Duplicati es una solución integral de copia de seguridad diseñada para copias de seguridad seguras, cifradas en la nube y remotas. Diseñado pensando en la privacidad y la eficiencia, cifra automáticamente tus datos utilizando un potente cifrado AES-256 antes de subirlos a destinos de almacenamiento, garantizando que tus copias de seguridad permanezcan privadas incluso en servicios en la nube de terceros. Con compatibilidad con más de 20 backends de almacenamiento, copias de seguridad incrementales y deduplicación avanzada, Duplicati se ha convertido en una solución de copia de seguridad de confianza para usuarios domésticos y empresas que gestionan necesidades críticas de protección de datos.

Casos de uso comunes

Los usuarios domésticos implementan Duplicati para hacer copias de seguridad automáticamente de archivos, fotos y documentos importantes en servicios de almacenamiento en la nube como Google Drive o Backblaze B2, garantizando la protección de datos sin costes de suscripción continuos. Los administradores de sistemas lo utilizan para la automatización de copias de seguridad de servidores, enviando copias de seguridad cifradas a almacenamiento compatible con S3 o a servidores SSH remotos. Las pequeñas empresas lo aprovechan para estrategias de copia de seguridad externas rentables utilizando proveedores de almacenamiento en la nube asequibles. Los usuarios preocupados por la privacidad utilizan su potente cifrado para hacer copias de seguridad de datos sensibles de forma segura en servicios en la nube de terceros sin exponer el contenido.

Características clave

Potente cifrado AES-256 para todas las copias de seguridad con protección por contraseña

Compatibilidad con más de 20 backends de almacenamiento (Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Backblaze B2 y más)

Compatibilidad con protocolos estándar (FTP, SFTP, WebDAV, SSH)

Copias de seguridad incrementales para un uso eficiente del almacenamiento y el ancho de banda

Deduplicación a nivel de bloque para minimizar el tamaño de la copia de seguridad

Compresión con múltiples opciones de algoritmo

Automatización de copias de seguridad programadas con una programación flexible

Interfaz de usuario basada en web para una fácil configuración

Políticas de retención de copias de seguridad con limpieza automática

Recuperación ante desastres con capacidades de restauración sencillas

Verificación de copias de seguridad y comprobaciones de coherencia

Notificaciones por correo electrónico para el estado de la copia de seguridad

Limitación de ancho de banda para entornos sensibles a la red

Interfaz de línea de comandos para automatización avanzada

Compatibilidad multiplataforma (Windows, macOS, Linux)

¿Por qué implementar Duplicati en Hostinger VPS?

Implementar Duplicati en Hostinger VPS proporciona una gestión centralizada de copias de seguridad para múltiples sistemas sin sobrecargar las máquinas individuales. El entorno VPS garantiza que las copias de seguridad se ejecuten según lo programado con una fiabilidad constante, incluso cuando los ordenadores de origen están desconectados o apagados. Te beneficias de recursos dedicados para el procesamiento de cifrado y compresión sin afectar el rendimiento de la estación de trabajo, conectividad de red de nivel empresarial para cargas rápidas en la nube y disponibilidad 24/7, asegurando que nunca se pierdan las ventanas de copia de seguridad. El tiempo de actividad fiable de Hostinger significa que tus programaciones de copias de seguridad se ejecutan de forma consistente, mientras que un ancho de banda suficiente permite grandes copias de seguridad iniciales e incrementales diarias. El entorno aislado ofrece seguridad mejorada para las claves de cifrado de copias de seguridad y las credenciales de almacenamiento en la nube, con almacenamiento persistente que protege tus trabajos de copia de seguridad y políticas de retención cuidadosamente configurados a través de las actualizaciones de contenedores.