Acerca de Duplicati
Duplicati es una solución de respaldo integral diseñada para copias de seguridad seguras y cifradas en la nube y remotas. Construido pensando en la privacidad y la eficiencia, cifra automáticamente sus datos utilizando un fuerte cifrado AES-256 antes de subirlos a los destinos de almacenamiento, asegurando que sus copias de seguridad permanezcan privadas incluso en servicios de nube de terceros. Con soporte para más de 20 backends de almacenamiento, copias de seguridad incrementales y deduplicación avanzada, Duplicati se ha convertido en una solución de respaldo confiable para usuarios domésticos y empresas que gestionan necesidades críticas de protección de datos.
Casos de Uso Comunes
Los usuarios domésticos implementan Duplicati para hacer copias de seguridad automáticas de archivos importantes, fotos y documentos en servicios de almacenamiento en la nube como Google Drive o Backblaze B2, asegurando la protección de datos sin costos de suscripción continuos. Los administradores de sistemas lo utilizan para la automatización de copias de seguridad de servidores, enviando copias de seguridad cifradas a almacenamiento compatible con S3 o servidores SSH remotos. Las pequeñas empresas lo aprovechan para estrategias de respaldo externo rentables utilizando proveedores de almacenamiento en la nube asequibles. Los usuarios preocupados por la privacidad utilizan su fuerte cifrado para hacer copias de seguridad seguras de datos sensibles en servicios de nube de terceros sin exponer el contenido.
Características Clave
- Fuerte cifrado AES-256 para todas las copias de seguridad con protección por contraseña
- Soporte para más de 20 backends de almacenamiento (Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Backblaze B2 y más)
- Soporte de protocolos estándar (FTP, SFTP, WebDAV, SSH)
- Copias de seguridad incrementales para un uso eficiente del almacenamiento y el ancho de banda
- Deduplicación a nivel de bloque para minimizar el tamaño de la copia de seguridad
- Compresión con múltiples opciones de algoritmo
- Automatización de copias de seguridad programadas con programación flexible
- Interfaz de usuario basada en web para una fácil configuración
- Políticas de retención de copias de seguridad con limpieza automática
- Recuperación ante desastres con capacidades de restauración sencillas
- Verificación de copias de seguridad y comprobaciones de consistencia
- Notificaciones por correo electrónico para el estado de la copia de seguridad
- Limitación de ancho de banda para entornos sensibles a la red
- Interfaz de línea de comandos para automatización avanzada
- Soporte multiplataforma (Windows, macOS, Linux)
¿Por qué implementar Duplicati en Hostinger VPS?
Implementar Duplicati en un VPS de Hostinger proporciona una gestión centralizada de copias de seguridad para múltiples sistemas sin sobrecargar las máquinas individuales. El entorno VPS asegura que las copias de seguridad se ejecuten según lo programado con una fiabilidad constante, incluso cuando los equipos de origen están desconectados o apagados. Se beneficia de recursos dedicados para el procesamiento de cifrado y compresión sin afectar el rendimiento de la estación de trabajo, conectividad de red de nivel empresarial para cargas rápidas en la nube y disponibilidad 24/7 que garantiza que nunca se pierdan las ventanas de copia de seguridad. El tiempo de actividad confiable de Hostinger significa que sus programaciones de copias de seguridad se ejecutan de manera consistente, mientras que un ancho de banda suficiente permite grandes copias de seguridad iniciales e incrementales diarias. El entorno aislado ofrece seguridad mejorada para las claves de cifrado de copias de seguridad y las credenciales de almacenamiento en la nube, con almacenamiento persistente que protege sus trabajos de copia de seguridad y políticas de retención cuidadosamente configurados a través de las actualizaciones de contenedores.
