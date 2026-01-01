Duplicati este o soluție completă de backup concepută pentru backup-uri sigure, criptate în cloud și la distanță. Construită având în vedere confidențialitatea și eficiența, îți criptează automat datele folosind criptare puternică AES-256 înainte de a le încărca în destinațiile de stocare, asigurându-te că backup-urile tale rămân private chiar și pe serviciile cloud terțe. Cu suport pentru peste 20 de backend-uri de stocare, backup-uri incrementale și deduplicare avansată, Duplicati a devenit o soluție de backup de încredere pentru utilizatorii casnici și companiile care gestionează nevoi critice de protecție a datelor.

Cazuri comune de utilizare

Utilizatorii casnici implementează Duplicati pentru a-și face automat backup la fișiere importante, fotografii și documente către servicii de stocare în cloud precum Google Drive sau Backblaze B2, asigurând protecția datelor fără costuri de abonament continue. Administratorii de sistem îl folosesc pentru automatizarea backup-urilor de server, trimițând backup-uri criptate către stocare compatibilă S3 sau servere SSH la distanță. Întreprinderile mici îl utilizează pentru strategii de backup offsite rentabile folosind furnizori de stocare în cloud accesibili. Utilizatorii conștienți de confidențialitate îi utilizează criptarea puternică pentru a face backup în siguranță datelor sensibile către servicii cloud terțe fără a expune conținutul.

Funcționalități cheie

Criptare puternică AES-256 pentru toate backup-urile cu protecție prin parolă

Suport pentru peste 20 de backend-uri de stocare (Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Backblaze B2 și altele)

Suport pentru protocoale standard (FTP, SFTP, WebDAV, SSH)

Backup-uri incrementale pentru utilizarea eficientă a stocării și a lățimii de bandă

Deduplicare la nivel de bloc pentru a minimiza dimensiunea backup-ului

Compresie cu multiple opțiuni de algoritm

Automatizare backup programată cu planificare flexibilă

Interfață de utilizator bazată pe web pentru configurare ușoară

Politici de reținere a backup-urilor cu curățare automată

Recuperare în caz de dezastru cu capacități ușoare de restaurare

Verificarea backup-ului și verificări de consistență

Notificări prin email pentru starea backup-ului

Limitare lățime de bandă pentru medii sensibile la rețea

Interfață linie de comandă pentru automatizare avansată

Suport multi-platformă (Windows, macOS, Linux)

De ce să implementezi Duplicati pe Hostinger VPS

Implementarea Duplicati pe Hostinger VPS oferă gestionare centralizată a backup-urilor pentru multiple sisteme fără a supraîncărca mașinile individuale. Mediul VPS asigură că backup-urile rulează conform programului cu fiabilitate constantă, chiar și atunci când computerele sursă sunt offline sau oprite. Beneficiezi de resurse dedicate pentru procesarea criptării și compresiei fără a afecta performanța stației de lucru, conectivitate de rețea de nivel enterprise pentru încărcări rapide în cloud și disponibilitate 24/7, asigurându-te că ferestrele de backup nu sunt niciodată ratate. Uptime-ul fiabil al Hostinger înseamnă că programele tale de backup se execută constant, în timp ce lățimea de bandă suficientă găzduiește backup-uri inițiale mari și incrementale zilnice. Mediul izolat oferă securitate îmbunătățită pentru cheile de criptare a backup-urilor și credențialele de stocare în cloud, cu stocare persistentă care îți protejează job-urile de backup configurate cu atenție și politicile de reținere pe parcursul actualizărilor containerelor.