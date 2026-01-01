Duplicati to kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych, zaprojektowane z myślą o bezpiecznych, szyfrowanych kopiach zapasowych w chmurze i zdalnych. Zbudowane z myślą o prywatności i wydajności, automatycznie szyfruje Twoje dane za pomocą silnego szyfrowania AES-256 przed przesłaniem do miejsc docelowych, zapewniając, że Twoje kopie zapasowe pozostaną prywatne nawet w zewnętrznych usługach chmurowych. Dzięki obsłudze ponad 20 zapleczy pamięci masowej, przyrostowych kopii zapasowych i zaawansowanej deduplikacji, Duplicati stało się zaufanym rozwiązaniem do tworzenia kopii zapasowych dla użytkowników domowych i firm zarządzających krytycznymi potrzebami w zakresie ochrony danych.

Typowe zastosowania

Użytkownicy domowi wdrażają Duplicati, aby automatycznie tworzyć kopie zapasowe ważnych plików, zdjęć i dokumentów w usługach przechowywania w chmurze, takich jak Google Drive lub Backblaze B2, zapewniając ochronę danych bez bieżących kosztów subskrypcji. Administratorzy systemów używają go do automatyzacji tworzenia kopii zapasowych serwerów, wysyłając zaszyfrowane kopie zapasowe do pamięci masowej zgodnej z S3 lub zdalnych serwerów SSH. Małe firmy wykorzystują go do tworzenia ekonomicznych strategii tworzenia kopii zapasowych poza siedzibą firmy, korzystając z niedrogich dostawców pamięci masowej w chmurze. Użytkownicy dbający o prywatność wykorzystują jego silne szyfrowanie do bezpiecznego tworzenia kopii zapasowych wrażliwych danych w zewnętrznych usługach chmurowych bez ujawniania ich zawartości.

Kluczowe funkcje

Silne szyfrowanie AES-256 dla wszystkich kopii zapasowych z ochroną hasłem

Obsługa ponad 20 zapleczy pamięci masowej (Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Backblaze B2 i inne)

Obsługa standardowych protokołów (FTP, SFTP, WebDAV, SSH)

Przyrostowe kopie zapasowe dla efektywnego wykorzystania pamięci masowej i przepustowości

Deduplikacja na poziomie bloków w celu zminimalizowania rozmiaru kopii zapasowej

Kompresja z wieloma opcjami algorytmów

Automatyzacja zaplanowanych kopii zapasowych z elastycznym harmonogramowaniem

Interfejs użytkownika oparty na przeglądarce internetowej dla łatwej konfiguracji

Zasady przechowywania kopii zapasowych z automatycznym czyszczeniem

Odzyskiwanie po awarii z łatwymi możliwościami przywracania

Weryfikacja kopii zapasowych i sprawdzanie spójności

Powiadomienia e-mail o statusie kopii zapasowej

Ograniczanie przepustowości dla środowisk wrażliwych na sieć

Interfejs wiersza poleceń dla zaawansowanej automatyzacji

Obsługa wielu platform (Windows, macOS, Linux)

Dlaczego warto wdrożyć Duplicati na Hostinger VPS

Wdrożenie Duplicati na Hostinger VPS zapewnia scentralizowane zarządzanie kopiami zapasowymi dla wielu systemów bez obciążania pojedynczych maszyn. Środowisko VPS zapewnia, że kopie zapasowe są wykonywane zgodnie z harmonogramem z niezawodną spójnością, nawet gdy komputery źródłowe są offline lub wyłączone. Korzystasz z dedykowanych zasobów do przetwarzania szyfrowania i kompresji bez wpływu na wydajność stacji roboczej, łączności sieciowej klasy korporacyjnej dla szybkich przesyłań do chmury oraz dostępności 24/7, co gwarantuje, że okna tworzenia kopii zapasowych nigdy nie zostaną pominięte. Niezawodny czas dostępności Hostinger oznacza, że Twoje harmonogramy tworzenia kopii zapasowych są wykonywane konsekwentnie, a wystarczająca przepustowość obsługuje duże początkowe kopie zapasowe i codzienne przyrostowe. Izolowane środowisko oferuje zwiększone bezpieczeństwo kluczy szyfrowania kopii zapasowych i poświadczeń przechowywania w chmurze, a trwała pamięć masowa chroni Twoje starannie skonfigurowane zadania tworzenia kopii zapasowych i zasady przechowywania podczas aktualizacji kontenerów.