Duplicati è una soluzione di backup completa progettata per backup cloud e remoti sicuri e crittografati. Costruita pensando alla privacy e all'efficienza, crittografa automaticamente i tuoi dati utilizzando una robusta crittografia AES-256 prima di caricarli nelle destinazioni di archiviazione, garantendo che i tuoi backup rimangano privati anche sui servizi cloud di terze parti. Con il supporto per oltre 20 backend di archiviazione, backup incrementali e deduplicazione avanzata, Duplicati è diventata una soluzione di backup affidabile per utenti domestici e aziende che gestiscono esigenze critiche di protezione dei dati.

Casi d'uso comuni

Gli utenti domestici implementano Duplicati per eseguire automaticamente il backup di file, foto e documenti importanti su servizi di archiviazione cloud come Google Drive o Backblaze B2, garantendo la protezione dei dati senza costi di abbonamento continui. Gli amministratori di sistema lo utilizzano per l'automazione del backup dei server, inviando backup crittografati a storage compatibili con S3 o server SSH remoti. Le piccole imprese lo sfruttano per strategie di backup offsite convenienti utilizzando fornitori di storage cloud a prezzi accessibili. Gli utenti attenti alla privacy utilizzano la sua robusta crittografia per eseguire il backup sicuro di dati sensibili su servizi cloud di terze parti senza esporre il contenuto.

Caratteristiche principali

Robusta crittografia AES-256 per tutti i backup con protezione tramite password

Supporto per oltre 20 backend di archiviazione (Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Backblaze B2 e altro)

Supporto per protocolli standard (FTP, SFTP, WebDAV, SSH)

Backup incrementali per un uso efficiente dello storage e della larghezza di banda

Deduplicazione a livello di blocco per minimizzare la dimensione del backup

Compressione con molteplici opzioni di algoritmo

Automazione dei backup pianificati con programmazione flessibile

Interfaccia utente basata sul web per una facile configurazione

Politiche di conservazione dei backup con pulizia automatica

Ripristino di emergenza con facili capacità di ripristino

Verifica dei backup e controlli di coerenza

Notifiche email per lo stato del backup

Limitazione della larghezza di banda per ambienti sensibili alla rete

Interfaccia a riga di comando per l'automazione avanzata

Supporto multipiattaforma (Windows, macOS, Linux)

Perché implementare Duplicati su Hostinger VPS

L'implementazione di Duplicati su Hostinger VPS fornisce una gestione centralizzata dei backup per più sistemi senza gravare sulle singole macchine. L'ambiente VPS garantisce che i backup vengano eseguiti in programma con affidabilità costante, anche quando i computer sorgente sono offline o spenti. Tu benefici di risorse dedicate per l'elaborazione di crittografia e compressione senza influire sulle prestazioni della workstation, connettività di rete di livello enterprise per caricamenti cloud veloci e disponibilità 24/7 garantendo che le finestre di backup non vengano mai perse. L'uptime affidabile di Hostinger significa che i tuoi programmi di backup vengono eseguiti in modo coerente, mentre una larghezza di banda sufficiente accoglie grandi backup iniziali e incrementali giornalieri. L'ambiente isolato offre maggiore sicurezza per le chiavi di crittografia dei backup e le credenziali di archiviazione cloud, con storage persistente che protegge i tuoi lavori di backup e le politiche di conservazione configurati con cura attraverso gli aggiornamenti dei container.