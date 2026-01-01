Duplicati adalah solusi pencadangan komprehensif yang dirancang untuk pencadangan cloud dan jarak jauh yang aman serta terenkripsi. Dibangun dengan mempertimbangkan privasi dan efisiensi, secara otomatis mengenkripsi data Anda menggunakan enkripsi AES-256 yang kuat sebelum mengunggah ke tujuan penyimpanan, memastikan pencadangan Anda tetap pribadi bahkan di layanan cloud pihak ketiga. Dengan dukungan untuk lebih dari 20 backend penyimpanan, pencadangan inkremental, dan deduplikasi canggih, Duplicati telah menjadi solusi pencadangan tepercaya bagi pengguna rumahan dan bisnis yang mengelola kebutuhan perlindungan data penting.

Kasus Penggunaan Umum

Pengguna rumahan menggunakan Duplicati untuk secara otomatis mencadangkan file, foto, dan dokumen penting ke layanan penyimpanan cloud seperti Google Drive atau Backblaze B2, memastikan perlindungan data tanpa biaya langganan berkelanjutan. Administrator sistem menggunakannya untuk otomatisasi pencadangan server, mengirim pencadangan terenkripsi ke penyimpanan yang kompatibel dengan S3 atau server SSH jarak jauh. Bisnis kecil memanfaatkannya untuk strategi pencadangan offsite yang hemat biaya menggunakan penyedia penyimpanan cloud yang terjangkau. Pengguna yang peduli privasi memanfaatkan enkripsi kuatnya untuk mencadangkan data sensitif dengan aman ke layanan cloud pihak ketiga tanpa mengekspos konten.

Fitur Utama

Enkripsi AES-256 yang kuat untuk semua pencadangan dengan perlindungan kata sandi

Dukungan untuk 20+ backend penyimpanan (Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Backblaze B2, dan lainnya)

Dukungan protokol standar (FTP, SFTP, WebDAV, SSH)

Pencadangan inkremental untuk penggunaan penyimpanan dan bandwidth yang efisien

Deduplikasi tingkat blok untuk meminimalkan ukuran pencadangan

Kompresi dengan beberapa opsi algoritma

Otomatisasi pencadangan terjadwal dengan penjadwalan yang fleksibel

Antarmuka pengguna berbasis web untuk konfigurasi yang mudah

Kebijakan retensi pencadangan dengan pembersihan otomatis

Pemulihan bencana dengan kemampuan pemulihan yang mudah

Verifikasi pencadangan dan pemeriksaan konsistensi

Notifikasi email untuk status pencadangan

Pembatasan bandwidth untuk lingkungan yang sensitif terhadap jaringan

Antarmuka baris perintah untuk otomatisasi tingkat lanjut

Dukungan lintas platform (Windows, macOS, Linux)

Mengapa Menggunakan Duplicati di Hostinger VPS

Menggunakan Duplicati di Hostinger VPS menyediakan manajemen pencadangan terpusat untuk berbagai sistem tanpa membebani mesin individual. Lingkungan VPS memastikan pencadangan berjalan sesuai jadwal dengan keandalan yang konsisten, bahkan ketika komputer sumber offline atau mati. Anda mendapatkan manfaat dari sumber daya khusus untuk pemrosesan enkripsi dan kompresi tanpa memengaruhi kinerja workstation, konektivitas jaringan kelas enterprise untuk unggahan cloud yang cepat, dan ketersediaan 24/7 memastikan jendela pencadangan tidak pernah terlewat. Uptime Hostinger yang andal berarti jadwal pencadangan Anda berjalan secara konsisten, sementara bandwidth yang memadai mengakomodasi pencadangan awal yang besar dan inkremental harian. Lingkungan terisolasi menawarkan keamanan yang ditingkatkan untuk kunci enkripsi pencadangan dan kredensial penyimpanan cloud, dengan penyimpanan persisten yang melindungi tugas pencadangan dan kebijakan retensi yang telah Anda konfigurasi dengan cermat di seluruh pembaruan kontainer.