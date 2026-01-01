Duplicati
โซลูชันสำรองข้อมูลแบบเข้ารหัสที่รองรับคลาวด์สตอเรจและเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล
เกี่ยวกับ Duplicati
Duplicati เป็นโซลูชันสำรองข้อมูลที่ครอบคลุม ออกแบบมาสำหรับการสำรองข้อมูลบนคลาวด์และระยะไกลที่ปลอดภัยและเข้ารหัส สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและประสิทธิภาพ โดยจะเข้ารหัสข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติด้วยการเข้ารหัส AES-256 ที่แข็งแกร่ง ก่อนที่จะอัปโหลดไปยังปลายทางการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลสำรองของคุณยังคงเป็นส่วนตัวแม้บนบริการคลาวด์ของบุคคลที่สาม ด้วยการรองรับแบ็กเอนด์การจัดเก็บข้อมูลมากกว่า 20 รายการ การสำรองข้อมูลแบบเพิ่มหน่วย และการลดความซ้ำซ้อนขั้นสูง Duplicati ได้กลายเป็นโซลูชันสำรองข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับผู้ใช้ตามบ้านและธุรกิจที่จัดการความต้องการในการปกป้องข้อมูลที่สำคัญ
กรณีการใช้งานทั่วไป
ผู้ใช้ตามบ้านติดตั้ง Duplicati เพื่อสำรองไฟล์ รูปภาพและเอกสารสำคัญไปยังบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์โดยอัตโนมัติ เช่น Google Drive หรือ Backblaze B2 เพื่อให้มั่นใจในการปกป้องข้อมูลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกต่อเนื่อง ผู้ดูแลระบบใช้สำหรับระบบสำรองข้อมูลเซิร์ฟเวอร์อัตโนมัติ โดยส่งข้อมูลสำรองที่เข้ารหัสไปยังพื้นที่จัดเก็บที่เข้ากันได้กับ S3 หรือเซิร์ฟเวอร์ SSH ระยะไกล ธุรกิจขนาดเล็กใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้สำหรับกลยุทธ์การสำรองข้อมูลนอกสถานที่ที่คุ้มค่า โดยใช้ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ราคาประหยัด ผู้ใช้ที่ใส่ใจความเป็นส่วนตัวใช้การเข้ารหัสที่แข็งแกร่งเพื่อสำรองข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไปยังบริการคลาวด์ของบุคคลที่สามได้อย่างปลอดภัยโดยไม่เปิดเผยเนื้อหา
คุณสมบัติหลัก
- การเข้ารหัส AES-256 ที่แข็งแกร่งสำหรับการสำรองข้อมูลทั้งหมดพร้อมการป้องกันด้วยรหัสผ่าน
- รองรับแบ็กเอนด์การจัดเก็บข้อมูลมากกว่า 20 รายการ (Amazon S3 Google Drive OneDrive Dropbox Backblaze B2 และอื่นๆ)
- รองรับโปรโตคอลมาตรฐาน (FTP SFTP WebDAV SSH)
- การสำรองข้อมูลแบบเพิ่มหน่วยเพื่อการจัดเก็บและใช้แบนด์วิดท์อย่างมีประสิทธิภาพ
- การลดความซ้ำซ้อนระดับบล็อกเพื่อลดขนาดข้อมูลสำรอง
- การบีบอัดพร้อมตัวเลือกอัลกอริทึมที่หลากหลาย
- ระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติตามกำหนดเวลาพร้อมการจัดตารางเวลาที่ยืดหยุ่น
- ส่วนต่อประสานผู้ใช้บนเว็บเพื่อการกำหนดค่าที่ง่ายดาย
- นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลสำรองพร้อมการล้างข้อมูลอัตโนมัติ
- การกู้คืนจากภัยพิบัติพร้อมความสามารถในการกู้คืนที่ง่ายดาย
- การตรวจสอบข้อมูลสำรองและความสอดคล้อง
- การแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับสถานะการสำรองข้อมูล
- การจำกัดแบนด์วิดท์สำหรับสภาพแวดล้อมที่ละเอียดอ่อนต่อเครือข่าย
- ส่วนต่อประสานบรรทัดคำสั่งสำหรับการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง
- รองรับหลายแพลตฟอร์ม (Windows macOS Linux)
ทำไมต้องติดตั้ง Duplicati บน Hostinger VPS
การติดตั้ง Duplicati บน Hostinger VPS ช่วยให้การจัดการข้อมูลสำรองแบบรวมศูนย์สำหรับหลายระบบ โดยไม่เป็นภาระต่อเครื่องแต่ละเครื่อง สภาพแวดล้อม VPS ช่วยให้มั่นใจว่าการสำรองข้อมูลจะทำงานตามกำหนดเวลาด้วยความน่าเชื่อถือที่สม่ำเสมอ แม้ว่าคอมพิวเตอร์ต้นทางจะออฟไลน์หรือปิดเครื่องอยู่ก็ตาม คุณจะได้รับประโยชน์จากทรัพยากรเฉพาะสำหรับการประมวลผลการเข้ารหัสและการบีบอัดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเวิร์กสเตชัน การเชื่อมต่อเครือข่ายระดับองค์กรสำหรับการอัปโหลดบนคลาวด์ที่รวดเร็ว และความพร้อมใช้งานตลอด 24/7 ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าจะไม่พลาดช่วงเวลาการสำรองข้อมูล Uptime ที่เชื่อถือได้ของ Hostinger หมายความว่ากำหนดการสำรองข้อมูลของคุณจะทำงานอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่แบนด์วิดท์ที่เพียงพอรองรับการสำรองข้อมูลเริ่มต้นขนาดใหญ่และการสำรองข้อมูลแบบเพิ่มหน่วยรายวัน สภาพแวดล้อมที่แยกออกมาช่วยเพิ่มความปลอดภัยสำหรับคีย์การเข้ารหัสข้อมูลสำรองและข้อมูลประจำตัวการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ พร้อมด้วยพื้นที่จัดเก็บถาวรที่ปกป้องงานสำรองข้อมูลและนโยบายการเก็บรักษาที่คุณกำหนดค่าไว้อย่างรอบคอบตลอดการอัปเดตคอนเทนเนอร์
