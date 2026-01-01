Duplicati là một giải pháp sao lưu toàn diện được thiết kế cho các bản sao lưu đám mây và từ xa an toàn, được mã hóa. Được xây dựng với mục tiêu bảo mật và hiệu quả, nó tự động mã hóa dữ liệu của bạn bằng mã hóa AES-256 mạnh mẽ trước khi tải lên các đích lưu trữ, đảm bảo các bản sao lưu của bạn vẫn riêng tư ngay cả trên các dịch vụ đám mây của bên thứ ba. Với sự hỗ trợ cho hơn 20 backend lưu trữ, sao lưu gia tăng và chống trùng lặp nâng cao, Duplicati đã trở thành một giải pháp sao lưu đáng tin cậy cho người dùng cá nhân và doanh nghiệp quản lý các nhu cầu bảo vệ dữ liệu quan trọng.

Các Trường Hợp Sử Dụng Phổ Biến

Người dùng cá nhân triển khai Duplicati để tự động sao lưu các tệp, ảnh và tài liệu quan trọng lên các dịch vụ lưu trữ đám mây như Google Drive hoặc Backblaze B2, đảm bảo bảo vệ dữ liệu mà không tốn chi phí đăng ký liên tục. Quản trị viên hệ thống sử dụng nó để tự động hóa sao lưu máy chủ, gửi các bản sao lưu được mã hóa đến bộ nhớ tương thích S3 hoặc máy chủ SSH từ xa. Các doanh nghiệp nhỏ tận dụng nó cho các chiến lược sao lưu ngoài trang web hiệu quả về chi phí sử dụng các nhà cung cấp lưu trữ đám mây giá cả phải chăng. Người dùng quan tâm đến quyền riêng tư sử dụng mã hóa mạnh mẽ của nó để sao lưu an toàn dữ liệu nhạy cảm lên các dịch vụ đám mây của bên thứ ba mà không làm lộ nội dung.

Các Tính Năng Chính

Mã hóa AES-256 mạnh mẽ cho tất cả các bản sao lưu với bảo vệ bằng mật khẩu

Hỗ trợ hơn 20 backend lưu trữ (Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Backblaze B2, và nhiều hơn nữa)

Hỗ trợ giao thức tiêu chuẩn (FTP, SFTP, WebDAV, SSH)

Sao lưu gia tăng để sử dụng bộ nhớ và băng thông hiệu quả

Chống trùng lặp cấp khối để giảm thiểu kích thước sao lưu

Nén với nhiều tùy chọn thuật toán

Tự động hóa sao lưu theo lịch trình với lịch trình linh hoạt

Giao diện người dùng dựa trên web để cấu hình dễ dàng

Chính sách lưu giữ bản sao lưu với dọn dẹp tự động

Phục hồi sau thảm họa với khả năng khôi phục dễ dàng

Xác minh bản sao lưu và kiểm tra tính nhất quán

Thông báo Email về trạng thái sao lưu

Điều tiết băng thông cho các môi trường nhạy cảm với mạng

Giao diện dòng lệnh cho tự động hóa nâng cao

Hỗ trợ đa nền tảng (Windows, macOS, Linux)

Tại sao nên triển khai Duplicati trên Hostinger VPS

Triển khai Duplicati trên Hostinger VPS cung cấp quản lý sao lưu tập trung cho nhiều hệ thống mà không làm quá tải các máy riêng lẻ. Môi trường VPS đảm bảo các bản sao lưu chạy đúng lịch trình với độ tin cậy nhất quán, ngay cả khi máy tính nguồn ngoại tuyến hoặc đã tắt. Bạn được hưởng lợi từ các tài nguyên chuyên dụng để xử lý mã hóa và nén mà không ảnh hưởng đến hiệu suất máy trạm, kết nối mạng cấp doanh nghiệp để tải lên đám mây nhanh chóng, và khả năng hoạt động 24/7 đảm bảo không bao giờ bỏ lỡ các khoảng thời gian sao lưu. Thời gian hoạt động đáng tin cậy của Hostinger có nghĩa là lịch trình sao lưu của bạn được thực hiện một cách nhất quán, trong khi băng thông đủ lớn để chứa các bản sao lưu ban đầu lớn và các bản gia tăng hàng ngày. Môi trường cô lập cung cấp bảo mật nâng cao cho các khóa mã hóa sao lưu và thông tin đăng nhập lưu trữ đám mây, với bộ nhớ liên tục bảo vệ các tác vụ sao lưu và chính sách lưu giữ được cấu hình cẩn thận của bạn qua các bản cập nhật container.