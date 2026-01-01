Duplicati
Solución de respaldo cifrado compatible con almacenamiento en la nube y servidores remotos
Acerca de Duplicati
Duplicati es una solución de backup integral diseñada para copias de seguridad en la nube y remotas, seguras y encriptadas. Desarrollado pensando en la privacidad y la eficiencia, encripta automáticamente tus datos usando un fuerte cifrado AES-256 antes de subirlos a los destinos de almacenamiento, asegurando que tus copias de seguridad permanezcan privadas incluso en servicios de nube de terceros. Con soporte para más de 20 backends de almacenamiento, copias de seguridad incrementales y deduplicación avanzada, Duplicati se ha convertido en una solución de backup confiable para usuarios domésticos y empresas que gestionan necesidades críticas de protección de datos.
Casos de Uso Comunes
Los usuarios domésticos implementan Duplicati para hacer copias de seguridad automáticas de archivos importantes, fotos y documentos en servicios de almacenamiento en la nube como Google Drive o Backblaze B2, asegurando la protección de datos sin costos de suscripción continuos. Los administradores de sistemas lo usan para la automatización de copias de seguridad de servidores, enviando copias de seguridad encriptadas a almacenamiento compatible con S3 o servidores SSH remotos. Las pequeñas empresas lo aprovechan para estrategias de backup externo rentables utilizando proveedores de almacenamiento en la nube asequibles. Los usuarios preocupados por la privacidad utilizan su fuerte cifrado para hacer copias de seguridad de datos sensibles de forma segura en servicios de nube de terceros sin exponer el contenido.
Características Clave
- Fuerte cifrado AES-256 para todas las copias de seguridad con protección por contraseña
- Soporte para más de 20 backends de almacenamiento (Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Backblaze B2 y más)
- Soporte de protocolos estándar (FTP, SFTP, WebDAV, SSH)
- Copias de seguridad incrementales para un uso eficiente del almacenamiento y el ancho de banda
- Deduplicación a nivel de bloque para minimizar el tamaño de la copia de seguridad
- Compresión con múltiples opciones de algoritmo
- Automatización de copias de seguridad programadas con programación flexible
- Interfaz de usuario basada en web para una fácil configuración
- Políticas de retención de copias de seguridad con limpieza automática
- Recuperación ante desastres con capacidades de restauración sencillas
- Verificación de copias de seguridad y comprobaciones de consistencia
- Notificaciones por correo electrónico para el estado de la copia de seguridad
- Limitación de ancho de banda para entornos sensibles a la red
- Interfaz de línea de comandos para automatización avanzada
- Soporte multiplataforma (Windows, macOS, Linux)
Por qué implementar Duplicati en un VPS de Hostinger
Implementar Duplicati en un VPS de Hostinger proporciona una gestión centralizada de copias de seguridad para múltiples sistemas sin sobrecargar máquinas individuales. El entorno VPS asegura que las copias de seguridad se ejecuten según lo programado con una fiabilidad constante, incluso cuando las computadoras de origen están desconectadas o apagadas. Te beneficiás de recursos dedicados para el procesamiento de cifrado y compresión sin afectar el rendimiento de la estación de trabajo, conectividad de red de nivel empresarial para cargas rápidas en la nube y disponibilidad 24/7, asegurando que nunca se pierdan las ventanas de backup. El tiempo de actividad confiable de Hostinger significa que tus programaciones de backup se ejecutan de manera consistente, mientras que un ancho de banda suficiente permite grandes copias de seguridad iniciales e incrementales diarias. El entorno aislado ofrece seguridad mejorada para las claves de cifrado de backup y las credenciales de almacenamiento en la nube, con almacenamiento persistente que protege tus trabajos de backup y políticas de retención cuidadosamente configurados a través de las actualizaciones de contenedores.
