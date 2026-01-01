Duplicati est une solution de sauvegarde complète conçue pour des sauvegardes cloud et à distance sécurisées et chiffrées. Conçue dans un souci de confidentialité et d'efficacité, elle chiffre automatiquement vos données à l'aide d'un chiffrement AES-256 robuste avant de les télécharger vers les destinations de stockage, garantissant que vos sauvegardes restent privées même sur des services cloud tiers. Avec la prise en charge de plus de 20 backends de stockage, de sauvegardes incrémentielles et d'une déduplication avancée, Duplicati est devenue une solution de sauvegarde fiable pour les utilisateurs à domicile et les entreprises gérant des besoins critiques en matière de protection des données.

Cas d'utilisation courants

Les utilisateurs à domicile déploient Duplicati pour sauvegarder automatiquement les fichiers, photos et documents importants vers des services de stockage cloud comme Google Drive ou Backblaze B2, assurant la protection des données sans frais d'abonnement continus. Les administrateurs système l'utilisent pour l'automatisation des sauvegardes de serveurs, en envoyant des sauvegardes chiffrées vers un stockage compatible S3 ou des serveurs SSH distants. Les petites entreprises l'exploitent pour des stratégies de sauvegarde hors site rentables en utilisant des fournisseurs de stockage cloud abordables. Les utilisateurs soucieux de leur confidentialité utilisent son chiffrement robuste pour sauvegarder en toute sécurité des données sensibles vers des services cloud tiers sans exposer le contenu.

Fonctionnalités clés

Chiffrement AES-256 robuste pour toutes les sauvegardes avec protection par mot de passe

Prise en charge de plus de 20 backends de stockage (Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Backblaze B2, et plus encore)

Prise en charge des protocoles standard (FTP, SFTP, WebDAV, SSH)

Sauvegardes incrémentielles pour une utilisation efficace du stockage et de la bande passante

Déduplication au niveau des blocs pour minimiser la taille des sauvegardes

Compression avec plusieurs options d'algorithme

Automatisation des sauvegardes planifiées avec une planification flexible

Interface utilisateur web pour une configuration facile

Politiques de rétention des sauvegardes avec nettoyage automatique

Reprise après sinistre avec des capacités de restauration faciles

Vérification des sauvegardes et contrôles de cohérence

Notifications par e-mail pour le statut des sauvegardes

Limitation de la bande passante pour les environnements sensibles au réseau

Interface en ligne de commande pour une automatisation avancée

Prise en charge multiplateforme (Windows, macOS, Linux)

Pourquoi déployer Duplicati sur un VPS Hostinger

Le déploiement de Duplicati sur un VPS Hostinger offre une gestion centralisée des sauvegardes pour plusieurs systèmes sans surcharger les machines individuelles. L'environnement VPS garantit que les sauvegardes s'exécutent selon le calendrier avec une fiabilité constante, même lorsque les ordinateurs sources sont hors ligne ou éteints. Vous bénéficiez de ressources dédiées pour le traitement du chiffrement et de la compression sans impacter les performances des postes de travail, d'une connectivité réseau de niveau entreprise pour des téléchargements cloud rapides, et d'une disponibilité 24h/24 et 7j/7 garantissant que les fenêtres de sauvegarde ne sont jamais manquées. La disponibilité fiable de Hostinger signifie que vos planifications de sauvegarde s'exécutent de manière cohérente, tandis qu'une bande passante suffisante permet de gérer les grandes sauvegardes initiales et les incrémentielles quotidiennes. L'environnement isolé offre une sécurité renforcée pour les clés de chiffrement de sauvegarde et les identifiants de stockage cloud, avec un stockage persistant protégeant vos tâches de sauvegarde et politiques de rétention soigneusement configurées lors des mises à jour de conteneurs.