Duplicati هو حل نسخ احتياطي شامل مصمم للنسخ الاحتياطي السحابي والبعيد الآمن والمشفر. تم تصميمه مع مراعاة الخصوصية والكفاءة، حيث يقوم بتشفير بياناتك تلقائيًا باستخدام تشفير AES-256 قوي قبل التحميل إلى وجهات التخزين، مما يضمن بقاء نسخك الاحتياطية خاصة حتى على خدمات التخزين السحابي التابعة لجهات خارجية. مع دعم لأكثر من 20 واجهة تخزين خلفية، ونسخ احتياطية تزايدية، وإلغاء تكرار متقدم، أصبح Duplicati حل نسخ احتياطي موثوقًا به للمستخدمين المنزليين والشركات التي تدير احتياجات حماية البيانات الهامة.

حالات الاستخدام الشائعة

ينشر المستخدمون المنزليون Duplicati لنسخ الملفات والصور والمستندات الهامة احتياطيًا تلقائيًا إلى خدمات التخزين السحابي مثل Google Drive أو Backblaze B2، مما يضمن حماية البيانات دون تكاليف اشتراك مستمرة. يستخدمه مسؤولو الأنظمة لأتمتة النسخ الاحتياطي للخادم، بإرسال نسخ احتياطية مشفرة إلى تخزين متوافق مع S3 أو خوادم SSH بعيدة. تستفيد الشركات الصغيرة منه لاستراتيجيات النسخ الاحتياطي الخارجية الفعالة من حيث التكلفة باستخدام موفري التخزين السحابي بأسعار معقولة. يستخدم المستخدمون المهتمون بالخصوصية تشفيره القوي لنسخ البيانات الحساسة احتياطيًا بأمان إلى خدمات التخزين السحابي التابعة لجهات خارجية دون الكشف عن المحتوى.

الميزات الرئيسية

تشفير AES-256 قوي لجميع النسخ الاحتياطية مع حماية بكلمة مرور

دعم لأكثر من 20 واجهة تخزين خلفية (Amazon S3، Google Drive، OneDrive، Dropbox، Backblaze B2، والمزيد)

دعم البروتوكولات القياسية (FTP، SFTP، WebDAV، SSH)

نسخ احتياطية تزايدية لتخزين فعال واستخدام النطاق الترددي

إلغاء تكرار على مستوى الكتل لتقليل حجم النسخ الاحتياطي

ضغط بخيارات خوارزمية متعددة

أتمتة النسخ الاحتياطي المجدولة بجدولة مرنة

واجهة مستخدم قائمة على الويب لسهولة التكوين

سياسات الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية مع التنظيف التلقائي

استعادة بعد الكوارث مع إمكانيات استعادة سهلة

التحقق من النسخ الاحتياطية وفحوصات الاتساق

إشعارات البريد الإلكتروني لحالة النسخ الاحتياطي

تقييد النطاق الترددي للبيئات الحساسة للشبكة

واجهة سطر الأوامر للأتمتة المتقدمة

دعم عبر الأنظمة الأساسية (Windows، macOS، Linux)

لماذا تنشر Duplicati على Hostinger VPS

يوفر نشر Duplicati على Hostinger VPS إدارة نسخ احتياطي مركزية لأنظمة متعددة دون إثقال كاهل الأجهزة الفردية. تضمن بيئة VPS تشغيل النسخ الاحتياطية في الموعد المحدد بموثوقية متسقة، حتى عندما تكون أجهزة الكمبيوتر المصدر غير متصلة بالإنترنت أو متوقفة عن التشغيل. تستفيد من الموارد المخصصة لمعالجة التشفير والضغط دون التأثير على أداء محطة العمل، واتصال شبكة على مستوى المؤسسات لعمليات تحميل سحابية سريعة، وتوفر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع يضمن عدم تفويت نوافذ النسخ الاحتياطي أبدًا. يعني وقت تشغيل Hostinger الموثوق به أن جداول نسخك الاحتياطي تنفذ باستمرار، بينما يستوعب النطاق الترددي الكافي النسخ الاحتياطية الأولية الكبيرة والنسخ التزايدية اليومية. توفر البيئة المعزولة أمانًا معززًا لمفاتيح تشفير النسخ الاحتياطي وبيانات اعتماد التخزين السحابي، مع تخزين دائم يحمي مهام النسخ الاحتياطي وسياسات الاحتفاظ التي قمت بتكوينها بعناية عبر تحديثات الحاويات.