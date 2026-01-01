Duplicati הוא פתרון גיבוי מקיף שתוכנן עבור גיבויי ענן וגיבויים מרוחקים מאובטחים ומוצפנים. הוא נבנה מתוך מחשבה על פרטיות ויעילות, ומצפין אוטומטית את הנתונים שלכם באמצעות הצפנת AES-256 חזקה לפני העלאה ליעדי אחסון, מה שמבטיח שהגיבויים שלכם יישארו פרטיים גם בשירותי ענן של צד שלישי. עם תמיכה ביותר מ-20 סוגי אחסון (backends), גיבויים מצטברים ודופליקציה מתקדמת, Duplicati הפך לפתרון גיבוי מהימן עבור משתמשים ביתיים ועסקים המנהלים צרכי הגנת נתונים קריטיים.

תרחישי שימוש נפוצים

משתמשים ביתיים פורסים את Duplicati כדי לגבות אוטומטית קבצים חשובים, תמונות ומסמכים לשירותי אחסון בענן כמו Google Drive או Backblaze B2, מה שמבטיח הגנת נתונים ללא עלויות מנוי שוטפות. מנהלי מערכות משתמשים בו לאוטומציה של גיבוי שרתים, ושולחים גיבויים מוצפנים לאחסון תואם S3 או לשרתי SSH מרוחקים. עסקים קטנים ממנפים אותו עבור אסטרטגיות גיבוי מחוץ לאתר חסכוניות באמצעות ספקי אחסון ענן במחיר סביר. משתמשים מודעי פרטיות מנצלים את ההצפנה החזקה שלו כדי לגבות בבטחה נתונים רגישים לשירותי ענן של צד שלישי מבלי לחשוף תוכן.

תכונות עיקריות

הצפנת AES-256 חזקה לכל הגיבויים עם הגנה באמצעות סיסמה

תמיכה ביותר מ-20 סוגי אחסון (backends) (Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Backblaze B2 ועוד)

תמיכה בפרוטוקולים סטנדרטיים (FTP, SFTP, WebDAV, SSH)

גיבויים מצטברים לשימוש יעיל באחסון וברוחב פס

דופליקציה ברמת בלוקים למזעור גודל הגיבוי

דחיסה עם אפשרויות אלגוריתם מרובות

אוטומציה של גיבויים מתוזמנים עם תזמון גמיש

ממשק משתמש מבוסס אינטרנט לתצורה קלה

מדיניות שמירת גיבויים עם ניקוי אוטומטי

שחזור מאסון עם יכולות שחזור קלות

אימות גיבויים ובדיקות עקביות

התראות דוא"ל על מצב הגיבוי

הגבלת רוחב פס עבור סביבות רגישות לרשת

ממשק שורת פקודה לאוטומציה מתקדמת

תמיכה מרובת פלטפורמות (Windows, macOS, Linux)

למה לפרוס את Duplicati ב-Hostinger VPS

פריסת Duplicati ב-Hostinger VPS מספקת ניהול גיבויים מרכזי למערכות מרובות מבלי להעמיס על מכונות בודדות. סביבת ה-VPS מבטיחה שגיבויים יפעלו כמתוכנן באמינות עקבית, גם כאשר מחשבי המקור אינם מקוונים או כבויים. אתם נהנים ממשאבים ייעודיים לעיבוד הצפנה ודחיסה מבלי להשפיע על ביצועי תחנת העבודה, קישוריות רשת ברמה ארגונית להעלאות ענן מהירות, וזמינות 24/7 המבטיחה שלא יוחמצו חלונות גיבוי. זמן הפעולה האמין של Hostinger פירושו שתוכניות הגיבוי שלכם מבוצעות באופן עקבי, בעוד שרוחב פס מספק מאפשר גיבויים ראשוניים גדולים וגיבויים מצטברים יומיים. הסביבה המבודדת מציעה אבטחה משופרת למפתחות הצפנת גיבוי ואישורי אחסון בענן, עם אחסון קבוע המגן על משימות הגיבוי ומדיניות השמירה שהוגדרו בקפידה, גם לאחר עדכוני קונטיינרים.