを保証します。ワークステーションのパフォーマンスに影響を与えることなく暗号化および圧縮処理のための専用リソース、高速クラウドアップロードのためのエンタープライズグレードのネットワーク接続、およびバックアップウィンドウを逃さない24時間365日の可用性というメリットがあります。Hostingerの信頼性の高い稼働時間は、バックアップスケジュールが一貫して実行されることを意味し、十分な帯域幅は大規模な初期バックアップと日次増分バックアップに対応します。分離された環境は、バックアップ暗号化キーとクラウドストレージの認証情報に対するセキュリティを強化し、永続ストレージは、コンテナの更新全体で慎重に構成されたバックアップジョブと保持ポリシーを保護します。