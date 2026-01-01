Duplicati
Verschlüsselte Backup-Lösung für Cloud-Speicher und Remote-Server
Wählen Sie den VPS-Plan für die Bereitstellung aus Duplicati
Verlängerungspreis 9,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
Über Duplicati
Duplicati ist eine umfassende Backup-Lösung, entwickelt für sichere, verschlüsselte Cloud- und Remote-Backups. Entworfen mit Blick auf Datenschutz und Effizienz, verschlüsselt es Ihre Daten automatisch mit einer starken AES-256-Verschlüsselung, bevor sie an Speicherziele hochgeladen werden, wodurch sichergestellt wird, dass Ihre Backups auch auf Cloud-Diensten Dritter privat bleiben. Mit Unterstützung für über 20 Speicher-Backends, inkrementelle Backups und erweiterte Deduplizierung hat sich Duplicati zu einer vertrauenswürdigen Backup-Lösung für Heimanwender und Unternehmen entwickelt, die kritische Datenschutzanforderungen verwalten.
Häufige Anwendungsfälle
Heimanwender setzen Duplicati ein, um wichtige Dateien, Fotos und Dokumente automatisch auf Cloud-Speicherdienste wie Google Drive oder Backblaze B2 zu sichern, wodurch der Datenschutz ohne laufende Abonnementkosten gewährleistet wird. Systemadministratoren nutzen es für die Server-Backup-Automatisierung, indem sie verschlüsselte Backups an S3-kompatiblen Speicher oder Remote-SSH-Server senden. Kleine Unternehmen nutzen es für kostengünstige Offsite-Backup-Strategien unter Verwendung erschwinglicher Cloud-Speicheranbieter. Datenschutzbewusste Benutzer nutzen die starke Verschlüsselung, um sensible Daten sicher auf Cloud-Dienste Dritter zu sichern, ohne den Inhalt preiszugeben.
Hauptmerkmale
- Starke AES-256-Verschlüsselung für alle Backups mit Passwortschutz
- Unterstützung für über 20 Speicher-Backends (Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Backblaze B2 und mehr)
- Unterstützung für Standardprotokolle (FTP, SFTP, WebDAV, SSH)
- Inkrementelle Backups für effiziente Speicher- und Bandbreitennutzung
- Block-Level-Deduplizierung zur Minimierung der Backup-Größe
- Komprimierung mit mehreren Algorithmusoptionen
- Automatisierung geplanter Backups mit flexibler Zeitplanung
- Webbasierte Benutzeroberfläche für einfache Konfiguration
- Backup-Aufbewahrungsrichtlinien mit automatischer Bereinigung
- Notfallwiederherstellung mit einfachen Wiederherstellungsfunktionen
- Backup-Verifizierung und Konsistenzprüfungen
- E-Mail-Benachrichtigungen für den Backup-Status
- Bandbreitendrosselung für netzwerkempfindliche Umgebungen
- Befehlszeilenschnittstelle für erweiterte Automatisierung
- Plattformübergreifende Unterstützung (Windows, macOS, Linux)
Warum Duplicati auf Hostinger VPS bereitstellen
Die Bereitstellung von Duplicati auf Hostinger VPS bietet eine zentralisierte Backup-Verwaltung für mehrere Systeme, ohne einzelne Maschinen zu belasten. Die VPS-Umgebung stellt sicher, dass Backups termingerecht und mit gleichbleibender Zuverlässigkeit ausgeführt werden, selbst wenn die Quellcomputer offline oder ausgeschaltet sind. Sie profitieren von dedizierten Ressourcen für die Verschlüsselungs- und Komprimierungsverarbeitung, ohne die Workstation-Leistung zu beeinträchtigen, Netzwerkkonnektivität auf Unternehmensniveau für schnelle Cloud-Uploads und 24/7-Verfügbarkeit, die sicherstellt, dass keine Backup-Fenster verpasst werden. Die zuverlässige Betriebszeit von Hostinger bedeutet, dass Ihre Backup-Zeitpläne konsistent ausgeführt werden, während ausreichende Bandbreite große anfängliche Backups und tägliche inkrementelle Backups ermöglicht. Die isolierte Umgebung bietet verbesserte Sicherheit für Backup-Verschlüsselungsschlüssel und Cloud-Speicheranmeldeinformationen, wobei persistenter Speicher Ihre sorgfältig konfigurierten Backup-Aufträge und Aufbewahrungsrichtlinien über Container-Updates hinweg schützt.
Wählen Sie den VPS-Plan für die Bereitstellung aus Duplicati
Verlängerungspreis 9,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.