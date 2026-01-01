Duplicati 是一款全面的备份解决方案，专为安全、加密的云端和远程备份而设计。它以隐私和效率为核心，在上传到存储目的地之前，使用强大的 AES-256 加密自动加密您的数据，确保即使在第三方云服务上，您的备份也能保持私密。凭借对 20 多种存储后端、增量备份和高级重复数据删除的支持，Duplicati 已成为家庭用户和管理关键数据保护需求的企业值得信赖的备份解决方案。

常见用例

家庭用户部署 Duplicati 以自动将重要文件、照片和文档备份到 Google Drive 或 Backblaze B2 等云存储服务，确保数据保护而无需持续的订阅费用。系统管理员使用它进行服务器备份自动化，将加密备份发送到 S3 兼容存储或远程 SSH 服务器。小型企业利用它通过经济实惠的云存储提供商实现经济高效的异地备份策略。注重隐私的用户利用其强大的加密功能，将敏感数据安全地备份到第三方云服务，而不会泄露内容。

主要功能

所有备份均采用强大的 AES-256 加密和密码保护

支持 20 多种存储后端（Amazon S3、Google Drive、OneDrive、Dropbox、Backblaze B2 等）

支持标准协议（FTP、SFTP、WebDAV、SSH）

增量备份，实现高效存储和带宽利用

块级重复数据删除，最大限度地减小备份大小

支持多种算法选项的压缩

具有灵活调度功能的计划备份自动化

基于 Web 的用户界面，便于配置

具有自动清理功能的备份保留策略

具有轻松恢复功能的灾难恢复

备份验证和一致性检查

备份状态的电子邮件通知

针对网络敏感环境的带宽限制

用于高级自动化的命令行界面

跨平台支持（Windows、macOS、Linux）

为何在 Hostinger VPS 上部署 Duplicati

在 Hostinger VPS 上部署 Duplicati 可为多个系统提供集中式备份管理，而不会给单个机器带来负担。VPS 环境确保备份按计划运行，具有一致的可靠性，即使源计算机处于离线或关机状态。您将受益于用于加密和压缩处理的专用资源，而不会影响工作站性能；用于快速云上传的企业级网络连接；以及 24/7 全天候可用性，确保不会错过任何备份窗口。Hostinger 可靠的正常运行时间意味着您的备份计划将持续执行，同时充足的带宽可容纳大型初始备份和每日增量备份。隔离环境为备份加密密钥和云存储凭据提供了增强的安全性，持久存储可在容器更新后保护您精心配置的备份作业和保留策略。