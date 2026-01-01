Duplicati एक व्यापक बैकअप समाधान है जिसे सुरक्षित, एन्क्रिप्टेड क्लाउड और रिमोट बैकअप के लिए डिज़ाइन किया गया है। गोपनीयता और दक्षता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, यह स्टोरेज डेस्टिनेशन पर अपलोड करने से पहले मजबूत AES-256 एन्क्रिप्शन का उपयोग करके आपके डेटा को स्वचालित रूप से एन्क्रिप्ट करता है, यह सुनिश्चित करता है कि आपके बैकअप तीसरे पक्ष की क्लाउड सेवाओं पर भी निजी रहें। 20 से अधिक स्टोरेज बैकएंड, इंक्रीमेंटल बैकअप और उन्नत डी-डुप्लीकेशन के समर्थन के साथ, Duplicati महत्वपूर्ण डेटा सुरक्षा आवश्यकताओं का प्रबंधन करने वाले घरेलू उपयोगकर्ताओं और व्यवसायों के लिए एक विश्वसनीय बैकअप समाधान बन गया है।

सामान्य उपयोग के मामले

घरेलू उपयोगकर्ता महत्वपूर्ण फ़ाइलों, फ़ोटो और दस्तावेज़ों का Google Drive या Backblaze B2 जैसी क्लाउड स्टोरेज सेवाओं पर स्वचालित रूप से बैकअप लेने के लिए Duplicati का उपयोग करते हैं, जिससे बिना किसी चल रहे सदस्यता शुल्क के डेटा सुरक्षा सुनिश्चित होती है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर सर्वर बैकअप ऑटोमेशन के लिए इसका उपयोग करते हैं, एन्क्रिप्टेड बैकअप को S3-संगत स्टोरेज या रिमोट SSH सर्वर पर भेजते हैं। छोटे व्यवसाय किफायती क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर्स का उपयोग करके लागत प्रभावी ऑफसाइट बैकअप रणनीतियों के लिए इसका लाभ उठाते हैं। गोपनीयता के प्रति जागरूक उपयोगकर्ता संवेदनशील डेटा को तीसरे पक्ष की क्लाउड सेवाओं पर सामग्री को उजागर किए बिना सुरक्षित रूप से बैकअप लेने के लिए इसके मजबूत एन्क्रिप्शन का उपयोग करते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

पासवर्ड सुरक्षा के साथ सभी बैकअप के लिए मजबूत AES-256 एन्क्रिप्शन

20+ स्टोरेज बैकएंड के लिए समर्थन (Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Backblaze B2, और बहुत कुछ)

मानक प्रोटोकॉल समर्थन (FTP, SFTP, WebDAV, SSH)

कुशल स्टोरेज और बैंडविड्थ उपयोग के लिए इंक्रीमेंटल बैकअप

बैकअप आकार को कम करने के लिए ब्लॉक-लेवल डी-डुप्लीकेशन

कई एल्गोरिथम विकल्पों के साथ कम्प्रेशन

लचीली शेड्यूलिंग के साथ शेड्यूल्ड बैकअप ऑटोमेशन

आसान कॉन्फ़िगरेशन के लिए वेब-आधारित यूजर इंटरफ़ेस

स्वचालित क्लीनअप के साथ बैकअप रिटेंशन नीतियां

आसान रिस्टोर क्षमताओं के साथ डिजास्टर रिकवरी

बैकअप सत्यापन और कंसिस्टेंसी चेक

बैकअप स्थिति के लिए ईमेल नोटिफिकेशन

नेटवर्क-संवेदनशील वातावरण के लिए बैंडविड्थ थ्रॉटलिंग

उन्नत ऑटोमेशन के लिए कमांड-लाइन इंटरफ़ेस

क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म समर्थन (Windows, macOS, Linux)

Hostinger VPS पर Duplicati क्यों डिप्लॉय करें

Hostinger VPS पर Duplicati को डिप्लॉय करना कई सिस्टम के लिए केंद्रीकृत बैकअप प्रबंधन प्रदान करता है, जिससे व्यक्तिगत मशीनों पर बोझ नहीं पड़ता। VPS वातावरण यह सुनिश्चित करता है कि बैकअप निर्धारित समय पर लगातार विश्वसनीयता के साथ चलते रहें, भले ही स्रोत कंप्यूटर ऑफ़लाइन हों या बंद हों। आपको वर्कस्टेशन के प्रदर्शन को प्रभावित किए बिना एन्क्रिप्शन और कम्प्रेशन प्रोसेसिंग के लिए समर्पित संसाधनों का लाभ मिलता है, तेज़ क्लाउड अपलोड के लिए एंटरप्राइज़-ग्रेड नेटवर्क कनेक्टिविटी, और 24/7 उपलब्धता यह सुनिश्चित करती है कि बैकअप विंडो कभी छूटें नहीं। Hostinger का विश्वसनीय अपटाइम का मतलब है कि आपके बैकअप शेड्यूल लगातार निष्पादित होते हैं, जबकि पर्याप्त बैंडविड्थ बड़े प्रारंभिक बैकअप और दैनिक इंक्रीमेंटल को समायोजित करती है। अलग-थलग वातावरण बैकअप एन्क्रिप्शन कुंजियों और क्लाउड स्टोरेज क्रेडेंशियल के लिए बढ़ी हुई सुरक्षा प्रदान करता है, लगातार स्टोरेज आपके सावधानीपूर्वक कॉन्फ़िगर किए गए बैकअप जॉब्स और रिटेंशन नीतियों को कंटेनर अपडेट के दौरान भी सुरक्षित रखता है।