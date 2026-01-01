Duplicati는 안전하고 암호화된 클라우드 및 원격 백업을 위해 설계된 포괄적인 백업 솔루션입니다. 개인 정보 보호와 효율성을 염두에 두고 구축되었으며, 강력한 AES-256 암호화를 사용하여 데이터를 저장 대상으로 업로드하기 전에 자동으로 암호화하여 타사 클라우드 서비스에서도 백업이 비공개로 유지되도록 합니다. 20개 이상의 스토리지 백엔드, 증분 백업 및 고급 중복 제거를 지원하는 Duplicati는 중요한 데이터 보호 요구 사항을 관리하는 가정 사용자 및 기업을 위한 신뢰할 수 있는 백업 솔루션이 되었습니다.

일반적인 사용 사례

가정 사용자는 Duplicati를 배포하여 중요한 파일, 사진 및 문서를 Google Drive 또는 Backblaze B2와 같은 클라우드 스토리지 서비스에 자동으로 백업하여 지속적인 구독 비용 없이 데이터 보호를 보장합니다. 시스템 관리자는 서버 백업 자동화에 사용하여 암호화된 백업을 S3 호환 스토리지 또는 원격 SSH 서버로 보냅니다. 소규모 기업은 저렴한 클라우드 스토리지 공급자를 사용하여 비용 효율적인 오프사이트 백업 전략에 활용합니다. 개인 정보 보호에 민감한 사용자는 강력한 암호화를 활용하여 민감한 데이터를 타사 클라우드 서비스에 안전하게 백업하고 콘텐츠를 노출하지 않습니다.

주요 기능

비밀번호 보호를 통한 모든 백업을 위한 강력한 AES-256 암호화

20개 이상의 스토리지 백엔드 지원 (Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Backblaze B2 등)

표준 프로토콜 지원 (FTP, SFTP, WebDAV, SSH)

효율적인 스토리지 및 대역폭 사용을 위한 증분 백업

백업 크기 최소화를 위한 블록 수준 중복 제거

여러 알고리즘 옵션을 통한 압축

유연한 스케줄링을 통한 예약 백업 자동화

쉬운 구성을 위한 웹 기반 사용자 인터페이스

자동 정리를 통한 백업 보존 정책

쉬운 복원 기능을 통한 재해 복구

백업 확인 및 일관성 검사

백업 상태에 대한 이메일 알림

네트워크에 민감한 환경을 위한 대역폭 제한

고급 자동화를 위한 명령줄 인터페이스

크로스 플랫폼 지원 (Windows, macOS, Linux)

호스팅어 VPS에 Duplicati를 배포해야 하는 이유

호스팅어 VPS에 Duplicati를 배포하면 개별 머신에 부담을 주지 않고 여러 시스템에 대한 중앙 집중식 백업 관리를 제공합니다. VPS 환경은 소스 컴퓨터가 오프라인이거나 전원이 꺼져 있어도 백업이 일관된 안정성으로 예정대로 실행되도록 보장합니다. 워크스테이션 성능에 영향을 주지 않는 암호화 및 압축 처리를 위한 전용 리소스, 빠른 클라우드 업로드를 위한 엔터프라이즈급 네트워크 연결, 그리고 백업 시간을 놓치지 않도록 보장하는 연중무휴 가용성의 이점을 누릴 수 있습니다. 호스팅어의 안정적인 가동 시간은 백업 일정이 일관되게 실행됨을 의미하며, 충분한 대역폭은 대규모 초기 백업 및 일일 증분 백업을 수용합니다. 격리된 환경은 백업 암호화 키 및 클라우드 스토리지 자격 증명에 대한 향상된 보안을 제공하며, 영구 스토리지는 컨테이너 업데이트 전반에 걸쳐 신중하게 구성된 백업 작업 및 보존 정책을 보호합니다.