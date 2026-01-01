Duplicati — це комплексне рішення для резервного копіювання, розроблене для безпечного, зашифрованого хмарного та віддаленого резервного копіювання. Створене з урахуванням конфіденційності та ефективності, воно автоматично шифрує ваші дані за допомогою надійного шифрування AES-256 перед завантаженням до сховищ, гарантуючи конфіденційність ваших резервних копій навіть на сторонніх хмарних сервісах. Завдяки підтримці понад 20 сховищ, інкрементного резервного копіювання та розширеної дедуплікації, Duplicati стало надійним рішенням для резервного копіювання для домашніх користувачів та компаній, які потребують критичного захисту даних.

Поширені випадки використання

Домашні користувачі розгортають Duplicati для автоматичного резервного копіювання важливих файлів, фотографій та документів до хмарних сховищ, таких як Google Drive або Backblaze B2, забезпечуючи захист даних без постійних витрат на підписку. Системні адміністратори використовують його для автоматизації резервного копіювання серверів, надсилаючи зашифровані резервні копії до S3-сумісних сховищ або віддалених SSH-серверів. Малі підприємства використовують його для економічно ефективних стратегій віддаленого резервного копіювання за допомогою доступних постачальників хмарних сховищ. Користувачі, які дбають про конфіденційність, використовують його надійне шифрування для безпечного резервного копіювання конфіденційних даних до сторонніх хмарних сервісів, не розкриваючи вмісту.

Ключові функції

Надійне шифрування AES-256 для всіх резервних копій із захистом паролем

Підтримка понад 20 сховищ (Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Backblaze B2 та інші)

Підтримка стандартних протоколів (FTP, SFTP, WebDAV, SSH)

Інкрементне резервне копіювання для ефективного використання сховища та пропускної здатності

Дедуплікація на рівні блоків для мінімізації розміру резервної копії

Стиснення з кількома варіантами алгоритмів

Автоматизація резервного копіювання за розкладом із гнучким плануванням

Веб-інтерфейс користувача для легкої конфігурації

Політики зберігання резервних копій з автоматичним очищенням

Аварійне відновлення з легкими можливостями відновлення

Перевірка резервних копій та їхньої цілісності

Сповіщення електронною поштою про стан резервного копіювання

Обмеження пропускної здатності для середовищ, чутливих до мережі

Інтерфейс командного рядка для розширеної автоматизації

Кросплатформна підтримка (Windows, macOS, Linux)

Чому варто розгорнути Duplicati на Hostinger VPS

Розгортання Duplicati на Hostinger VPS забезпечує централізоване керування резервним копіюванням для кількох систем без навантаження на окремі машини. Середовище VPS гарантує виконання резервних копій за розкладом із постійною надійністю, навіть коли вихідні комп'ютери вимкнені або не працюють. Ви отримуєте переваги від виділених ресурсів для обробки шифрування та стиснення без впливу на продуктивність робочої станції, мережеве підключення корпоративного рівня для швидкого завантаження в хмару та доступність 24/7, що гарантує, що вікна резервного копіювання ніколи не будуть пропущені. Надійна безперебійна робота Hostinger означає, що ваші розклади резервного копіювання виконуються послідовно, тоді як достатня пропускна здатність забезпечує великі початкові резервні копії та щоденні інкрементні. Ізольоване середовище пропонує підвищену безпеку для ключів шифрування резервних копій та облікових даних хмарного сховища, з постійним сховищем, що захищає ваші ретельно налаштовані завдання резервного копіювання та політики зберігання під час оновлень контейнерів.