O Duplicati é uma solução de backup abrangente concebida para backups seguros, encriptados na nuvem e remotos. Desenvolvida a pensar na privacidade e eficiência, encripta automaticamente os seus dados utilizando uma forte encriptação AES-256 antes de os carregar para os destinos de armazenamento, garantindo que os seus backups permanecem privados mesmo em serviços de nuvem de terceiros. Com suporte para mais de 20 backends de armazenamento, backups incrementais e deduplicação avançada, o Duplicati tornou-se uma solução de backup fiável para utilizadores domésticos e empresas que gerem necessidades críticas de proteção de dados.

Casos de Uso Comuns

Os utilizadores domésticos implementam o Duplicati para fazer backup automático de ficheiros, fotos e documentos importantes para serviços de armazenamento na nuvem como o Google Drive ou Backblaze B2, garantindo a proteção de dados sem custos de subscrição contínuos. Os administradores de sistema utilizam-no para automação de backup de servidores, enviando backups encriptados para armazenamento compatível com S3 ou servidores SSH remotos. Pequenas empresas aproveitam-no para estratégias de backup externo económicas utilizando fornecedores de armazenamento na nuvem acessíveis. Utilizadores preocupados com a privacidade utilizam a sua forte encriptação para fazer backup seguro de dados sensíveis para serviços de nuvem de terceiros sem expor o conteúdo.

Principais Funcionalidades

Forte encriptação AES-256 para todos os backups com proteção por palavra-passe

Suporte para mais de 20 backends de armazenamento (Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Backblaze B2 e mais)

Suporte para protocolos padrão (FTP, SFTP, WebDAV, SSH)

Backups incrementais para armazenamento e uso de largura de banda eficientes

Deduplicação ao nível de bloco para minimizar o tamanho do backup

Compressão com múltiplas opções de algoritmo

Automação de backup agendada com agendamento flexível

Interface de utilizador baseada na web para fácil configuração

Políticas de retenção de backup com limpeza automática

Recuperação de desastres com capacidades de restauro fáceis

Verificação de backup e verificações de consistência

Notificações por email para o estado do backup

Limitação de largura de banda para ambientes sensíveis à rede

Interface de linha de comandos para automação avançada

Suporte multiplataforma (Windows, macOS, Linux)

Porquê implementar o Duplicati num VPS da Hostinger

A implementação do Duplicati num VPS da Hostinger oferece gestão centralizada de backups para múltiplos sistemas sem sobrecarregar máquinas individuais. O ambiente VPS garante que os backups são executados conforme o agendamento com fiabilidade consistente, mesmo quando os computadores de origem estão offline ou desligados. Beneficia de recursos dedicados para processamento de encriptação e compressão sem impactar o desempenho da estação de trabalho, conectividade de rede de nível empresarial para uploads rápidos na nuvem e disponibilidade 24/7 garantindo que as janelas de backup nunca são perdidas. O uptime fiável da Hostinger significa que os seus agendamentos de backup são executados consistentemente, enquanto a largura de banda suficiente acomoda grandes backups iniciais e incrementais diários. O ambiente isolado oferece segurança melhorada para chaves de encriptação de backup e credenciais de armazenamento na nuvem, com armazenamento persistente protegendo os seus trabalhos de backup cuidadosamente configurados e políticas de retenção em todas as atualizações de contentores.