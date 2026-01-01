Duplicati ist eine umfassende Backup-Lösung, entwickelt für sichere, verschlüsselte Cloud- und Remote-Backups. Entworfen mit Blick auf Datenschutz und Effizienz, verschlüsselt es Ihre Daten automatisch mit einer starken AES-256-Verschlüsselung, bevor sie an Speicherziele hochgeladen werden, wodurch sichergestellt wird, dass Ihre Backups auch auf Cloud-Diensten Dritter privat bleiben. Mit Unterstützung für über 20 Speicher-Backends, inkrementelle Backups und erweiterte Deduplizierung hat sich Duplicati zu einer vertrauenswürdigen Backup-Lösung für Heimanwender und Unternehmen entwickelt, die kritische Datenschutzanforderungen verwalten.

Häufige Anwendungsfälle

Heimanwender setzen Duplicati ein, um wichtige Dateien, Fotos und Dokumente automatisch auf Cloud-Speicherdienste wie Google Drive oder Backblaze B2 zu sichern, wodurch der Datenschutz ohne laufende Abonnementkosten gewährleistet wird. Systemadministratoren nutzen es für die Server-Backup-Automatisierung, indem sie verschlüsselte Backups an S3-kompatiblen Speicher oder Remote-SSH-Server senden. Kleine Unternehmen nutzen es für kostengünstige Offsite-Backup-Strategien unter Verwendung erschwinglicher Cloud-Speicheranbieter. Datenschutzbewusste Benutzer nutzen die starke Verschlüsselung, um sensible Daten sicher auf Cloud-Dienste Dritter zu sichern, ohne den Inhalt preiszugeben.

Hauptmerkmale

Starke AES-256-Verschlüsselung für alle Backups mit Passwortschutz

Unterstützung für über 20 Speicher-Backends (Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Backblaze B2 und mehr)

Unterstützung für Standardprotokolle (FTP, SFTP, WebDAV, SSH)

Inkrementelle Backups für effiziente Speicher- und Bandbreitennutzung

Block-Level-Deduplizierung zur Minimierung der Backup-Größe

Komprimierung mit mehreren Algorithmusoptionen

Automatisierung geplanter Backups mit flexibler Zeitplanung

Webbasierte Benutzeroberfläche für einfache Konfiguration

Backup-Aufbewahrungsrichtlinien mit automatischer Bereinigung

Notfallwiederherstellung mit einfachen Wiederherstellungsfunktionen

Backup-Verifizierung und Konsistenzprüfungen

E-Mail-Benachrichtigungen für den Backup-Status

Bandbreitendrosselung für netzwerkempfindliche Umgebungen

Befehlszeilenschnittstelle für erweiterte Automatisierung

Plattformübergreifende Unterstützung (Windows, macOS, Linux)

Warum Duplicati auf Hostinger VPS bereitstellen

Die Bereitstellung von Duplicati auf Hostinger VPS bietet eine zentralisierte Backup-Verwaltung für mehrere Systeme, ohne einzelne Maschinen zu belasten. Die VPS-Umgebung stellt sicher, dass Backups termingerecht und mit gleichbleibender Zuverlässigkeit ausgeführt werden, selbst wenn die Quellcomputer offline oder ausgeschaltet sind. Sie profitieren von dedizierten Ressourcen für die Verschlüsselungs- und Komprimierungsverarbeitung, ohne die Workstation-Leistung zu beeinträchtigen, Netzwerkkonnektivität auf Unternehmensniveau für schnelle Cloud-Uploads und 24/7-Verfügbarkeit, die sicherstellt, dass keine Backup-Fenster verpasst werden. Die zuverlässige Betriebszeit von Hostinger bedeutet, dass Ihre Backup-Zeitpläne konsistent ausgeführt werden, während ausreichende Bandbreite große anfängliche Backups und tägliche inkrementelle Backups ermöglicht. Die isolierte Umgebung bietet verbesserte Sicherheit für Backup-Verschlüsselungsschlüssel und Cloud-Speicheranmeldeinformationen, wobei persistenter Speicher Ihre sorgfältig konfigurierten Backup-Aufträge und Aufbewahrungsrichtlinien über Container-Updates hinweg schützt.